Cartas al director de HERALDO: Un respeto para las aceras, por favor

Un respeto para las aceras, por favor

Me han sorprendido muy favorablemente los carteles de la campaña de concienciación de la DGT ‘Hagamos acera’, dirigidos a usuarios de patinetes y bicicletas, colocados en postes publicitarios y marquesinas de paradas de autobuses urbanos, en los que se lee: "Que no sepas cuántos miles de años duró la Era Glacial pasa; que no sepas que el patinete no va por la acera no pasa"; o bien: "Que no sepas cuándo dejamos de ser nómadas pasa; que no sepas que la bicicleta no va por la acera no pasa".

Por contra, me ha molestado ver un patinete aparcado en la acera de mi casa cercano al cartel de una parada, así como otro un poco más adelante apoyado en una fachada de la misma acera, con la salvedad de que en este lado no hay carril bici. Ello me ha creado estas dudas: ¿Por dónde han circulado para aparcarlos en estos lugares? ¿No han visto y no han querido leer el cartel? ¿Cuándo se pondrá en práctica el código o reglamento que los controle y sancione? ¿Dónde los deben y tienen que aparcar mientras llega la ley? ¿Y después? Si deben circular por los carriles destinados para tal fin en las calzadas y por estas, que aparquen en ellas como hacen el resto de los vehículos; no todos, pues tal es el caso de las motos, que alternan aceras y calzadas. El territorio acera, está demostrado, no es solo propiedad y de uso del peatón, ya que lo tiene que compartir con algunos incívicos usuarios de patinetes y bicicletas que campan a sus anchas por ellas, y con los excrementos de perros que algunos dueños se enorgullecen por no recogerlos. Como además son estrechas, están mal conservadas y sucias, son agradecidas acogiendo todo tipo de residuos tanto sólidos como líquidos, teniendo ahora un toque colorido con las mascarillas que la ciudadanía pierde, se le caen o tira donde bien le viene en gana.

Marcelino Arduña Domingo. ZARAGOZA

El arquitecto del neoclasicismo

¡Cuántos talentos han terminado en la ignorancia por falta de oportunidades y de medios económicos! D. Silvestre Pérez y Martínez nació el 19 de octubre de 1767 en Épila. De familia muy humilde, en su niñez, correteando por el pueblo y por la iglesia, que estaba en construcción, con mirada sagaz, les dijo a los albañiles que una columna no estaba vertical. Cuando llegó el arquitecto Agustín Sanz, el joven Silvestre lo demostró. Subiéndose al andamiaje, soltó un pequeño membrillo atado con una cuerda, demostrando que estaba fuera de nivel. Fue tal el asombro que Sanz decidió quedarse al niño como ahijado. Acudió a las Escuelas Pías y fue discípulo de Ventura Rodríguez desde 1781 a 1785, en Madrid. Su posterior estancia en Roma (1791-1796) coincide con la difusión de ideas francesas y con la crisis del modo clásico. Vivió la invasión napoleónica como afrancesado. Fue el arquitecto de José Napoleón, rey de España, considerado el Rey Plazuelas de Madrid. Terminada la Guerra de la Independencia, Silvestre Pérez se exilió en Francia, haciendo allí numerosos proyectos, luego se instaló en el norte de España. Proyectó innumerables edificios de San Sebastián, siendo testigo de su arte el antiguo ayuntamiento. También cabe destacar la iglesia de Motrico, la de Bermeo, el convento de San Francisco, teatro de Vitoria, iglesia parroquial de Durango, casa de Juntas del Señorío y las casa consistoriales de Motrico, Bermeo y Durango, que lo colocaban en los puestos más relevantes de aquel tiempo. Murió el 8 de abril de 1825 dejando su fortuna, en un banco de París, en oro, a un patronato para las novias casaderas de Épila, huérfanas de ambos progenitores. Les daban 14 onzas de oro para comprar el ajuar de boda. Esto duró desde 1825 hasta 1960.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

El reloj y la vida

Recordarán los dos anuncios del último modelo de ‘Iwatch’ que han circulado por nuestros televisores. En uno de ellos, una mujer llamaba con su Iwatch al 112 mientras en su coche inundado el nivel de agua le llegaba al cuello; en el otro, el propio reloj llamaba de manera autónoma a emergencias mientras su dueño estaba solo e inconsciente en mitad del bosque. En ambos se nos dice que la persona accidentada salvó su vida gracias a su modelo de reloj electrónico. Cada vez que veía uno de ellos crecía mi cabreo. No soy muy amigo de la tecnología, pero no me parece nada mal este tipo de avances, de virguerías digitales que puedan incluso salvarte la vida en situación extrema. Lo moralmente inaceptable es usar este argumento como reclamo para venderlos. Porque la idea subyacente es perversa por su tinte antisocial, amenazante y clasista. Antisocial, porque nos dicen que nuestra seguridad no depende de unos buenos servicios de emergencias y salvamento pagados por todos, sino de que compremos el aparatito. Amenazante, porque nos advierten de que nuestra seguridad no está garantizada si no lo tenemos. Y clasista, porque todos sabemos que ese reloj no es precisamente un artículo accesible a todos los bolsillos. Sin dinero no te salvarás y lo mereces por no haber comprado nuestro producto. Ese es el resumen, o al menos eso sentí que me decían aquellos anuncios.

Jorge Sebastián Rico. ZARAGOZA

Da la impresión de que les importamos poco

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y, con él, la foto de muchos políticos apoyando, de postín, el movimiento. Desde luego, no estamos en el mismo barco. Mi principal descontento es que no han pensado en nosotras, las mujeres trabajadoras y madres, que hemos tenido que, ante la pandemia, vivir situaciones de mucha angustia porque no se nos ayudaba a que pudiésemos cuidar de nuestros hijos. Pongo por ejemplo el día que dio positivo en covid-19 mi hijo de 7 años. A las 8 de la mañana, me llama mi marido y me dice que mi peque es positivo. Yo había salido de casa a trabajar, a las seis y media de la mañana. Así que bajo a la oficina del lugar en que trabajo, lo comunico y me dicen que no me pueden ayudar porque no hay nada: ni normativa ni ley que haya del Gobierno para ayudar a las familias y proteger a los menores en esta situación. La situación me supuso un estrés tremendo. Me sentí completamente desprotegida. Respiré, sí, sí, respiré, cuando, dos días más tarde di positivo. Por fin iba a poder estar donde mi cabeza y mi corazón me pedían: cuidando de mi hijo. Los de la foto del próximo 8 de marzo dirán muchas cosas, pero que no os engañen, el movimiento se demuestra andando. Y han demostrado que, tanto nuestros hijos como nosotras, les importamos un pito.

Natalia Prieto Guillén

CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

