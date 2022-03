Cartas al director de HERALDO: El pueblo de Rusia bajo la tiranía de Putin

El pueblo de Rusia bajo la tiranía de Putin

Ucrania está siendo atacada en una cruel e injustificada invasión a base de bombardeos con bombas de última generación que disparan desde gran distancia, que mayoritariamente sufren la población y las infraestructuras civiles, sin diferenciar si matan a mujeres, ancianos o niños, o si destruyen hospitales, refugios o escuelas.

Ahora el dictador asesino, máximo responsable de esta masacre, Vladímir Putin, impone a su pueblo la prohibición de la libertad de información y de prensa, dando validez solo a la fuente oficial, que está manipulada y falseada, manteniendo a sus ciudadanos en una oscuridad total de la realidad.

Quiero dirigirme al pueblo ruso, a sus gentes, deben reflexionar sobre qué futuro quieren para sus vidas y las de sus hijos, porque luego les prohibirán la libertad de movimientos, de reunión, de pensamiento, etc.

Debéis de rebelaros contra el tirano, salir a la calle y colgar en las ventanas de vuestras casas, en vuestros vehículos, en vuestros corazones una bandera blanca, que es símbolo de cese de hostilidades y de dar paso a parlamentar. Que se dé cuenta que su pueblo quiere progresar y no aislarse, por culpa de su jefe de Estado, Putin, que es un criminal y son ellos los que van a padecer el aislamiento al que va a someter el resto del mundo a su país.

Ucrania siempre fue vuestro aliado, siempre habéis mantenido y seguís manteniendo fuertes lazos de sangre y amistad, no hay motivos para seguir con esta terrible situación, que solo crea muerte y destrucción. Solo vosotros podéis cambiar esta guerra sin sentido. Por vuestras vidas, por vuestro futuro, pueblo de Rusia: ¡Derrocad al tirano!

Antonio Becerril García. ZARAGOZA

El servicio militar y la defensa

Ha tenido que invadir Rusia Ucrania y Estados Unidos dejar la defensa de la vieja Europa para que esta última le haya visto las orejas al lobo. Después de vivir bajo el paraguas defensivo de los norteamericanos y ponerlos como los pistoleros del mundo, menospreciando lo que ha significado garantizar la seguridad y libertad del viejo continente durante casi un siglo, la Europa culta y refinada defendía el pacifismo, el no a las guerras y abogaba por el desarme de las naciones. Sin reparar en que el mundo es complejo y que hay muy pocas democracias estables, lo que significa que mientras unos países con dictaduras o con líderes religiosos extremistas se han armado hasta los dientes, Europa ha descuidado su defensa. Ahora despierta de sus ensoñaciones pacíficas y de los compromisos incumplidos con la OTAN: destinar el 2% del PIB de cada Estado para defensa. Una vez invadida, en Ucrania se han puesto a formar militarmente a la población civil, cosa que resulta muy difícil de la noche a la mañana. Durante muchos años se prestó el servicio militar obligatorio como forma de tener personal con unos conocimientos mínimos de defensa en caso de necesidad. Israel es una democracia y lo tiene establecido por la amenaza que tiene con sus vecinos. Alemania, que ha mantenido un perfil bajo desde la Segunda Guerra Mundial, acaba de destinar 100.000 millones de euros para reforzar la defensa. La Unión Europea también se ha puesto las pilas ante el nuevo escenario. En resumen, no pretendo que se instaure el servicio militar obligatorio como antiguamente, pero un periodo de dos o tres meses de preparación serviría para que el personal tenga conocimiento de lo que significa la defensa de las libertades y estar preparado en caso de necesidad.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Nuestra pequeña gran familia

En estos tiempos tan convulsos, cuando la humanidad parece haber perdido el norte, quiero realizar un pequeño parón y dar valor a lo que el equipo de la residencia de Añón de Moncayo, con Azucena al frente, está haciendo con mi padre. Le están dando vida, amor, cariño, compañía, palabras tan en desuso en la actualidad. Gracias por cuidar de nuestros mayores, para nosotros siempre seréis nuestra pequeña gran familia.

José Miguel López Cerdán. MALLÉN (Zaragoza)

El largo viaje y el recuerdo

El 20 de febrero fue el décimo aniversario de tu largo viaje y el duelo no desaparece de mi vida. Duelo, gran palabra, difícil de expresar y tan honda de sentir. Parece ayer cuando tu mano rozaba la mía, cuando tu tez se enrojecía por darte besos sonoros. Aún lloro tu marcha, pero con antitética felicidad por la familia que me dejaste. Muchos momentos difíciles pero enriquecidos por tus sabias palabras. No habrá día en que tus susurros se consuman, porque entonces lo poco o mucho que aporto a la sociedad desaparecerá y eso es imposible, al haberme convertido en una persona que no soporta la maldad tal y como me enseñaste. Te quiere, tu nieta.

Mar Guillén Carcelero. ZARAGOZA

Sin formación ‘on line’

Durante los peores momentos de la pandemia, el CTA (Centro de Tecnologías Avanzadas de Aragón) ha dispuesto de cursos de formación en la modalidad ‘on line’. Tras una apuesta, para mí correcta, por la presencialidad, muchos nos hemos quedado sin poder acceder a los cursos de dicho centro. ¿La razón? Sencilla, si no vives en Zaragoza, no existes. Años atrás escribí al CTA para que pudiera realizarse formación ‘on line’. Todo eran problemas. La pandemia nos ha enseñado que es posible. Sin embargo, la verdadera causa está en la nula voluntad política de preocuparse por la España vaciada. La solución, y el problema, no están en despachos lejanos de Madrid... Están en los despachos de la función pública de Aragón.

Roberto Hidalgo Morláns. ZARAGOZA

Plazas de aparcamiento en la Almozara

El Ayuntamiento de Zaragoza está señalizando la avenida de la Almozara y creando 130 nuevas plazas de aparcamiento a costa de eliminar un carril de circulación, de tal manera que queda un carril pacificado para patinetes y bicis y otro carril para el resto de los vehículos. Según la consejera de Movilidad "se ha optado por soluciones imaginativas". Yo apuesto a que son más bien soluciones económicas. Creo que dentro de unos meses, cuando se convoque el nuevo contrato de estacionamiento regulado, este ‘exceso de plazas’ se transformará en zona azul y naranja, es decir, de pago. Tiempo al tiempo.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

