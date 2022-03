Nebrija, un adelantado

A los cinco siglos de su muerte en 1522, Elio Antonio de Nebrija sigue siendo sin duda el primero y más grande humanista español, a la altura de Lorenzo Valla en Italia y de Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos; ya encumbrado por la fama, recordaba su niñez "debajo de bachilleres y maestros de gramática y lógica".

Estudiante en Salamanca, a los diecinueve años viajaría a Italia, para recuperar en su pureza textual a los autores latinos, durante siglos desterrados de la cultura hispana; después, catedrático en su primera universidad y en la de Alcalá, colaborador en la magna Biblia Políglota Complutense, y primer autor de un librito sobre la educación de los hijos, en consonancia con la humanística tendencia pedagógica, que también alienta en su gramática y diccionarios. Fruto de esta formación fue su excepcional ‘Introductiones latinae’ (1481), donde, siguiendo a Valla, trató de registrar los usos de los buenos autores y de enseñarlos al lector según el principio del recto hablar y escribir, obra de gran difusión y libro de texto hasta el siglo XIX.

Llegado el año 1492 –para muchos, de exaltación nacional: léase el ‘Cancionero’ del aragonés Pedro Marcuello–, le cupo el honor de publicar la ‘Gramática de la lengua castellana’, primera en Europa de una lengua vernácula, en parte adaptación de su anterior obra latina. Su genialidad se vio favorecida por el fervor de aquellos años por la lectura, cuando Juan del Encina dedicaba su ‘Abc de amores’ a una dama que le pedía una cartilla para aprender a leer. También por el antropocentrismo renacentista: ¿qué más consustancial al hombre que su lengua materna? Expresamente lo reconoce Nebrija, cuando dice que ella "nos aparta de todos los otros animales y es propia del hombre".

Sobre esta gramática la reina pregunta al autor que "para qué podía aprovechar", y el obispo de Ávila por Nebrija respondió que "después de que vuestra Alteza metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas", necesitarían aprender el castellano. Y algún historiador ha interpretado que estas gentes tendrían que ser los indios americanos, en ‘presentimiento’ del descubrimiento de América, cuando en Castilla la expansión en que por entonces se pensaba era la africana.

Asimismo ha sido controvertido el principio de que "siempre la lengua fue compañera del imperio", que Nebrija ejemplifica en los casos del hebreo, del griego y del latín. Esta teoría la había acuñado antes Lorenzo Valla, en clave cultural más que política. Y también antes que Nebrija la expuso, con mayor amplitud y detalle, Gonzalo García de Santa María, con ‘imperio’ como ‘gobierno o mando’, igual que en Nebrija. Tuvo en cuenta el erudito aragonés la diversidad lingüística hispánica, descubriendo así el habla andaluza; incluso advirtiendo sobre la diferencia local de usos lingüísticos, según niveles culturales. Seguramente fue el primero en atender a lo que debía ser el ‘modelo de lengua’, a la sazón necesariamente el cortesano, en el contexto de la unidad del idioma.

En el acervo nebrisense no es menor el mérito que corresponde a su obra lexicográfica, con el diccionario latino-español de 1492 y el español-latino de hacia 1495. Como propias de su región andaluza tiene Nebrija voces como ‘alfajor’, ‘aljofifa’ y ‘bisnaga’; reconoce el regionalismo en "faxa o faisa, y en alfil por agüero, como en Toledo", así como la peculiaridad septentrional en "orrio, en las Montañas: horreum", que Nebrija oiría de alumnos asturianos o gallegos en sus clases salmantinas. Emplea con abundancia la sinonimia ("borde-bastardo; bofes o livianos") y no es rígido con la variación ("hidiondo, lo mesmo que hediondo"). Su perspicaz atención le permite recoger en 1492 un primer americanismo del español, la voz taína ‘canoa’, como "monoxylon: navezita de un madero", y el mismo término en 1495, "canoa, nave de un madero: monoxylum". En su ‘Lexicon juris civilis’, de 1506, no pierde la ocasión de incluir el novedoso antillanismo ‘guanín’, cuya definición traduzco: "No cualquier oro, sino el que se trae de las Islas hace poco descubiertas".

Del extenso prólogo de 1492 tomo estas palabras de Nebrija, que traslucen los obstáculos que en su trabajo encontró, así como los problemas de la unificación ortográfica y el talante personal y científico del gran andaluz: "...i si en algún lugar tropeçamos y no satisfize a la opinión que muchos de mí tienen, a de considerar el lector amigo la dificultad de la cosa i no lo que io hize, mas lo que los otros no pudieron hazer".