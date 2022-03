Cartas al director de HERALDO: La valía humana de la primera consejera

La valía humana de la primera consejera

Recogía HERALDO hace unos días el homenaje que la DGA rindió ayer a Ana María Cortés, la primera mujer consejera del Gobierno de Aragón.

Acertadísimas fueron las palabras de Lambán; las suscribo y quiero recalcarlas. Conocí a Ana María en una lejana época en la que mi marido era pediatra encargado de una guardería dependiente del departamento que entonces presidía ella: Sanidad y Trabajo Social. Era un conocimiento oficial, respetuoso, no exento de afabilidad. Bastante tiempo después tanto ella como nosotros pasamos a ser socios del SIPA y allí nuestra relación tomó un nuevo rumbo. Compartimos muchas actividades, especialmente excursiones por Aragón y por el extranjero, en el gran viaje anual. Día a día Ana María nos resultó más cercana y nos mostró en mil ocasiones su valía intelectual y humana. Descubrimos la mujer culta y decidida que en la ‘revista oral’ que se desarrollaba en el autobús durante los viajes largos nos hablaba con conocimiento, sentido del humor y profundidad. También se nos mostró la persona creyente y comprometida con la Iglesia, que lejos de dogmatismos fanáticos lo mismo nos leyó en las ruinas de Corinto la Epístola de San Pablo, que un día tras una lectura en una misa apostilló que no estaba conforme con algún aspecto de lo leído. Una mujer valiente, sincera, con una ironía finísima, gran amiga, generosa. Con una edad muy bien llevada, basta con leer la entrevista aparecida el pasado día 9 en nuestro periódico para contrastar qué tipo de persona es la que contesta, llena de sinceridad y de gracejo. Nosotros hemos tenido la suerte de conocerla muy de cerca. Con estas líneas quiero dar a conocer a nuestros conciudadanos cómo es la que fue nuestra primera consejera.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

Cubierta verde

Ya que el Ayuntamiento de Zaragoza está planeando acciones ecológicas, como plantar árboles en zonas yermas, he pensado que también sería bueno utilizar hierbas y arbustos en las azoteas de los edificios, de la misma manera que están en algunas paradas de autobús, consiguiendo que sean más frescas en verano. No tendrían por qué ser plantas decorativas; un huerto comunitario daría además a los vecinos fruta y verdura durante todo el año y esto les animaría a cuidarlo. Además, la gente que vive en esos edificios podrá disfrutar de un jardín con vistas a toda la ciudad, la ciudad disfrutará de un aire más limpio y reduciremos el CO2 atmosférico causante del cambio climático.

Bárbara Alberto Lou. ZARAGOZA

El capitalismo de la felicidad

Intervenía hace unos días en Ibercaja Patio de la Infanta el periodista internacional y presidente de la World Happiness Foundation Luis Gallardo, hablando de ‘Happycapitalism’. Este término inglés puede ser traducido como el ‘capitalismo de la felicidad’. Pues bien, Gallardo nos incita a ser ricos en felicidad, a incrementar nuestro capital, al estilo del país Bután cuando habla del producto interior bruto de felicidad. Efectivamente, la constitución de este pequeño país asiático prevé como derecho de todos los ciudadanos el ser felices. Pero, la psicología positiva, una nueva corriente aparecida en EE. UU., nos dice que no es lo mismo ‘felicidad’ que ‘placer’. Placer sería una excitación agradable que dura muy poco y que puede causar dependencia, como son las drogas o la compra compulsiva. Mientras que la felicidad es el sentimiento de evaluación positiva de nuestra vida y que al contrario del placer es más duradera y no provoca dependencia. Así pues, Gallardo nos incitó a capitalizar nuestra felicidad, no a invertir en acciones que provocan placer, sino actividades que provoquen felicidad como el disfrute de lo que tenemos, el agradecimiento, la meditación y, sobre todo, dar un sentido profundo a nuestra vida. Desde esta perspectiva recomendaría a los lectores que incrementen sus ahorros en felicidad, que se hagan adictos al ‘happycapitalism’, al capitalismo de la felicidad.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Carrera de gotas

Ambas se deslizaban por la superficie suave y fría y veían a lo lejos la línea de meta en esa superficie negra en la que se esconden y desaparecen de la vista, de la vida. Hoy, con la guerra a 3.485 kilómetros de mí, he vuelto a hacer carreras con las gotas de agua en el cristal. Y pensaba en cómo los seres humanos siempre compiten y luchan por ganar, mientras no entienden que la guerra es una derrota para la humanidad. La gota corría cada vez más rápido, corría el amor y corría la guerra, al final el peso del odio ganó. Pero la gota del amor gana al derramarse en todas esas lágrimas de compasión al leer las noticias. Al deslizarse sobre los rostros apreciando en ese líquido transparente el reflejo de la humanidad. Algún día las gotas ya no competirán, solo se dejarán llevar como las flores que nacen tras el arma letal.

María Alloza Tejero. ZARAGOZA

Aragón devora a sus hijos

Hay tres temas que ponen los pelos de punta a unos cuantos en este país: ciencia, investigación y cultura. Y es grave. Aunque hay una razón clave; ¿es de ‘los nuestros’? Me refiero a la eliminación, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de los fondos para la Fundación José Antonio Labordeta. En esta tierra nuestra es difícil y extraño que, como Labordeta, alguien hable con voz propia de su tierra, que la defienda y la ponga en el mapa como él lo hizo, ganándose el afecto y el respeto de mucha gente por su honestidad, por ser consecuente, y por su aragonesismo no excluyente. Un referente, aglutinando a aragoneses de muy diversas ideologías. Quizás todo esto molesta a algunos, no es su estilo. Además de la defensa de Aragón, existe su legado cultural. Ese legado, que no habla de toros ni del pescaíto frito del sur ni de Paco Martínez Soria, pero que es una realidad. Una realidad aragonesa con proyección al exterior. Labordeta tuvo la mala suerte de ser aragonés. Aquí, ‘los nuestros’ es un arma de doble filo pues si es de los nuestros, en este caso aragonés, van a por él. Aragón devora a sus hijos. El Ayuntamiento ha eliminado los fondos para la Fundación Labordeta. Para las excusas siempre se encuentra justificación. Hay a quienes eso de la cultura les suena mal. No es necesario ser verde ni morado ni rojo ni naranja ni azul, solo hay que apoyar lo nuestro como otros, en toda Europa, hacen con lo suyo. Ya puede tratarse del mejor proyecto, que si no es de ‘los nuestros’ se oponen con todas sus fuerzas. Digo fuerzas, no argumentos. Y no digo nada si se trata de ciencia, investigación o cultura. Siempre a la cola de Europa. En la caverna..

Mariano Monreal Híjar. ZARAGOZA

