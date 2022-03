Respuestas a Putin

Vladímir Putin ha pedido a los países vecinos que no aumenten las tensiones con más sanciones contra Rusia. «No vemos ninguna necesidad de empeorar nuestras relaciones», ha dicho. El presidente ruso ha mentido en otras ocasiones, como cuando dijo que no invadiría Ucrania. No obstante, si de verdad quiere evitar que empeoren sus relaciones con Europa, tiene que dejar de lado sus amenazas nucleares, parar las armas y negociar la retirada de las tropas rusas. En este momento, Occidente debe ayudar a Ucrania para intentar frenar su devastación; sin atacar a Rusia, pero usando todos los resortes económicos y diplomáticos para aislar a Putin.

Como si de una respuesta a Moscú se tratara, la Alianza Atlántica ha insistido en que no se va a implicar directamente en la guerra y ha rechazado la posibilidad de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Implementar esa zona de exclusión conllevaría la opción de derribar aviones rusos, con lo cual la Alianza también entraría en la guerra. Estados Unidos y sus aliados tienen que medir muy bien cada paso que dan. Es necesario hacer que Putin sienta la presión internacional y sepa que sus acciones agresivas no van a quedar impunes, pero al mismo tiempo hay que evitar acercarse a un escenario de enfrentamiento militar directo entre la OTAN y Rusia, y conviene dejar abiertas diversas opciones que permitan graduar la reacción en función de los acontecimientos.

La guerra de Putin ha planteado otra alarmante derivada al ordenar el bombardeo de la central nuclear de Zaporiyia para hacerse después con su control. El Organismo de la Energía Atómica (OIEA) ha asegurado que no se han producido fugas de material radiactivo, pero el bombardeo ha elevado la alarma internacional sobre una potencial catástrofe. Disparar contra una central nuclear ilustra la catadura moral del Kremlin.