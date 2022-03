El 24 de febrero de 2022 será una de las fechas en las que las generaciones futuras situarán las referencias claves para explicarse los cambios geopolíticos y las transformaciones sociales que habrán forjado su presente, y que será muy distinto al que hemos conocido.

Incluso nosotros mismos ya percibimos este mundo nuestro como de ayer, a causa, entre otros acontecimientos de las últimas décadas, de esta guerra que Putin ha llevado a Ucrania, una guerra híbrida, que combina estrategias y ataques cibernéticos y militares convencionales. Estos días los analistas se esfuerzan en explicarnos los parámetros recientes e históricos en los que se inserta la invasión de Ucrania. Necesitamos esas explicaciones para eludir la locura, porque al final, esta guerra es lo que siempre fueron las guerras: dolor y muerte por doquier. Como dijo Zweig en el siglo pasado, "no se pueden armonizar la guerra con la razón y el sentimiento de justicia".

Estos días vemos mucha gente que huye, se esconde, tiembla, combate. Una madre, a punto de dejar su casa con sus hijos, habla por el móvil; vemos su biblioteca, tiene un arma al lado. Entrevistan a una maestra atrincherada en un refugio; sostiene en sus brazos un fusil. Son vidas fracturadas de repente. Para los ciudadanos de Ucrania, el mundo que desaparece no es el de los historiadores ni los analistas. Es su mundo personal. Su vida que fue. No lo olvidarán jamás. Ni el dolor ni el terror. Y yo, perdónenme, no soy capaz de hablarles hoy de otra cosa.