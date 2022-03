Hay dos cosas que me marcaron la infancia bajo el punto de vista político y social.

La primera, el terrorismo de ETA y sus atentados. La segunda, las drogas. El tiempo de los yonquis y de la heroína revolucionó los ochenta. No sé si existen cifras oficiales de la cantidad de vidas que se llevó la droga. No había día que no apareciera alguna noticia sobre los muertos por sobredosis o sobre los asaltos o robos con intimidación con jeringuilla o navaja en mano. Aunque yo era una pequeña, recuerdo aquellos andares de los yonquis, cómo iban pidiendo por las calles algo de dinero. También el tono de sus peticiones, sus movimientos, su delgadez extrema. Sus caras macilentas y sus bocas desdentadas. Murieron como abuelos de noventa en plena juventud. En los brazos de la dama de blanco –copio de Tako– se debía caer con pocos esfuerzos. Apenas unos chutes, un par de vuelos y adiós. Poco después eras capaz de desvalijar, atracar, vender droga o prostituirte por la sustancia. Cuántas familias y cuántos jóvenes fueron víctimas de un desconocimiento y de una moda que literalmente asoló con toda una generación. La droga se llevó por delante a muchos: sobredosis o sida. Bastante después aquellos que socialmente fueron calificados como apestados, colgados, sidosos y viciosos que molestaban en el paisaje de una España moderna pasaron a enfermos y comenzó a hacerse frente al gran problema. Para entonces, la droga había arrasado. Y aquella niña de inteligencia media que veía aquello, aprendió que el coquetear con las drogas era muy peligroso y que llevaban a un gran sufrimiento personal, familiar y social.