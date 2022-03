Cartas al director de HERALDO: La experiencia de plantar árboles

La experiencia de plantar árboles

Mi empresa, una cooperativa, hizo el día 19 la segunda plantación de 400 árboles dentro de la iniciativa del Ayuntamiento el Bosque de los Zaragozanos a través de la Fundación Ecología y Desarrollo.

Nos apuntamos a la iniciativa por sus evidentes ventajas para el medio ambiente, pero lo que más me llamó la atención es lo bien que lo pasaron quienes participaron. No solo acudimos trabajadores y sus familias, sino que se sumaron amigos y familiares e incluso alumnos y profesores del Colegio Cristo Rey. La buena organización por parte de Ecodes ha sido el primer ingrediente. Nos citaron en un parking en el Vedado de Peñaflor, donde nos conocimos; nos llevaron en microbuses al monte, tomamos un pequeño desayuno en plena naturaleza, nos dieron una charla sobre el bosque mediterráneo y las especies que íbamos a plantar, fuimos caminando hasta la zona de plantación con un guía que nos explicaba las plantas que íbamos viendo, procedimos a la plantación, volvimos caminando continuando con las explicaciones y en los microbuses hasta el punto de partida. Fue una mañana muy diferente, aspirando los aromas del bosque mediterráneo, conviviendo, formándose en cuestiones naturales… Pero lo que más disfrutamos fue la labor generosa de realizar una acción que queda como legado para futuras generaciones, ese acto que trasciende nuestro propio interés y por otro lado la satisfacción de realizar una tarea en común en beneficio de la comunidad, el trabajar juntos por un bien común, hombro con hombro sin pensar en un lucro particular e inmediato. Ese es el bienestar que todos sentimos cuando acabamos la jornada y el regusto que se nos quedó en nuestro interior. Integrados en la naturaleza, floreció nuestro lado más humano.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Vivir en paz

Tengo 14 años y en mi casa me han enseñado que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, quizá porque soy gemela y siempre tendemos a coger lo que no es nuestro. ¿Por qué un país quiere apropiarse de otro? ¿Por qué unas costumbres quieren suplantar otras? ¿Por qué Occidente, nuestro ‘mundo civilizado’ permite según qué cosas, asesinatos, muertes, invasiones, hambre, miedo, y solo se preocupa de lo que va a aumentar el gasto de las cosas? ¿Por qué nadie pone fin a estas injusticias y hacemos del mundo un lugar mejor donde podamos vivir todos en paz? En cada hogar, si cada uno de los padres, madres, adultos responsables de los niños que vivimos en este mundo nos enseñaran a respetar al resto, ¿no sería mucho más fácil desde nuestra casa, colegio, barrio, trabajo, ciudad, región, país, continente, mundo… llegar a entenderlo y respetarnos? Por favor, piénsenlo. ¿Qué hacemos con Ucrania y Rusia? ¿Seremos capaces de hacer que sea el último conflicto? Estamos esperando unas generaciones futuras que nos enseñen a hacerlo bien. Que la Tierra sonría.

Ana Cutillas Guallar. ZARAGOZA

Diversión y formación en los ‘boy scouts’

Estamos en unos tiempos en los que las relaciones sociales entre la juventud están cada vez mas restringidas. Hay bastantes jóvenes que todavía socializan entre ellos: charlan, se conocen, disfrutan de la música, deporte, conocimientos, etc. Hay otros que parece que solo están esperando el fin de semana para reunirse en los botellones, a ver quién es el más fuerte y cuánto aguanta de un tirón, bebiéndose una litrona de refresco con ron en el menor tiempo posible. Resultado: coma etílico en algunas ocasiones y otras, llegar a casa como verdaderos esperpentos de personas. Estamos hablando de problemas psiquiátricos: los podrá haber, ya que son patologías que siempre han existido. Pero en la actualidad, con todos estos antecedentes, más los videojuegos y ordenadores a los que se quedan enganchados horas y horas, sin levantar la cabeza, ahí es donde radican los problemas psicológicos y psiquiátricos. Todo en su medida es bueno. Son maneras de entretenimiento nuevas. Hay una manera de socializar muy interesante que puede ser compatible con los videojuegos, que son los ‘boy scouts’, por ejemplo. Son grupos en los que la gente joven socializa, adquiere valores, aprecia las cosas, aprende de la naturaleza. Tal como están los jóvenes les convendría estar en grupos así. En estas agrupaciones todos estos valores, siempre se han echo valer como bandera de estos grupos. Y encima se divierten y se lo pasan formidablemente bien. Por el bien de nuestra juventud.

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

Used, sin cajero

El 14 de febrero en Used, se procedía a retirar el cajero automático y al cierre de la entidad bancaria más famosa de Aragón, en cuya web corporativa deja claro su compromiso de contribuir para lograr una sociedad más igualitaria. Parece que esa igualdad no llega hasta el medio rural, donde cientos de vecinos, tanto de Used como de los municipios aledaños, se han quedado sin un servicio básico, además de la falta de atención directa al ciudadano; vecinos en su mayoría pensionistas. Así pues, los habitantes del medio rural quedan aislados como si se tratara de ciudadanos de segunda, viéndose obligados a recorrer, como mínimo, veinte kilómetros hasta el cajero más cercano en Daroca; atravesando un puerto de montaña por carreteras que no siempre pueden transitarse. ¿Acaso estos vecinos pagan menos comisiones? ¿Acaso en una España donde se apuesta por la dinamización, el 5G y la tecnología al alcance de todos no se merecen estos municipios un sistema tan básico como el de la retirada de dinero? ¿Cómo se pretende hacer frente a la despoblación si cada día se retiran más servicios al medio rural? ¿Dónde está la inclusividad financiera de la que habla el Gobierno? En esta España que vacían somos mayores, somos rurales, pero tampoco somos idiotas.

Jéssica Rodrigo Cantero. USED (ZARAGOZA)

La confianza y la desconfianza

La confianza es la "esperanza firme que se tiene de alguien o algo" y la desconfianza es "no confiar". Ambas palabras son importantes en todas las actividades. Los sentimientos, la economía, la política, todo viene marcado por alguno de los dos calificativos. En este mundo de las noticias verdaderas o falsas, es de vital importancia conocer su veracidad, para seguir confiando en la información. Tal vez, se precisa de un certificado de veracidad al difundir la información, como ya existe en las organizaciones empresariales que certifican los procesos que realizan, denominado ISO. Necesitamos información veraz, sin argucias y dobleces que nos lleven a la desconfianza, que ya existe con el mundo de la política. La economía se mueve por la confianza en el futuro, sin ella es difícil mover la rueda de la actividad económica y financiera. En la política, la división que vivimos en nuestro país nos lleva a desconfiar cada vez más de unos políticos que no quieren cambiar la situación actual. Por ello, es de vital importancia contar con información con las tres bes de buena, bonita y barata.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

El largo viaje y el recuerdo

El 20 de febrero fue el décimo aniversario de tu largo viaje y el duelo no desaparece de mi vida. Duelo, gran palabra, difícil de expresar y tan honda de sentir. Parece ayer cuando tu mano rozaba la mía, cuando tu tez se enrojecía por darte besos sonoros. Aún lloro tu marcha, pero con antitética felicidad por la familia que me dejaste. Muchos momentos difíciles pero enriquecidos por tus sabias palabras. No habrá día en que tus susurros se consuman, porque entonces lo poco o mucho que aporto a la sociedad desaparecerá y eso es imposible, al haberme convertido en una persona que no soporta la maldad tal y como me enseñaste. Te quiere, tu nieta.

Mar Guillén Carcelero. ZARAGOZA

