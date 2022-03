Estatuas sin cabeza

Solo llevaba unas semanas en aquel bar.

El horario era razonable, tenía que esforzarme poco y no pagaban peor que en otros bares en los que había trabajado antes. Situado cerca del psiquiátrico, el bar se llamaba La Morgue y en verdad que hacía honor a su nombre. Los locos eran clientes asiduos, pero yo me entendía bien con ellos.

Reconozco que las primeras veces que atendí a Víctor di por hecho que se trataba de un paciente del psiquiátrico, y no solo porque fumaba con la misma desesperación que los locos.

Solía llegar a mitad de mañana y, serio como un niño, pedía en la barra un café con leche y un vaso de agua, pagaba con el dinero justo y desaparecía con la taza y el vaso en el fondo del bar. Allí leía y fumaba sin parar. Solo salía de su burbuja de humo para pedirme otro vaso de agua o cambios para tabaco. Imposible no sentirse atraída por sus grandes ojos, que mantenía siempre muy abiertos, casi desencajados.

A mí siempre me ha gustado leer y una mañana que no estaba el jefe y había poco trabajo me acerqué a su mesa y le pregunté qué leía. Puso cara de no haber entendido la pregunta y volví a preguntárselo. Dobló el pico de la página que estaba subrayando con un lápiz, cerró el libro y lo puso en mis manos. Era una biografía de Churchill. "Me gustan las biografías. De hecho, últimamente es lo único que leo", dijo.

Una noche, al volver sola a casa después de cerrar el bar, me di cuenta de que alguien me seguía. Las camareras estamos expuestas a infinidad de peligros, tanto dentro como fuera del bar, por lo que debemos andar siempre con pies de plomo y un cuchillo en el bolso o entre los dientes. Aquella noche no era un cuchillo sino un spray de pimienta lo que yo llevaba en el bolso, y estaba decidida a utilizarlo. Pero no hubo necesidad de recurrir a la violencia. Vi que era Víctor el que me seguía. Y daba más risa que miedo, andando de puntillas y ocultándose tras los árboles y en los portales. Le esperé detrás de una esquina y le di un susto de muerte.

"¿Dónde vas?", le dije.

Se encogió de hombros. Me ablandé cuando me miró con ojos de cordero y le propuse que me acompañara.

Mi novio hacía turno de noche en la fábrica en la que trabajaba y yo había cenado algo en el bar, así que no tenía ninguna prisa por llegar a casa. Le pedí a Víctor un cigarro y nos sentamos en un banco. Víctor llevaba una sudadera de Metallica y estaba muerto de frío, aunque se negara a admitirlo.

"Fumas mucho", le dije.

"Fumar cura el alma", dijo él.

Sacó una caja de cerillas y fracasó al intentar encender la primera cerilla y fracasó cuatro o cinco veces más hasta que por fin prendió una. Después de encenderse el cigarro, puso la llama a la altura de mis ojos y la apagó de un soplido. Luego me rodeó con el brazo y me apretó el hombro con la mano. En una secuencia lógica, el paso siguiente habría sido que intentase besarme. En el fondo yo esperaba ese beso, lo deseaba y lo temía a la vez. Pero Víctor me soltó el hombro y me preguntó si no me daba miedo volver sola a casa por las noches. Le mostré el spray de pimienta y le dije que había estado a punto de utilizarlo contra él.

"¿No sabes que los vampiros somos alérgicos al ajo, no a la pimienta?", dijo, y los dos nos reímos.

Pasó un camión de basura y nos levantamos del banco. Víctor se metió las manos en los bolsillos.

Me preguntó si podía confiar en mí. "Depende", le dije. Atravesamos el corazón de la ciudad tropezando con los muros, como dicen que tropiezan los poetas, y en veinte minutos llegamos a una tapia alta y sombría. "Al otro lado está el jardín de las estatuas sin cabeza", me dijo en un susurro. "Cuidado con los perros", añadió mientras me ayudaba a trepar. Pero no había perros. Y si los había, o estaban profundamente dormidos o estaban bajo tierra. Nos sentamos en el borde de la tapia. La luna llena inundaba de luz el jardín. Las estatuas estaban veladas por una vegetación desbordada. Víctor tenía la teoría de que aquellas estatuas estaban ordenadas siguiendo un diseño geométrico inspirado en los movimientos lunares y que todas ellas se relacionaban a través de un juego.

"¿Qué juego?", le pregunté.

"El juego de la Oca", me dijo.

"Todo jardín revela la psicología de quien lo concibió, y la mente del autor de este jardín era sin duda una mente torturada. Torturada y traviesa, como la del Joker", dijo Víctor antes de darme un empujón y abandonarme en aquel lugar diabólico del que a veces pienso que aún no he conseguido salir.