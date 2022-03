Nuestro país apenas produce petróleo ni gas; por ello históricamente ha generado una gran dependencia energética del exterior.

Actualmente España crea menos de un tercio de la energía que consume y nuestra dependencia ya ha llegado al 74% de las necesidades del país (datos del Instituto Nacional de Estadística). Eso nos convierte en uno de los países más dependientes de la Unión Europea, cuya dependencia media es el 53%. Nuestros gobernantes no han tenido visión anticipada del riesgo que esto podía ocasionar; ahora vivimos problemas de suministros y precios que hace sólo un año ni podían imaginarse. A esta situación se suma el posible riesgo del corte del gas que llega a Europa desde Rusia y que puede provocar escasez de medios energéticos y más subidas de precios. Pero podemos llegar a un escenario en que ya ni pagando altos precios como ahora puedan conseguirse recursos energéticos, lo que llevaría a la paralización económica del país, que sería terrible para nuestra economía. Ningún gobierno español hasta hoy ha actuado para reducir esta dependencia, ni había previsto los precios tan altos como los que vivimos, ni el potencial empeoramiento del suministro de recursos al que nos enfrentamos. Aquí se ha apostado, dado nuestro gran potencial, por las energías eólica, solar e hidráulica, pero éstas no están logrando bajar el alto nivel de dependencia exterior. Desde los 80, España decidió no construir nuevas centrales nucleares, no hacer obras hidráulicas y cerrar centrales térmicas, como Andorra, (mientras por cierto la española Iberdrola está invirtiendo miles de millones en proyectos fuera de aquí). Si los países que ahora nos venden energías cortasen las fuentes para dedicarse a su autoabastecimiento, nos veríamos frente a un problema que nadie había tenido en cuenta y donde los ciudadanos son los perjudicados finales. ¿No es cuando menos evidente que nuestro país debería hacer algo para reducir la gran dependencia energética que tenemos y atajar esta no acción ante una situación que puede todavía ir a peor?