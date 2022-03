Cartas al director de HERALDO: La guerra, el triunfo de la irracionalidad

La guerra, el triunfo de la irracionalidad

Desde que hubo vida en el mundo, comenzaron los enfrentamientos entre animales, de estos contra humanos, así como luchas, batallas y guerras entre pueblos y naciones.

Lo que hoy se está viviendo es inhumano e irracional, la invasión de Ucrania por Rusia: forma violenta de dirimir el conflicto entre sociedades recurriendo a la lucha armada, con un enfrentamiento entre los ejércitos de dos Estados con personal instruido, mejor o peor armados, que ya está pasando factura al resto de las naciones y con la amenaza de Rusia de convertirse en guerra nuclear. La complejidad de ciertos regímenes políticos con tratados, pactos, adhesiones, disidencias… lleva a conflictos como querer considerar como un solo pueblo a otros Estados y que los lazos sociales, políticos y culturales entre estos trasciendan las fronteras: estás conmigo o contra mí. Hay unas actitudes típicas difíciles de encajar y determinar de esta invasión: consideración de una guerra como mantenimiento del poder, del prestigio, de expansión y de resentimiento por el pasado; concebida como un instrumento político; considerada como un conflicto social de liderazgo basado en la egolatría extrema de su líder que como otros muchos que gobernaron fueron dictadores y tiranos utilizando sus sistemas enfrentando a hermanos del norte y el sur, occidente y oriente, blancos y negros, de derechas e izquierdas, además de sembrar la semilla del odio. Igual que una guerra no se acaba enviando armas, un incendio no se apaga con gasolina; tal vez, con agua y con diálogo, respeto y razón. Nuestro país recapacita sobre la crisis del principal partido de la oposición, originada por supuestas escuchas que han hecho dimitir a varios líderes. ¿Qué tiene el poder que cambia radicalmente a las personas convirtiéndolas en seres inhumanos e irracionales?

Marcelino Arduña Domingo. ZARAGOZA

Feria en Herrera de los Navarros

El último fin de semana de febrero se celebró en Herrera de los Navarros la VII Feria de la Almendra y el Cordero, que tiene por finalidad poner en valor estos dos excelentes productos de la región así como el paisaje y la riqueza cultural de los alrededores de una población aragonesa de 500 habitantes. Se volcó el pueblo entero en su preparación para que el evento tuviera éxito. El Ayuntamiento herreriano, con ayuda de la empresa de comunicación Estudio Mov, elaboró un programa de actividades estupendo para tres días, con talleres, muestras, degustaciones, música, recorridos de interés… Se presenció la exhibición de talla en madera a cargo de José Orduña y el estupendo concierto del músico malagueño, afincado en Zaragoza, Diego Meléndez. Se ofreció una comida popular con un excelente menú a base de ternasco con patatas, cogollos en vinagreta, torta de pimiento, tarta palaciana y helado. La acogida que recibieron tanto visitantes como residentes fue exquisita y nos permitió disfrutar de una zona de la comarca de Daroca rica y con muchas posibilidades. Hay que mostrar su territorio, productos, edificios y naturaleza, que hacen de esta parte de Aragón, a orillas del río Herrera, afluente del Aguas Vivas, un lugar para vivir, quererlo y fuente de riqueza.

M.ª Teresa García Roigé. ZARAGOZA

Lo ocurrido en el PP

A juzgar por lo acontecido en el PP, vengo a observar la debilidad de nuestra democracia, donde todos los ciudadanos hemos perdido crédito democrático por permitir conductas no aptas a nuestro ideal de convivencia. ¿Todos? ¡No!, al menos uno salió beneficiado con un pellizco de 285.000 o de 55.000 euros, además reconocido en fuentes del partido. Nos devuelve a la realidad sin escrúpulos de lo que es y significa la corrupción. Un plan organizado. Las denuncias ante la Justicia se han iniciado y estaremos expectantes. Un partido político a rebosar de indecentes chaqueteros, horas antes le juraban amor eterno a su presidente y minutos después lo despedían. Presiento que la presidenta de la Comunidad de Madrid saldrá de rositas de este escatológico asunto. Todo un vodevil. En la mano de la genial sátira de Marcial y la muy interesante crítica de Aristófanes nos deleitarían. Baltasar Gracián en sus exquisitos aforismos predice que la insensibilidad (en este caso de los políticos) es por falta de incapacidad.

José Manuel Contreras Jiménez. ZARAGOZA

Una obra innecesaria

Tengo familia en Atea (Zaragoza) y nací y he vivido allí. Al visitar el otro día mi pueblo me sorprendí negativamente por la actuación que la Diputación Provincial está realizando en relación a la reforma de un camino vecinal que une Atea y Used. Se está realizando un desmonte sobre la sierra de Santa Cruz que parece desorbitado, una obra faraónica en una carretera que apenas es transitada. Y sin embargo, la carretera que une Acered y Atea con la cabecera de comarca, Daroca, que llevan los vecinos de estas localidades solicitando durante muchos años su reforma, está igual que hace setenta años. Un ejemplo más del caciquismo político que lleva a primar el interés localista por encima del interés general de la ciudadanía.

José Ignacio Lorente Boned. ZARAGOZA

Las palabras vacías de la ministra Belarra

La ministra Ione Belarra ha hecho declaraciones como las siguientes: "El Gobierno de España debería intervenir en la cuestión ucraniana con soluciones diplomáticas y no belicistas, como lo son el envío de armas". La ministra Belarra debería saber que el pueblo democrático y soberano ucraniano no ha podido elegir entre dialogar o recibir ataques militares, incluidos bombardeos a población civil. Su agresor, despiadado y sin escrúpulos, representa un sistema político dictatorial cuyo gobierno, encabezado por Putin, no duda en reprimir, manipular o privar de la realidad a su propio pueblo. Debería saber que se dirige a una opinión pública formada, crítica y con capacidad de contraste de la información. Sus discursos encajarían mejor en una época como la España de los años cincuenta, o en regímenes como el iraní, bielorruso, norcoreano, chino o el propio ruso. Belarra nos quiere hacer creer que el propio Gobierno al que representa o la Unión Europea prefieren soluciones belicistas anteponiéndolas a las diplomáticas. Día sí y día también, el representante de la Unión Europea no cesa en el empeño de proponer al gobierno ruso soluciones que giran entorno al alto al fuego. La ministra no debería hacer declaraciones sin fundamento o descontextualizadas. Ojalá las soluciones lleguen de manera rápida, sin que tengan que dispararse armas ni privar de libertad al pueblo ucraniano. Pero, por favor, que la ministra no se dirija a nosotros con palabras vacías, sino que las llene de soluciones, argumentos o propuestas.

Arturo Castellano Bestué. ZARAGOZA

