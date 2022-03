Cartas al director de HERALDO: El despertar de la guerra en Europa

El despertar de la guerra en Europa

Éramos felices creyendo que las guerras serían cosas del salvaje pasado.

Teníamos ganas de anunciar por fin la paz mundial y el fin de las guerras, después de Hiroshima y Nagasaki. Pero no era más que un deseo. La guerra de los Balcanes, la desmembración de Yugoslavia, ya produjo un gran sobresalto. Antes habíamos recibido avisos puntuales con la guerra de las Malvinas y la invasión de Kuwait, detalles que todos los medios de información tenían durmiendo en los archivos. Y Europa occidental, tocando la lira. Luego, con las Torres Gemelas llegó el anuncio de un torpe y triste siglo XXI. En medio de todo el terrorismo internacional. La ‘Interterror’. La tercera guerra mundial, según el libro de Jacques Bergier ‘El retorno de los brujos’. Pero la prensa española y las televisiones no se hicieron eco. Estaban en otras cosas. Coreando el ‘no a la guerra’ de los norteamericanos y sus aliados en Oriente Próximo, incluida España. Y riéndole las gracias al sátrapa Putin. Dicen las noticias que el nuevo zar ha puesto en alerta su defensa nuclear. ¿Adónde vas, animal? ¿Estás dispuesto a que la humanidad termine igual o peor que los dinosaurios? Termino de leer un libro que me prestó un nieto. ‘El Gengis Kan y la conquista de Asia”. Animaladas increíbles. Parece que estamos en lo mismo; esta vez la conquista de Europa. Pero nada de caballo ni lanzas ni tiendas de campaña. De momento, tanques, aviones y bombas. Tenía yo 5 años cuando pasaron por el pueblo los republicanos en retirada; detrás, los rebeldes pisándoles los talones. Se oían muy lejos algunos cañonazos. Pasaron después aviones a bombardear Bielsa. Recuerdo que un oficial me cogió en brazos y preguntó de quién era aquel niños rubio. Enseguida dijo mi madre: es mío. Que no se me acerquen los que le rieron las gracias a Putin.

Luis Buisán Villacampa. BARCELONA

No a Putin

No dejemos que nos engañen con las palabras ni el relato. No estamos hablando de una guerra entre dos países, no hay dos bandos enfrentados. Estamos hablando de un sátrapa que invade un país soberano y una población que quiere proteger su vida, su país y su libertad. Que quien, también en España, está del lado de Putin no nos imponga su visión, no hablemos de ‘no a la guerra’, digamos ‘no a Putin’ y apoyemos, no solo con palabras, a Ucrania para que pueda vivir en libertad. Ucrania es solo un primer paso, lo que está en juego es la libertad del mundo. ¿Estaremos a la altura? ¡Stop Putin!

Ángel Maté Arpa. Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

Papeleras inadecuadas

Pienso que quien mandó colocar ese modelo de papelera en el parque del Agua y en el meandro de Ranillas no había oído hablar del cierzo de Zaragoza. Se colocaron cuando la Expo 2008 y las hay a cientos. Por su diseño, el viento saca las bolsas y la basura acaba en el suelo y la bolsa en el río. Los desechos duran dentro de la bolsa lo que dos peces de hielo en un whisky ‘on de rocks’. No se le puede pedir a la ciudadanía civismo cuando los que administran nuestros impuestos no lo demuestran. No es lo malo haberse equivocado en la elección sino perseverar en dicho error durante años sin solucionarlo.

Nacho Barranco Sos. ZARAGOZA

El error de Pablo Casado

El presidente el PP se pregunta: ¿qué he hecho de malo?, ¿por qué tengo que dimitir? Dice que le llegó a su mesa una información con datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin saber de dónde había salido esa información y suponiendo que venía de una entidad oficial. Dos leyes nos pueden dar luz sobre este tipo de información. La primera, la Ley de Seguridad Privada, donde se habla de los espionajes de los detectives privados y de sus fines. La investigación del detective se limita solo a personas, hechos o delitos perseguibles a instancia de parte. Delitos que no se pueden perseguir de oficio, como injurias, calumnias y delitos contra el honor. Luego un detective privado no ha podido ser de forma legal. Si se acusara a la presidenta de Madrid de una presunta corrupción, sería un caso de los que sí persigue de oficio el Ministerio Fiscal. La segunda es la Ley General Tributaria, donde los datos que han sido aireados –bancarios, fiscales y tributarios– son de carácter reservados. Estos datos nunca le podrían haber llegado de forma legal. Los datos aparecidos en la mesa del presidente del PP (según él) no son datos contrastados, ni obtenidos legalmente y deberían haberse entregado rápidamente a la Fiscalía o el Juzgado para que abriesen una investigación; y no ponerse a especular con los de su partido, ni comentarlo en los medios de comunicación como si no pasara nada. Ese es el error de sus acciones, para descrédito propio.

Juan Manuel Marín Orgaz. ZARAGOZA

Esperando la llamada

Las adoro. Tienen una voz armoniosa, agradable y son muy de agradecer sus atentas llamadas en estos tiempos que obligan a una vida tan solitaria y aburrida. Me paso el día esperando con ansia a que suene el teléfono para poder escuchar una y otra vez sus dulces y armoniosos trinos. Con qué cariño me llaman por mi nombre y los dos apellidos. Cuando tantas amistades se han ido olvidando de mí a través de la interminable pandemia, ellas están ahí al pie del cañón, sin desfallecer, una hora tras otra. Incluso he cambiado de costumbres. He abandonado la siesta, ya que es cuando con más frecuencia me llaman y ansío conectar al primer timbrazo. He decidido no cambiar de compañía eléctrica, pues, si lo hiciera, mucho me temo que ya no volverían a llamarme esos inigualables consuelos de mi soledad. ¡Ay, Señor!

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

Una buena infancia

Hay niños que tienen una buena infancia o una maravillosa, como tendría que ser. Sin embargo otros no tienen esa suerte. Nacen en familias desestructuradas en las que nadie ejerce su papel. Llevan la carga emocional de sus familias desde pequeños. A veces hacen de padres. Otras son chivos expiatorios. Son humillados, están en el medio de sus progenitores, explotados, abusados física, verbal, emocional y psicológicamente. Si no reciben ayuda a tiempo, pueden crecer sintiéndose culpables. Y pensando que hay algo malo en ellos, erróneamente. Tienen dificultades para valorarse, respetarse y quererse de adultos. Otros pueden repetir el maltrato porque han asumido que eso es lo normal. Si vemos a nuestro alrededor un niño sufriendo, en vez de disfrutando, prestémosle atención. Podemos evitar muchos problemas mentales futuros.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

