Quieras que no estamos en la tercera GM, o IIIWW por sus siglas en inglés.

Aunque habría que ponerlas en chino. Siglas en inglés pero los palitos del tres son latinos. A quién le interesa esta WW. A nadie, ya que quien gana pierde, pero más pierde quien pierde. Eso parece. Te pongas como te pongas ya estamos en la guerra total, las palabras fría/caliente no sirven para estas desventuras. Aunque se pudiera arreglar, que no se puede, el sistema ya está roto. Para bloquear sus bancos anulamos los nuestros. Vaya estrategia. Y anulamos el sistema, la confianza. Quieras que no estamos fritos. Como pollitos o pajaricos.

“Quieras que no”, eso lo decía Escartín, el ciclista. Estamos fritos, kiyo. Voy poniendo leves dadás. Me despierto soñando en la guerra de los Sitios de Zaragoza, tan bien representada a zambombazos por estas calles que parece que añoramos el espanto. Me despierto soñando en esa masacre, que se confunde con la nueva. Más valdría no invocar esas barbaries. Hacemos como que todo sigue pero estamos en otro sistema, pesos y medidas distintos, algo así. Para no matarnos a la primera hemos roto el sistema, a ver qué puede salir aparte de matarnos a la segunda y estar sin sistema. Con suerte. Quizá no se podía hacer otra cosa. Ya ha pasado otras veces, aunque con menos medios, menos kilotones. Estamos ya al otro lado del Dniéper, que baja chernobilizado desde el 86. Las cosas que hemos destruido sin darnos cuenta, sin saber. A qué fin. A qué fin tanta bomba si la luz ya subía sola antes sin ayudas. Más vale rezar otra vez si alguien se acuerda.