Cartas al director de HERALDO: Las Fuerzas Armadas y la defensa de la libertad

Las Fuerzas Armadas y la defensa de la libertad

En España, muchas veces la función de los militares es menospreciada.

Muchas veces hablo en familia de lo que cuesta la libertad y lo privilegiados que somos de disfrutarla. Los estadounidenses son muy conscientes del valor de la libertad y de que está garantizada por el esfuerzo que realizan los militares y por eso allí están muy bien considerados. Vemos que no existe libertad ni en los países con regímenes comunistas o excomunistas, como Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, etc., ni en los regímenes islamistas, como Irán, Arabia Saudí, Catar, Pakistán, Afganistán, etc. En estos, tampoco la vida está garantizada. Así pues, hay que tener en alta estima a nuestros militares, que son los encargados de garantizar nuestra libertad aun a riesgo de su propia vida. Desgraciadamente ahora Rusia ha invadido Ucrania y, como siempre he comentado a quienes no valoran el trabajo de los militares, cuando un militar tiene que salir a trabajar fuera de sus cuarteles es que algo malo ocurre. Llevamos dos años en los que se ha puesto de manifiesto el valor de unas Fuerzas Armadas bien preparadas, la pandemia, la tormenta Filomena, la operación Balmis, incendios, inundaciones, rescates, el volcán de La Palma y el despliegue por distintos países en la actualidad ponen de manifiesto la importancia de los militares, que aun siendo los peor pagados de las administraciones, poco más de mil euros cobra un soldado, se juegan la vida al servicio de la sociedad y en aras de esa libertad. Pese a que en su momento el presidente del Gobierno considerara que los presupuestos destinados a defensa eran un gasto superfluo, el tiempo le está demostrando que hacer demagogia con ciertas cosas resulta muy frívolo, porque el tiempo y las circunstancias te hacen bajar de las nubes. La libertad no tiene precio.

Agustín Aznar Sánchez ZARAGOZA

Cadrete tenía un castillo



Una pequeña joya en el bajo Huerva, una fortaleza del siglo X que volvió a ver la luz hace unos años. El castillo de Cadrete empezó a ser un referente turístico con sus visitas guiadas, su centro de interpretación, sus publicaciones y sus actividades. Cambió el gobierno del pueblo y en estos casi tres años ha estado abierto seis meses, se entiende que con la pandemia de por medio no estuviese al cien por cien, pero de eso a estar cerrado va un trecho. Dado al reducido tamaño de la torre, y por ello de los grupos de visitantes, y teniendo en cuenta que casi toda la visita es en exteriores no se entiende que el Ayuntamiento no haga nada por seguir con las visitas. Costó mucho dar a conocer este patrimonio y se invirtió tiempo, esfuerzo y dinero. Recuperen las visitas, hagan un esfuerzo.

Fabio Pérez Buil. CADRETE (ZARAGOZA)

Las puñaladas de la política

Cuarenta y cuatro años antes de Cristo, Cayo Julio César fue asesinado por sus senadores, que, hasta en cantidad de sesenta, participaron en el magnicidio. Ventiún siglos después, Pablo Casado, el minicésar del Partido Popular, ha sido abatido (políticamente) por los suyos. Dentro de un conflicto que todavía necesita luces, Pablo Casado pasó de tener una corte que le acompañaba y aplaudía como líder del partido, a la mas absoluta soledad. Por la mañana había alabanzas y defensa del jefe, aplausos y reconocimiento y, también, confianza en él. Por la tarde, aquellos aduladores que le daban palmadas en la espalda, aquellos que le debían lo que eran, aquellos que fueron sus confidentes le dejaron caer. Y público fue el desprecio y vil el engaño. En unas horas ya no era válido. Ya no le necesitaban, ya no le respetaban. Todos le mandaron al abismo, sin remordimientos. Los compañeros diputados, oportunistas, eligieron otro camino. Se olvidaron del pasado y perdieron la firmeza y constancia en los afectos. Con descaro, fríamente, le olvidaron en el escudo de un congreso que necesitaban urgentemente. Se aferraron a la silla que les había dado Pablo Casado. Ya en la otra orilla, opuestos a él, le dejaron en el desierto de la ingratitud. Y, rápidos, empezaron las alabanzas y reverencias al nuevo líder. ¡Qué importan la fidelidad ni la solidaridad! Tampoco el afecto, ni el agradecimiento. Se olvidaron los sentimientos, y los recuerdos. Han sido horas hipócritas y cínicas. Aferrados a sí mismos, en su total egoísmo, fueron partícipes de una traición política. ¿También tú... también tú?, dijo Julio César. ¡Qué triste lección de vida!

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

El trabajo de los funcionarios



Quiero hacer un resumen de mi historia como funcionaria. Aprobé en 1972, comencé a trabajar en junio de 1973. No tenía Seguridad Social, porque los funcionarios no la teníamos, el resto de los trabajadores, menos los agricultores, sí la tenían. Teníamos que pagarlo todo con nuestro exiguo sueldo. Hasta el año 1977, si no recuerdo mal, no la tuvimos. Nosotros pagamos las medicinas siempre, en activo y jubilados. Lo que no hacen los trabajadores de la Seguridad Social. Cuando los funcionarios se jubilaban, lo hacían con el 80% del sueldo y los trienios. O sea, una miseria. De eso nadie se acuerda o no les interesa contarlo. Cuando se creó Muface, pues tampoco nos incluyeron en la Seguridad Social general, se ‘medio solucionó’ ese tema, pero no del todo, ya que cotizamos a Clases Pasivas, y no por todo lo que cobramos. Se sacaron de la manga lo de la base reguladora para calcular la jubilación, que desde luego no es, para nada, lo que hemos ni cotizado ni cobrado. Ahora, hace unos años, ya se incluye a los funcionarios en la Seguridad Social, con todos los derechos. ¡Ya era hora! Pero no a todos. Siguen incluyendo en Muface a algún cuerpo. En mi época, pocos querían ser funcionarios, se ganaba más en bancos o en algunas grandes empresas. Ahora se dan cuenta de que es un trabajo seguro, para toda la vida, y cambia la forma de pensar. Todas las críticas a nosotros, los funcionarios, son envidia por este motivo, la seguridad laboral. Que se preparen bien una oposición, que estudien, como hacíamos, y hacen ahora. Y conseguirán ese trabajo. A nadie nos han regalado el puesto.

M.ª Encarnación Poza Navarro. ZARAGOZA

Todo cerrado

El sábado 19 de febrero cuatro amigas emprendimos la misión de hacer país. De ir conociendo pueblos más a fondo, y su historia. Tras consultar Google, allí que fuimos. Museo Etnológico, cerrado; Museo de la Cerámica, cerrado; las pinturas de Goya, cerradas; la presa románica sí la vimos. Comimos espléndidamente en la fonda Rubio, un negocio particular. Ningún letrero del Ayuntamiento ofreciendo conocer las riquezas del pueblo. No nos quejemos entonces de la España vaciada.

Maite Comadrán. ZARAGOZA

