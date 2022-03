Urgencias energéticas

Con la inflación disparada y los precios de la luz, el gas y los carburantes en máximos históricos, Pedro Sánchez ha señalado a Putin como el único responsable de estas subidas desde el año pasado y Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, le ha acusado de usar la guerra como coartada. En este momento, no parece lo más apropiado que el PP utilice la política internacional para atacar al Gobierno y tratar de sacar réditos políticos. No obstante, tampoco es de recibo que el presidente del Ejecutivo pretenda endosar a Rusia la culpa de que la inflación esté disparada desde hace ocho meses. Urge adoptar medidas que protejan a los hogares y las empresas porque la escalada de precios, que sufren desde mediados del año pasado, no cesará en el corto plazo.

Es un hecho que el impacto de la invasión de Ucrania va a tener importantes consecuencias en la economía. El constante aumento de la inflación está entre los efectos más inmediatos, con un encarecimiento de los precios que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a las cuentas de resultados de las empresas. En Aragón, plantas industriales de varios sectores están parando su producción al dispararse sus costes energéticos. Este inquietante panorama exige medidas a corto y a largo plazo.

Para empezar, la UE tiene que poner fin a la regla de que el coste de la electricidad se fije en función de la energía más cara, que hoy es el gas. Es una justa reclamación que viene realizando España y que debe abordarse en la cumbre comunitaria que se celebra hoy. Además, hay que diversificar las fuentes de origen del gas e incrementar las interconexiones de Europa con España, donde llega el gas argelino. También es hora de acelerar el ritmo de instalación de renovables. La agresión de Putin es la mejor prueba de que Europa necesita urgentemente autonomía energética.