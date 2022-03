Cartas: Putin y la dictadura acorazada

Putin y la dictadura acorazada

¡Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen!

El cambio climático, sequías y los cambios de uso de la tierra que generan incendios y una criminal pandemia llevándose a millones de personas, todo ha quedado en un segundo plano. Soplan vientos de guerra, ofensiva a gran escala del gobierno ruso contra Ucrania y amenaza la seguridad de Occidente. Que el ser humano no figure en el catálogo de las especies invasoras más peligrosas de este maltratado planeta es simplemente porque la lista la hacemos nosotros. Alejado de la diplomacia y del razonamiento, sin entrar en las claves del conflicto, Putin confirma sus ambiciones de poder y falta de escrúpulos. Puede llegar a desembocar en un nuevo genocidio contra la población ucraniana. Putin es un reflejo distorsionado de Hitler. El líder ruso ha ido dando todos los pasos de su manual unilateralista con una serie de acciones que traen a la memoria los movimientos nazis previos al estallido de la II Guerra Mundial. Ante el inicio de una guerra que seguramente no resolverá nada, pero sí costará muchas vidas, los apoyos de Estados Unidos y Europa a Ucrania de momento no van más allá de sanciones para delimitar y añadir restricciones a los mercados rusos, obstáculos que seguro tendrán reacciones negativas también en los mercados europeos, debido a una mayor inflación. La guerra, al igual que el virus, se venía venir, no la creíamos pero ha estallado. Son momentos de incertidumbre, la peor realidad es no saber cuándo ni cómo terminará y todo gracias a la demencia humana pretendiendo resolver sus asuntos a cañonazos. Decía Antonio Gala que "las dictaduras se presentan acorazadas porque han de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer".

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Contra todas las guerras



Defiendo el ‘no a la guerra’, a la de Ucrania y a todas. Pero las guerras son consecuencia de situaciones y decisiones, de intereses más o menos explícitos, y para evitarlas hay que eliminar las causas que las provocan. Hay tres territorios en disputa, Crimea, Donetsk y Lugansk. Crimea fue regalada a Ucrania cuando estaba en la URSS, pero nunca fue ucraniana. Donetsk y Lugansk son territorios con una mayoría aplastante de rusoparlantes, que querrían federarse con Rusia. Rusia reclamó como suyos estos territorios, atendiendo a lo que considera la voluntad de sus habitantes, y después de una disputa llegaron los acuerdos de Minsk, según los cuales Donetsk y Lugansk obtendrían una autonomía de Kiev. Estos acuerdos de Minsk no es que no hayan sido respetados, sino que han sido militarmente atacados por Ucrania, causando más de 14.000 muertos, haciendo retroceder sustancialmente las fronteras anteriores de ambos territorios. En esta situación, se plantea Ucrania solicitar la entrada en la OTAN, una de cuyas consecuencias podría ser colocar baterías de misiles apuntando a Rusia en su misma frontera. Es una situación análoga a cuando la URSS quiso poner misiles en Cuba, en octubre de 1962. Y una vez dentro de la OTAN Ucrania podría reclamar su apoyo para reconquistar los territorios en disputa. La OTAN, cuyo líder es Estados Unidos, nosotros no pintamos nada, pretende acorralar a Rusia. Y amenazar y poner en riesgo a un gigante suele traer malas consecuencias. Aun así, Rusia no ha debido atacar Ucrania. Es inaceptable. Pero resulta grotesco escuchar a Estados Unidos decir que no se debe atacar a otros estados, que no se debe hacer la guerra. ¿Hacemos memoria? La negociación es la mejor salida. No a la guerra. A ninguna guerra.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Pederastia en la Iglesia



Un niño o una niña que haya sufrido abusos sexuales quedará marcado de por vida y tendrá graves efectos en su desarrollo psicológico. El pederasta que comete un crimen contra la inocencia de un niño es un desalmado. Estos abusos, cuando se dan en el seno de la Iglesia, son especialmente graves y escandalosos porque contrastan con su autoridad moral y credibilidad ética. Evangelio de Lucas 17:2. Advertencia a los discípulos. «Y Jesús dijo a sus discípulos, ¡ay de aquel que escandalizara a uno de estos pequeñuelos! ¡Mejor sería que se le atara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar!». Al que ha cometido estos abusos y no ha tenido el valor de arrojarse al mar debería haberle pesado tanto la conciencia como para confesar sus culpas, expresar arrepentimiento e implorar perdón. La súplica del perdón engrandece el alma. Quien se declara víctima de abuso y denuncia sufre un verdadero calvario, ya que supone resucitar el dolor. Las víctimas no pretenden dañar a la Iglesia sino sanar unas heridas muy profundas que les acompañarán el resto de sus vidas. El paso del tiempo no cura estas heridas. El dolor no prescribe. La buena noticia en toda esta oscuridad viene del cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, que alineándose con el papa Francisco ha roto la dinámica del silencio y negativa a investigar los abusos a menores en la Iglesia, y exige públicamente investigar todos los abusos, añadiendo: "Un solo caso de abuso en la Iglesia representa ya en sí mismo una auténtica monstruosidad". Es de esperar que la Conferencia Episcopal siga este ejemplo y se decida a promover una investigación. La alfombra que encubría todos estos abusos parece que se ha levantado.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Enseñar a escribir



Me planteo, como profesional de la enseñanza, si a los maestros se nos ha formado lo suficiente para enseñar a escribir al alumnado. Como jubilada, dedico parte del día a esta disciplina. Veo que además de una destreza, la escritura tiene efectos en los pensamientos y sentimientos de quien la emite; es un cauce de exteriorización y de interiorización. Este tema es de vital importancia y para que los estudiantes lleguen a escribir bien se han de ejercitar en el aula. No niego que el profesor la incentive y que docentes y estudiantes interactúen, revisando ambos el contexto para que las frases sean correctas, que haya coherencia en el orden de las ideas y su distribución en párrafos y que no falten los elementos de cohesión. Lo que a mí me preocupa especialmente es que en la formación que hemos recibido los profesores no hemos invertido mucho tiempo en desarrollar unas estrategias que luego nos permitan poner en práctica esta especialidad. Sé que con el nombre de ‘escritura creativa’ se insiste cada vez más en la producción escrita, trabajando procedimientos que ayuden a los alumnos a desarrollar ideas. Ojalá se dedique más tiempo en las escuelas de Magisterio a esta herramienta que más avances permite en el proceso de aprendizaje.