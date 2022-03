Mujeres por la paz

La invasión-guerra de Ucrania me retrotrae a momentos oscuros de la historia de Europa, conocidos por documentos y películas –las dos guerras mundiales– o seguidos a través de intercambios con personas que sufrían la guerra, como en los Balcanes; sin olvidar los relatos de la guerra civil española que escuché en mi infancia.

Todo sobre la guerra es angustioso y dramático. Transmite una noción de humanidad que no se reconcilia con los logros de una valiosa legislación internacional, ni con la solidaridad y los deseos de gran parte de la población, capaz de convivir pacíficamente en medio de conflictos de todo tipo. ¿Estamos sometidos o representados por líderes irresponsables? No es lo mismo estar sometidos que representados, desde luego, pero en ambos casos observamos cierta incapacidad de los líderes para optar por vías de solución de conflictos que no conlleven la pérdida de vidas humanas. Mirando atrás, solo veo pequeñas luces. Fueron encendidas por voces de mujeres disidentes y organizadas contra la guerra: en 1915, en La Haya; en los 90 por los grupos de Mujeres de Negro, entre otros. Ellas criticaron a sus propios dirigentes belicistas y pasando por encima de los bandos se reunieron y propusieron medidas para lograr la paz. ¿Hay hoy mujeres ucranianas y rusas capaces de hacer lo propio, hombres que dejen las armas y se sumen? ¿Es posible la diplomacia de la sociedad civil en medio de las bombas? Recordemos que la guerra no es una tormenta: está en manos de decisiones humanas.