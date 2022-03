Hace unos días. Notas de una conversación de sobremesa. Nos resulta difícil pensar o hablar de otra cosa que no sea la guerra. Es inevitable.

Ese es uno de sus perversos efectos: que todo lo absorbe y lo destruye, incluso en la distancia. Nadie puede dejar de escuchar los llantos de dolor o de contemplar las miradas de pánico de las víctimas. Y nadie podemos dejar de decirlo. Si no se dice nada, creemos aparentar indiferencia o insensibilidad; cualquier otra cosa que se comente parece absurda o superficial. Todo queda afectado o contaminado por la guerra, porque a todo y a todos nos afecta, y entonces empieza una cierta competición por ver cómo y a quiénes perjudicará más. Muchos perderán, claro, pero también habrá quien encuentre en ello una ventaja o una coartada. A algunos les servirá incluso de excusa o justificación para tapar sus propias vergüenzas y errores.

Cavilar sobre el alcance y el impacto del conflicto lleva la conversación hacia la cuestión generacional y al extendido debate sobre si los jóvenes actuales van a vivir mejor o peor que sus padres. ¿Tiene fundamento la afirmación, o se trata de uno de esos lugares comunes con los que nos ‘invitan’ a pensar la realidad para orientarnos en una cierta dirección? De entrada, suena un poco excesivo decir, como hacen algunos, que es ‘la primera generación’ que vivirá peor que la anterior. ¿La primera?, ¿seguro?, ¿y las de los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos...? No sé, a pesar de abundar tanto en la memoria (o precisamente por eso) quizás nos falte perspectiva histórica; o, mejor dicho, quizás no nos alcanza la vista para poder negarlo o asegurarlo. Pero que no sea la primera no quiere decir que no vaya a ser una de esas generaciones a las que les va peor que a las anteriores, claro está. Y dependerá de los jóvenes y de los padres, por supuesto. ¿Pero en general? Seguramente la mayoría de los jóvenes tendrán más dificultades que la mayoría de los adultos, pero hasta ahora también han tenido muchas más facilidades. Ese es quizás, en parte, el problema: no quién va a ‘mejorar’ menos, sino quién va a ‘empeorar’ más. Y no nos gusta ni estamos acostumbrados a ‘perder’.

Mirando globalmente los datos, parece evidente por un lado que las nuevas generaciones lo están teniendo ya mucho más difícil, si tenemos en cuenta las altísimas tasas de paro juvenil (¡casi del 30%!, la segunda peor cifra de la Eurozona, solo superada por Grecia) y las dificultades para la emancipación (por ejemplo, en el acceso a la vivienda). Por otro lado, sin embargo, disfrutan de un mayor desarrollo tecnológico, de más recursos y posibilidades (de comunicación, por ejemplo), mejores prestaciones sociales (formación, sanidad, etc.) y de más libertad. ¿Más libertad?, cuestiona alguno en la conversación, a la vista del neopuritanismo actual. A lo mejor va a resultar que estábamos reduciendo esta a la posibilidad de elegir productos en un enorme y controlado supermercado.

En cualquier caso, la guerra lo va a complicar todo mucho más y el futuro se vuelve más incierto. Hasta hace poco, ese futuro parecía no importarnos porque el presente estaba asegurado; lo que importaba era el momento, el ahora. Pero ahora ya no solo se nubla el horizonte, la niebla se extiende hasta nosotros. Llevábamos bastante tiempo viviendo como acreedores de todo y de todos, hasta el punto de que incluso nuestras propuestas para un supuesto mundo mejor (sociales, económicas, medioambientales, etc.) han sido habitualmente planteadas como exigencias hacia los demás que no alteraran nuestra propia existencia. De repente, caemos en la cuenta de lo soberbio que supone pensar que íbamos a cambiar el mundo y que nuestro bienestar solo dependía de nosotros, y lo arrogante que resulta considerar que es un asunto del que únicamente deben responder los demás. Necesitamos reconocernos como deudores, como seres responsables cuya tarea, más que en la vanidosa idea de perfeccionar el gran mundo, reside en la humilde aspiración a no estropearlo. En esas pequeñas cosas que parecían fútiles o insustanciales y que de pronto se vuelven esenciales: no molestar, no hacer daño, no violentar a nadie, estar atentos, respetar la vida, echar una mano a quien lo necesita, cuidar del otro, cultivar la belleza... Resulta que alimentar el futuro y la esperanza era eso. Quizás es entonces cuando empieza a arreglarse el mundo y transformarse. Y tal vez en eso las jóvenes generaciones puedan ser mejores.