Cartas al director de HERALDO: Falta contundencia frente a la agresión rusa

Falta contundencia frente a la agresión rusa

El peor escenario que si bien todos preveíamos, aún anhelábamos no se llegara a dar, finalmente se ha producido y amparadas en burdas excusas proteccionistas tropas rusas han invadido Ucrania, país soberano en el corazón de Europa.

Esta crisis artificial generada por Rusia puede ser puerta abierta a un terremoto geopolítico, económico, energético y militar de incalculables consecuencias, que pudiera trasladarnos al triste error de los prolegómenos nazis en septiembre del 39, y que dieron pie al inicio del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Ante este retrato de cuyo trazo ya esperábamos triste final, aún se espera la contundente respuesta de Estados Unidos y la Unión Europea, hasta ahora ‘contundencia’ limitada a pomposas declaraciones de poco efecto y que por lo que parece no le quitan el sueño al oligarca ruso, que ha decantado su mayor interés por progresar en el sinsentido bélico, pues tiene tomada la medida a los pusilánimes líderes de la UE, temblorosos ante sus amenazas. Por otra parte, también se echa de menos la oportunista y ‘contundente’ respuesta de la progresía izquierdista, otrora bulliciosa y pujante en pasados conflictos, liderando con única voz ardorosas y multitudinarias manifestaciones del ‘no a la guerra’ en gran número de ciudades europeas y por ende en gran número de pueblos y ciudades españolas. ¿‘Ande’ andarán? Ante este tipo de agresiones, ni Europa ni sus aliados e instituciones representativas pueden seguir poniéndose de perfil, mirando hacia otro lado, ni seguir dando signos de debilidad o falta de unidad como ya se mostró en los ridículos hechos durante los pasados conflictos de Bosnia, Crimea, Irak y Afganistán, debilidad esta que podría poner en riesgo los niveles democráticos, de desarrollo, estabilidad y bienestar alcanzados en los últimos 77 años.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Enfermeras de Familia



Formo parte de los hombres y mujeres que fundaron la Atención Primaria y Comunitaria de España como hoy la conocemos, con centros de salud, consultorios locales y puntos de atención continuada. No siempre he estado en ella, como muchas di vueltas pero regresé, encontrando enfermeras que llevaban toda su vida cuidando pueblos, barrios y urgencias con gran profesionalidad. La experiencia es un valor y es positivo reconocerla, por lo que en 1998, cuando se publicó el decreto que abría un acceso excepcional para que los médicos de pueblo o ciudad obtuvieran el título de Medicina Familiar con 5 años de experiencia y 300 horas de formación, me pareció correcto. Los hombres de Atención Primaria (entonces eran mayoría) veían reconocida la evidencia, ya eran médicos de Familia. Entonces las enfermeras hicimos lo que hacemos muy bien, esperar. Y tras 12 años se abrió un proceso extraordinario para acceder a la especialidad de Enfermería Comunitaria tras un examen. Pero el proceso se detuvo sin ninguna explicación y 9 años más tarde se retomó de malas maneras: implicaba dejar tiradas a compañeras que no entraban. El examen se ha hecho y sin publicar las notas (creo que por vergüenza), a pesar de que prometieron que recompensaría la experiencia, la mayoría sabemos que no lo pasamos. No os preocupéis, nos han dicho, tendréis otra oportunidad en 10 meses. Y deberíamos resignarnos. Pero leo que el Colegio de Enfermería dice que en Primaria estamos fatal y me pregunto: ¿a qué esperáis a defendernos? Veo que los sindicatos, la mayoría hombres, dicen seguir nuestras reivindicaciones y me digo: ¿qué hacéis por nuestra dignidad? Me entero que las gerencias de Primaria (con superiores hombres) pretenden transformar nuestras plazas en especialista para «tenerlos en los centros» (no esperan a que nos examinemos) y me pregunto: ¿qué soy para tí? Leo que los alumnos de la especialidad de Comunitaria reclaman plazas y cuando comparan el trabajo de un enfermero titulado y un no titulado no me reconozco y me pregunto: ¿pero no te estoy formando y evaluando yo? Preocupada, pienso en mis pacientes y me digo: ¿si no lo consigo, también me despreciarán y vilipendiarán? Así que en vísperas del 8-M dirijo mi mirada a la ministra de Sanidad y me pregunto: ¿será capaz de ignorar a las mujeres de la Atención Primaria? ¿Verá sus años de experiencia y miles de horas de formación a las que se les niega su derecho a ser enfermeras de Familia? ¿A qué espera a romper este techo de cristal?

Begoña Pérez-Fajardo Alcaide

HUESCA

Sin apoyo en La Muela



Qué importante es para un ciudadano sentirse cerca de su Ayuntamiento. En lo bueno, es fácil, pero contar con el apoyo de tu Consistorio cuando te vuelves vulnerable debería ser obligatorio. En 2017 recibí una factura de agua del Ayuntamiento de La Muela por valor de 1.046 euros, el precio de 490 m³. El susto fue mayúsculo, ya que mi consumo medio está en 39 m³, así que la devolví. El conflicto se ha resuelto a mi favor después de más de cuatro años y lo ha hecho en el Juzgado, después de que Aquara, la empresa que gestiona el agua en La Muela, me haya llevado hasta los tribunales. Cuánto me hubiera gustado que mi Ayuntamiento, el de La Muela, al que pago rigurosamente los impuestos, me hubiera apoyado a lo largo de un proceso claramente injusto. Cuando llamé a su puerta no recibí respuesta, solo la burocrática, como si la factura no fuera con ellos. ¡Qué poco, cuando me cobraron el agua a precio de oro!

Francisco Iriarte Cortés

ZARAGOZA

¿Vamos de cara?

Corren tiempos convulsos, difíciles, pero la gente se empeña en hacerlos más complicados. Nos escondemos detrás de un perfil, de unas fotos que siempre elegimos para parecer que estamos felices, que somos dichosos. Pero detrás se esconden temores, miedos... No exponemos nuestras tristezas, nuestros llantos, nuestros malos días y horrorosos momentos de soledad, de apatía, de malestar. Yo soy partidario de ir de cara, de frente, y mostrarme tal y como soy. El mundo iría mejor. Nosotros también iríamos mejor y tendríamos mejor conciencia. No nos escondamos y seamos transparentes.

Roberto Carlos Sevil Carmona

ANDORRA

Después del accidente



El 26 de febrero fui arrollada por una esquiadora en la estación de Cerler. No puedo estar más que agradecida por la atención que recibí por todo el personal sanitario que intervino. Desde la pista, salvamento, monitores; en la estación, la doctora, enfermera, sanitarios. El médico, enfermeros y conductor que me trasladaron al hospital de Barbastro. Y en el hospital, la doctora, enfermeros, etc. Me gustaría acordarme de todos los nombres pero me es imposible. Gracias por ser tan profesionales, empáticos y cariñosos. El mundo es mejor con vosotros.

Pilar Lopez-Alberca

LÉRIDA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es