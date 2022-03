Cartas al director de HERALDO: La penúltima lección de Billy Wilder

La penúltima lección de Billy Wilder

Han pasado muchos años desde que vi ‘Fedora’ en el cine Rex.

Siempre la vi con un aura misteriosa y decadente, de un mundo que se acababa, de un mundo que se moría. También me impresionó de la película la luz, esa luz de la isla griega que tanto te magnetiza . Hoy podemos leer y disfrutar de su rodaje en el libro ‘El señor Wilder y yo’ de Jonathan Coe, una maravillosa novela en torno a Billy Wilder, director y guionista de ‘Con faldas y a lo loco’, ‘El apartamento’, ‘Sabrina’, ‘Perdición’ , ‘La tentación vive arriba’, ‘Irma la dulce’, ‘Primera plana’... y de una de las grandes cimas del cine, ‘El crepúsculo de los dioses’. Wilder fue uno de los grandes directores que entró en decadencia en los años setenta, cuando los chicos de la barba empezaron a cambiar el cine, Coppola, Scorsese, Spielberg, etc., cuando lo que tenía que ofrecer Wilder ya no lo quería nadie. La única cosa que le preocupaba era hacer películas, vio y sintió que se le había pasado el arroz, ya no era el rey de Hollywood y esa gloria no iba a volver. ‘Fedora’ (1978) tenía muchas cosas que decir, sobre la edad, la belleza, la idolatría de la juventud, la fama. Pero el cine había cambiado, sufrió una revolución en los años sesenta igual que la sociedad. ‘Fedora’ habla de la decadencia de una actriz, pero también es la decadencia de unos actores, William Holden, de un director, Billy Wilder, de una manera de hacer cine, el Hollywood clásico, y de una manera de concebir el cine. ‘Fedora’ representó nuestro pasado, las salas de cine, las grandes pantallas, la película del sábado por la tarde, y representa también nuestra vida impregnada por el cine. Por el cine vivíamos, respirábamos, y aunque se ha perdido en la bruma de mi memoria, aún puedo recordar lo cinéfilo que fui y, como dice la novela, cuando te haces viejo, las esperanzas disminuyen y los arrepentimientos aumentan.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

Con la cita previa hemos topado

En sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, se reconoce el derecho de los varones a percibir un incremento del 5% de la pensión inicial por tenencia de hijos. Fui a informarme a las oficinas de la Seguridad Social, pero choqué con la cita previa. Sin entrar, me abordó una oficial de seguridad que me espetó: «Dónde va usted?». «A informarme de este asunto». «¿Tiene cita previa?». «No». «Pues no puede entrar aquí. Tiene que irse a casa y solicitar cita por ordenador», me aseguró con tono airado. Me pregunté qué tratamiento se nos da a las personas mayores y qué ayuda podemos esperar después de más de cuarenta años cotizados cuando vamos a reclamar nuestros derechos. «Señora –le dije–, no tengo internet, no tengo teléfono con datos y no conozco a nadie que me pueda solicitar la cita previa, así que le ruego me pase con alguien de ahí dentro para que me ayude». «Ese no es mi problema, si usted no lo sabe hacer tendrá que buscarse la vida para que le ayuden, aquí no va a entrar». Me fui a casa, delante de mi ordenador me puse a solicitar la cita previa. Busqué por todas páginas de la Seguridad Social, llamé a todos teléfonos que venían, llamadas con esperas interminables, la respuesta era: no hay fechas para cita previa. No hay derecho a que se nos trate así.

Felipe Ejido Tormez. PEDROLA (ZARAGOZA)

La televisión RT

La invasión de Ucrania ha provocado que la Unión Europea haya adoptado sanciones de todo tipo a Rusia, pero hay una en particular que ha pasado un poco desapercibida, se trata de la prohibición de la emisión en toda Europa del canal de televisión Rusia Today, también conocido como RT Noticias, que estaba presente en todas las operadoras y en las redes de cable de todos los pueblos, incluido el mío. El canal era muy fácil de ver mediante antenas parabólicas de poco dinero, aplicaciones en televisiones conectadas y en cualquier dispositivo en internet, y en todas las redes sociales, todo completamente gratis. En realidad son siete canales de televisión en siete idiomas, español, francés, inglés, alemán, ruso, chino y árabe. Veinticuatro horas de noticias desde el punto de vista ruso al doscientos por cien, es decir, una autentica máquina de propaganda al servicio de Putin. Los últimos días los operadores de televisión y los satélites han ido quitando el canal y es cada vez más difícil, pero no imposible, acceder a él. Yo lo he visto alguna vez y pienso que no había que haber esperado a una guerra para controlarlo: hablaban de la creación de un gran imperio ruso, apoyaban a determinados grupos terroristas, incluso en España apoyaban abiertamente al separatismo catalán y vasco, cuyos dirigentes se encontraban muy cómodos delante de los micrófonos de RT. Y –¡oh, casualidad!– también alababan mucho a los que gritaban ‘no a la guerra’ cuando la guerra de Iraq y que ahora callan y se esconden mientras los rusos masacran Ucrania. Desde esta humilde carta, todo mi apoyo al pueblo ucraniano.

Agustín Sancho Cubero. ZARAGOZA

El taller de costura

Mis padres entendían el oficio de modista como una salida brillante, incierta para mí. Aprovecharon las vacaciones de verano para llevarme al taller de una vecina de la tía de mi padre con el fin de que aprendiera a coser. En la primera visita, con 14 años, el ambiente en el taller me pareció de tristeza. Era un cuartucho de un primer piso con una ventana a una calle estrecha. Doña Isabel era de mediana edad, metida en carnes, de estatura media, vivía con su madre en la casa en donde tenían el taller. Su madre, más gruesa que ella, con moño en la nuca y un delantal que nunca se quitaba, se encargaba de las faenas de la casa y de cuidar a su hija. Doña Isabel tenía dos aprendizas que cosían sin levantar la cabeza. Tenían prohibido hablar de bodas. A doña Isabel le habían matado al novio en la guerra civil y su amargura era constante. Su humor era imprevisible. Además, siempre había prisa por terminar una prenda. Los comentarios de las aprendizas eran jocosos, en voz baja, sobre clientas que iban a probarse un vestido. En la radio, que nunca se apagaba, se oía Radio Zaragoza. Yo entraba al taller temprano, por la tarde, y me sentaba en una silla de anea de patas cortas, como las aprendizas. Cada una tenía un tablero sobre sus piernas en el que ponía la prenda a coser. Doña Isabel me daba un trapo para que me soltara con la aguja. Nunca he podido olvidar ese ambiente de sumisión y aburrimiento, me di cuenta de lo largo que era cada minuto. La madre se solía sentar por la tarde en el taller cuando terminaba las faenas de la casa y comentaba el tiempo y hablaba de las clientas, conocidas de toda la vida. Un día, cuando había que entregar un vestido de novia, en los últimos remates, doña Isabel quemó con la plancha el talle del vestido. Sus gritos fueron desgarradores. Poco después ingresó en el Miguel Servet y murió a los pocos días.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

