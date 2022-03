Se ha cumplido el centenario del nacimiento de Pasolini.

Los primeros libros que poseo datados son ‘Las cenizas…’ y ‘Mamma Roma’: ambos en octubre de 1975. Me pregunto ahora qué permanece imperial de su inabarcable obra: ¿su poesía, su obra novelística, su cine –en el que destacaría el sublime ‘Il vangelo’- o su exuberante obra periodística y polémica? Me anclo hoy en esta última, recordando una reflexión contenida en la carta que escribe a Ginsberg en octubre del 67. Han discutido sobre el mundo que anhelan hacer trizas. Pasolini es claro: "Tu burguesía es una burguesía de gente vulgar (di PAZZI, escribe Pasolini), la mía es una burguesía de IDIOTI". ¿Qué es la idiotez? En numerosos artículos abordaría el desafío de definir esta malformación social. El artículo que publica en el ‘Corriere della Sera’ a finales del 73 en el que critica el creciente hedonismo que le resulta insoportable da una pista: somos idiotas gracias a "dos revoluciones –responde- ocurridas en el interior de la organización burguesa: la revolución de la infraestructura y la revolución del sistema de información". La vieja resistencia a la cultura de los idiotas ha terminado por contaminar a quienes vivían apegados a sus ancestrales creencias y ansias: las gentes del sur, los jóvenes, los marginados. Se han contagiado de la superficialidad y del brillo de lo que no son. El Pasolini del 68 lo lamenta. La burguesía ha vencido: el mundo es la televisión de color, monótona y universal. A esto es a lo que debemos denominar idiotez.