Un cerebro vengativo

Uno de mis escritores favoritos (Julian Barnes) escribe en uno de sus libros más memorables (‘Nada que temer’) algo que parece una broma de la Naturaleza tan benevolente como cruel, que es que, salvo que uno sufra alzhéimer, la mente mantiene su vigor con el paso del tiempo, sobre todo si se compara con la decrepitud de lo demás.

El cerebro se desgasta, claro, por cada decenio de vida a partir de los 50 años, pierde un 2% de su peso. Y aun así, mientras que todo lo relacionado con el área motora y sensorial del cerebro pierde entre el 20% y el 50% de las neuronas, las que gobiernan las funciones intelectuales aumentan de número. Dicho con otras palabras: envejecemos, y ahí está el cerebro bien despierto para contárnoslo sin ahorrarse detalles.

El filósofo Bertrand Russell murió a los 97 años en plenitud de facultades intelectuales. Lo mismo que Immanuel Kant: cuando ya no podía moverse, mandó que le construyeran una silla que se elevara mediante poleas, porque en verano los árboles se llenaban de hojas y no le dejaban ver la torre de la iglesia de Königsberg, que necesitaba contemplar cuando filosofaba. Un cerebro extraordinario en una piltrafa de cuerpo. ¿Es necesario que la mente se vengue de nosotros de esa manera tan cruel? Espero que en el caso de Putin, sí. Y que su vejez no se vea aliviada por un cerebro olvidadizo que le ayude a soportar el remordimiento por los muertos de Ucrania. Eso, en el caso de que sepa lo que son los remordimientos, claro.