Cartas al director de HERALDO: Guerra, política y ensalada de patatas

Guerra, política y ensalada de patatas

Un restaurante de Zaragoza ha cambiado el nombre de la ensaladilla y sustituye la palabra ‘rusa’ por ‘Kiev’ en solidaridad con el pueblo ucraniano.

Durante el franquismo, la ensaladilla rusa se llamó ensaladilla nacional y el filete ruso se convirtió en filete imperial. La llamen como la llamen, la ensaladilla tiene que estar compuesta de patatas, guisantes, atún, huevos cocidos y mayonesa. Consta que la primera receta de ensaladilla fue elaborada en 1860 por un chef del famoso restaurante ‘Hermitage’ de Moscú. Vete a saber, porque el origen de todo suele ser muy impreciso. Por ejemplo, algunos dicen que el arroz a la cubana es puramente español, en concreto originario de Canarias. Lo curioso es que en Rusia no se llama ensaladilla rusa sino ‘ensalada Olivier’ en honor al chef Lucien Olvier, de origen belga, que se hizo famoso por servir esta ensalada en el mencionado restaurante. ¿Dejaremos los europeos de comer ensaladilla, caviar y filete a la stroganoff y de beber vodka en solidaridad con el pueblo ucraniano? No es la ensaladilla rusa el único alimento que puede cambiar de nombre por motivos políticos. En Estados Unidos las papas francesas (‘french fries’) pasaron a ser ‘freedom fries’ (patatas de la libertad) cuando Francia se opuso a la intervención militar en Irak. Los neozelandeses pasaron a conocer la baguette francesa como ‘barra kiwi’ cuando París ordenó pruebas nucleares a poca distancia de Nueva Zelanda. Las pastas danesas se convirtieron ‘rosas del profeta Mahoma’ durante la crisis de las caricaturas de Mahoma porque líderes de opinión iraníes propusieron darles a estas galletas un nombre religioso. Cuando los turcos invadieron Chipre, las turcas, dulces de procedencia otomana, se denominaron ‘delicias chipriotas’. Después de la misma invasión, el café turco fue café griego.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Palabras en desuso

El pecado tiene consecuencias sociales que acaban siendo fratricidas; desde el principio, Caín sigue matando a Abel. ‘Pecado’ es una palabra malsonante, en desuso. Como dicen que la moral es relativa: esto es bueno para mí, al margen de que lo sea para ti; haciendo esto no peco, aunque pienses que pecas tú si lo haces. Pero cuando uno hace lo que no debe, aunque no lo sepa, ‘eso’ tiene consecuencias para los demás. El mal se va encadenando como una bola de nieve que crece ladera abajo. Hay estructuras de pecado, una especie de pecados colectivos, con gran presencia en la sociedad actual. Por ejemplo: el injusto sistema de comercio internacional que distribuye mal la riqueza, la droga, la prostitución, la pornografía, el juego, las guerras, que no son solo producto de la suma de pecados individuales sino maldad sistemática. ¿Qué podemos hacer? Si el pecado surge de fuera del hombre, instigado por el espíritu malo, solo desde fuera se puede vencer pidiendo ayuda al cielo para que nos conceda su gracia. Gracia es otra palabra tabú, en desuso, cuyo significado se desconoce por muchos, especialmente jóvenes. Pecado, adoración o gracia eran palabras anticuadas en la URSS, como lo son ahora en España, pero se han ido recuperando en la Rusia poscomunista. Ojalá vuelvan a tener sentido en nuestra España secularizada, cuando el péndulo de la historia cambie de posición y se tenga horror al pecado y sed de gracia.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Jubilados sin podólogo

El 23 de diciembre pasado se suspendió el servicio de podología del Hogar de Jubilados San Blas, dependiente de la DGA. La conserje del centro contesta diciendo que se está gestionando la renovación, pero que de momento no saben cuándo se volverá a reanudar. Con fecha 14 de febrero presenté un escrito en el Registro de la DGA, dirigido a la consejera de Asuntos Sociales, quejándome de la tardanza, pero por ahora no ha producido ningún resultado. Mientras tanto, muchos jubilados, algunos de ellos de edad bastante avanzada, siguen a dos velas. ¿Es que han decidido eliminar el servicio?

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

La telemedicina

La expansión de la telemedicina se ha acelerado en nuestro mundo de hoy día, sobre todo en estos últimos años de la pandemia, más de lo que podíamos imaginar. Habida cuenta de que la tecnología desde su misma aparición en nuestra sociedad globalizada se metió en el mundo de las personas, y de que cualquier cálculo previsto por los expertos se vio superado inmediatamente, en el campo de la medicina no iba a haber una excepción. Así, llevamos ya un cierto tiempo empleando ese arsenal tecnológico médico del que disponemos cada vez con mayor provecho, asistiendo, sin necesidad de trasladarnos y con un menor gasto, desde un hospital central urbano con profesionales altamente cualificados, a un ambulatorio rural sito en un municipio lejano, con la mayor calidad, rapidez y atención al paciente. No obstante, para la aplicación correcta de esta nueva forma de medicina a distancia, que, además de que ha venido para quedarse recae principalmente sobre los mayores, quienes suelen tener más dificultades para manejar los medios digitales, se requiere de un trato exquisito.

Ángel Sánchez López. ZARAGOZA

El amor, día a día

Pasado el 14 de febrero, podemos seguir enamorados todos los días del año. Sigamos celebrando el amor cada uno de los días que nos quedan por vivir. Tan solo el amor proporciona la felicidad. El amor es sentirte bien con todo lo que hagas. Eso es la consecuencia de sentirte bien, de ser feliz; de querer para los demás lo que quieres para ti. Es un sentimiento de bienestar constante. ¿Quién no quiere sentirse feliz? Las prisas, el trabajo, la casa, el entrar, salir... Todo nos agobia, nos irrita, discutimos por cualquier cosa. ¿Solo tuvimos tiempo ese día de San Valentín para darnos un beso, cogernos la mano, hacer una visita o escuchar esa palabra tan hermosa que tanto tiempo hacía que no nos decíamos? En cualquiera de nuestros momentos, si uno quiere y se lo propone, se puede sentir bien. Uno puede llegar a sentirse fenomenal consigo mismo en ese correr diario constante. ¿Cómo? Tan solo regalando una sonrisa, un gesto de agradecimiento, una palabra amable, cediendo un asiento, bajando el tono de voz, escuchando en vez de hablar, dejando el móvil por un momento para poder atender a una pregunta; sea en el tranvía, caminando por la calle, en el mismo trabajo... Mira, ve, siente, escucha, busca cosas buenas. Siente a tu alrededor todo eso que no sentías y lo tenías encerrado en ti. Si se hace esto, seguramente se descubrirán cosas y sentimientos nuevos en la persona de uno y en la de los demás. Y saborearemos la felicidad.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

