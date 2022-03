Dos años con el virus

Mañana se cumplen dos años de la declaración en España del primer estado de alarma a causa de la covid-19 y, aunque lamentablemente la pandemia no ha terminado todavía, nuestro país y nuestra Comunidad encaran ya la lucha contra la enfermedad en un escenario más sereno y esperanzador.

Las sucesivas oleadas del virus han puesto a prueba la resistencia de una sociedad que en lo fundamental ha sabido reaccionar con cohesión y entereza.

Aquel 14 de marzo de 2020, España, ante una calamidad de alcance mundial, entraba en un túnel sin poder adivinar lo largo y doloroso que iba a resultar el camino. Los más de cien mil españoles y casi cinco mil aragoneses que han muerto a causa de la covid, según cifras oficiales, muchos de ellos en condiciones de soledad, son el índice más revelador del calvario que ha supuesto una pandemia que, además, ha constreñido el sistema sanitario, ha golpeado la economía y en algunos periodos ha trastornado radicalmente la vida cotidiana. Hoy tenemos razones fundadas para pensar que estamos a punto de salir del túnel. La séptima ola del virus se ha superado manteniendo ya unas relaciones sociales abiertas, muy próximas a la normalidad; y la vacunación, junto a la inmunidad que proporciona haber pasado la enfermedad permiten suponer que existe un notable grado de protección frente a un virus que ya no es nuevo entre la población. En todo caso, habrá que estar atentos para reaccionar con rapidez y precisión ante posibles sorpresas ingratas. Las autoridades pueden cambiar el modelo de gestión de los datos, pero no deberían descuidar la prevención. Y conviene que la sociedad española y aragonesa, empezando por sus dirigentes, no solo saquen las lecciones apropiadas de este dramático periodo, sino que las apliquen con vistas a reforzar el sistema sanitario, la vigilancia epidemiológica, la investigación biomédica y todos los mecanismos necesarios para hacer frente a una epidemia.