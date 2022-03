Cartas al director de HERALDO: Un futuro poco halagüeño para Rusia

Un futuro poco halagüeño para Rusia

El concepto de Estado implica la soberanía del mismo y esta despliega sus efectos en una doble vertiente: interna, en tanto en cuanto a la materialización del poder interior, y externa, porque es soberano e inalienable respecto de otros Estados.

La definición enunciada no es una cuestión inane o fútil, sino que constituye la base del funcionamiento de una sociedad moderna y globalizada que veía los conflictos armados como algo ficticio o pragmáticamente imposible. La invasión liderada por Putin en Ucrania supone derruir los pilares democráticos europeos, que son fruto de la inteligencia y la diplomacia que dos guerras mundiales y numerosos conflictos bélicos nos hicieron aplicar. Sin embargo, y aunque en la historia reciente la situación actual ha sido el mayor varapalo para la estructura democrática mundial, el Estado de derecho responderá sobre lo que hoy acontece en Ucrania. A priori: las sanciones económicas, la fuga de multinacionales de Rusia, la devaluación del rublo y la angustia de una sociedad civil sin futuro dejan a la implacable Rusia en una situación crítica. A posteriori: la Corte Penal Internacional, en última instancia, individualizará a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están cometiendo en tierras ucranianas, y el derecho penal internacional debería recaer sobre los culpables de todo esto. A lo que se suma una situación deplorable para los jóvenes rusos que huyan de su país para tener un futuro en Europa. En definitiva, el vil papel del Putin de hoy conllevará el fracaso y la devastación de la Rusia del mañana, dejando a sus ciudadanos en una situación lamentable que se perpetuará en el tiempo. Nada halagüeño.

Ramón Guerri Puyuelo. ZARAGOZA

Infancias mutiladas

No dudo de que la Iglesia haya tenido un papel digno a lo largo de la historia. Aunque no es menos cierto que ha hecho derramar mucha sangre como poder fáctico, utilizando el castigo en el más allá para sembrar el temor entre la gente ignorante y pobre. Sus dispensadores del bienestar espiritual han utilizado la palabra y, sobre todo, el silencio, muchas veces, como artimaña para desorientar y callar o acallar. Están ocultando una verdad evidente, pero este silencio ojalá se resquebraje y se levanten las alfombras en los casos de pederastia de dicha institución. Hay un oscurantismo que impide avanzar y no se divisa esa luz tan ansiada al final del túnel, la luz de la verdad. Las opiniones son dispares por parte de los jerarcas de la Iglesia y sirva como ejemplo la del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal: «Lo importante no es mirar al pasado, algo muy propio de los españoles, sino al futuro y eso es de valorar». Manda huevos, ¿y qué ocurre con todas las infancias robadas, todas esas almas mutiladas de por vida que guardan silencio por temor, vergüenza, marcados a sangre y fuego? ¿Olvidar y que sus agresores sigan pregonando la palabra de Dios? Se me parte el alma cuando oigo algunos testimonios. Y resulta muy doloroso este silencio de la Iglesia, que habla por sí solo. No es extraño que las iglesias estén vacías y que haya, no tibieza, sino frialdad, indiferencia religiosa. A mí me impusieron la fe y ellos me la quitaron. Son demasiados los que van errantes por la vida con el yugo del abuso. ¿Hay dentro algún justo? Seguro que sí.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Profesionalidad y humanidad

A todos los profesionales de la planta de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Hoy hace once días que mi esposo falleció en la planta de Cardiología de ese Hospital. No encuentro otra manera que esta carta de mostrar mi agradecimiento y gratitud a todo el personal de esa planta y al equipo de cardiólogos que lo atendió. Su profesionalidad, humanidad y paciencia en el trato conmigo y con mis hijos nos ayudaron a sobrellevar esos momentos. No pudo ser, pero nos quedará el recuerdo de que hicieron todo lo posible.

Carmen Fombuena. TERUEL

Unidad frente a Putin

Por fin Europa y la OTAN se han dado cuenta de que solo desde la unidad se pueden defender los derechos humanos, la democracia y la libertad. En estos días de guerra se está consiguiendo más que desde 2014. El pueblo ucraniano está dando una auténtica lección de patriotismo y valentía. Pero no se puede consentir que este sátrapa tenga sometida también a la población civil. Al matón del colegio hay que pararle los pies para que no se crezca, pues aquí lo mismo, si dejamos que se salga con la suya mañana invadirá cualquier otro país. Está muy bien todo tipo de sanción económica, aunque también tienen un efecto búmeran. Esta guerra ha sido concebida por el gobierno ruso y los oligarcas que lo protegen y contra ellos particularmente habría que actuar. Y si han cometido delitos de lesa humanidad, que lo paguen. Es emocionante ver a niños o jóvenes rusos y ucranianos convivir con normalidad en otros sitios, dando una lección magistral a los mayores de fraternidad y concordia. ¡Unidad!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Te invaden sin pedir permiso

Europa es un conglomerado de países con diferentes formas de vivir, con diferentes lenguas y con una unión que es bastante cara y complicada. Además, cada país tiene distintos problemas económicos y políticos. Recuerdo cuando España entró en la CEE y se empezó a decir que seríamos los Estados Unidos de Europa y pronto, muy pronto la sigla fue solo UE. En España tenemos un gobierno secuestrado por minipartidos y maniatado por algunas autonomías cuyos gobernantes juegan a las independencias solo para conseguir dinero. También tenemos a los amigos de los terroristas que negocian desde el Parlamento el acercamiento de sus antiguos amigos a cárceles de su inventado país, o que sean puestos en libertad lo más rápido posible por no sé qué artículos. Solo en nuestro país, uno de los más endeudados de la Unión, existen diecisiete almas diferentes más una central, que cuando le interesa manda y cuando no, les da el mando a los diecisiete virreyes. Cuando a un sátrapa y exespía comunista, con el miedo que da eso, se le mete en la cabeza quedarse con un país vecino, lo hace y punto, porque sabe que Europa no tiene posibilidad de contrarrestarle al depender de productos de primera necesidad que les compramos. Llevamos demasiados años con aquello de que comprar fuera es más barato que producirlo, pero el dinero, y los dictadores mucho menos, no tiene amigos y te cierran el grifo o te invaden sin pedir permiso.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

