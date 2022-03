Cartas al director de HERALDO: La protección de los menores tutelados

La protección de los menores tutelados

Suele suceder que ante el conocimiento de una agresión sexual se convoque una manifestación de protesta e incluso la paralización de actividades, como ocurre, por ejemplo, cuando tan nefasta acción se comete en medio de unas fiestas patronales.

La cercanía de los hechos y de las personas agredidas justifican la magnitud la protesta: son de las nuestras, podemos decir. Cuando se hace lo mismo a desconocidas y distantes, la reprobación se queda en adjetivos de rechazo. Así parece la actitud con que se mira lo que está pasando entre los menores tutelados por la Administración, hechos que ahora empiezan a recogerse en la prensa. El abuso sexual al que algunos de ellos eran sometidos se conocía desde hace tiempo, Unicef ‘dixit’, y solo las luchas políticas han puesto el dedo en la llaga para culpar al rival. La realidad es que los 50.000 tutelados que hay en España dan para mucho y entre las instituciones protectoras hay de todo, desde las ejemplares hasta las impresentables. Entre lo mucho que pueden dar estos menores es ingentes cantidades de dinero que las mafias olieron antes de que los tuteladores se enteraran de los riesgos. Las serias advertencias cayeron, y callaron, en la nube de la indiferencia a unos políticos que miraron para otro lado mientras la situación fuera controlable. En esa línea, los parlamentarios andan ahora preocupados por buscar en la historia ajena casos similares mientras que lo que tienen delante, de lo que muchos son responsables, lo banalizan para que no les salpique. A tiempo están para rectificar. Bastaría con que la comisión recientemente creada ampliara sus competencias y entrara en este campo. De paso podrían dedicar un homenaje a quienes han participado con honradez y generosidad en la acogida de menores como muchas familias han hecho.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

El PP apuesta por la corrupción

Lejos de responder a un capricho especular, el final de Pablo Casado ha obedecido a la misma lógica que, en el verano de 2018, lo aupó como líder de su partido, a saber: la cancelación taimada de la miseria propia mediante el sacrificio de uno de los suyos. Mientras que entonces su opción fue asumida como el modo de renegar de la nefasta herencia de Rajoy, representada por Sáenz de Santamaría, su defenestración actual es la manera artera que encuentra de nuevo el PP para evitar enfrentarse con la corrupción atávica que lo acucia desde su origen. La confabulación Ayuso-Feijóo no es una apuesta de regeneración, sino la misma perpetuación del ocultamiento, la desfachatez y la hipocresía con que este partido entiende la política. Lo peor, con todo, es la indulgencia con que sus votantes aplauden las corruptelas, el nepotismo y la creencia en que la libertad reside en la apología de la España «de charanga y pandereta», como denunció don Antonio Machado, ya sea en la soberbia venenosa de Aznar o en las cañas de la lamentable Ayuso. Allanándole el camino a la extrema derecha demuestran que la única opción convincente para el país reside en la actual coalición de gobierno, a la que solo cabe esperar que ensanche sus bases para no tener que asumir los riesgos de ampararse en los caprichos y veleidades de los que, desde las periferias, siguen desgastando, igual que el PP, la democracia y sus valores.

Antonio Martín Barrachina. RUBIELOS DE MORA (TERUEL)

Administración electrónica

Han sido noticia las reivindicaciones de un pensionista sobre la digitalización –o el ‘rodillo digital’– de la banca. Se han implicado en este tema las máximas autoridades económicas y al parecer se van a adoptar soluciones. Pues bien, diré que soy mayor y pensionista y no tengo ningún problema con la banca electrónica o por internet, lo que no obsta para apoyar a las personas mayores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Pero no solo los mayores, hay muchas otras personas que no tienen por qué tener ordenador e internet en su casa. Ahora bien, el Gobierno y la Administración no tienen autoridad moral en este tema, pues en su propia casa sucede lo mismo o más que en la banca. Véanse si no la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. De este último organismo puedo hablar largo y tendido, por haber sido funcionario del mismo durante muchos años. Actualmente las visitas a las oficinas son por cita, cosa que antes no sucedía. Se atendía de forma presencial a todo el que acudía, sin cita previa. Altas y bajas de autónomos, de empleadas de hogar, vidas laborales, etcétera, todo debe realizarse por la llamada ‘sede electrónica’ o contratar los servicios de un profesional. Pero es que conseguir una cita para los escasos trámites presenciales es una auténtica odisea; y si la consigues es a un plazo de quince o más días. No solo es la tecnología la que lastra el trato con los ciudadanos, sino la falta de personal funcionario, pues en la Seguridad Social no se convocan oposiciones para personal administrativo desde hace más de veinte años. Tanto la banca como la Administración, especialmente esta última, deberían tener más consideración con los ciudadanos.

Armando Parcés Arilla. ZARAGOZA

La mota y la viga

El Ayuntamiento de Zaragoza ha retirado, por exigencia del grupo ultraderechista Vox, la subvención que desde 2014 recibía la Fundación José Antonio Labordeta. Hace varias semanas, el alcalde Azcón acudió a Bruselas a protestar por el reparto de los fondos europeos, realizado, según él, con criterios ideológicos. Lo suyo es otra cosa, ¿no? Ya la supresión de ‘Somos’ de Labordeta como cierre de las fiestas del Pilar se hizo por criterios ideológicos. Tanto José Antonio como Miguel Labordeta eran zaragozanos; el primero, seguramente, el más querido y reconocido personaje aragonés de las últimas décadas. El alcalde ve la mota en el ojo ajeno y no percibe la viga en el propio. ¡Viva la hipocresía!

Antonio Pérez Lasheras. NUEZ DE EBRO (Zaragoza)

Alimentación saludable y sostenible

Las dieta alimenticia tiene que ser variada, completa, suficiente, inocua y adecuada para cada persona, y procurando que los alimentos sean de la mayor calidad posible, así como buscando que su producción no afecte al medio ambiente negativamente. Por consiguiente, además de seguir unos hábitos nutricionales correctos, los alimentos que ingerimos no deben llevar pesticidas y tienen que ser controlados durante toda la cadena productiva, al objeto de que sean sanos y ecológicos. Siendo la salud el principal objetivo y la mayor preocupación del ser humano, la alimentación sostenible y saludable tiene que ser una parte esencial de la misma.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

