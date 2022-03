Nuestros valores

Ingenuamente pensábamos que el siglo XXI iba a ser el del triunfo final de la democracia y la paz.

No podíamos imaginar que, en Europa un país atacaría a otro ochenta años después de la invasión de la URSS por la Alemania nazi, aunque Hungría y Checoslovaquia también vieron en 1956 y 1968 la entrada de tanques soviéticos para detener sus procesos democratizadores. El nacional-populismo lleva años en auge, pero ha alcanzado su expresión más brutal con esta salvaje agresión. Es posible que Putin quiera restaurar el viejo imperio soviético, pero creo que todavía más importante es su repulsión a que en Ucrania acabara imponiéndose un sistema democrático y que su efecto demostración afectara al sistema autoritario que ha impuesto. Pero el peligro para la democracia no solo proviene del Este. Trump ha gobernado cuatro años en Estados Unidos y sigue contando con un sólido apoyo. En Alemania y Francia las formaciones de ultraderecha tienen fuerte apoyo electoral. En España, a diferencia de los otros dos países, las formaciones de centro-derecha no han renunciado a pactar o a aceptar los votos de esa corriente para alcanzar el poder. No miremos más lejos. En Zaragoza, el gobierno actual, para asegurarse la aprobación de los presupuestos, ha aceptado dejar de apoyar financieramente a la fundación que honra la memoria y los valores del aragonés más querido de todos los tiempos, José Antonio Labordeta. Defender los principios democráticos e impedir que el nacional-populismo llegue al poder es una exigencia imperiosa. No es imposible y ejemplos tenemos bien cerca.