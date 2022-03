Mucho se habla de que ‘Los Simpson’ todo lo predicen: desde la victoria de Trump hasta la pandemia de coronavirus.

En España, sin embargo, hay otros ‘nostradamus’ catódicos tan certeros como crueles a través de sus parodias. Los ‘Celebrities’ que comenzaron en ‘Muchachada Nui’ evocando ciertos personajes son, curiosamente, un retrato perfecto de cómo los famosos evolucionan hacia sus propias caricaturas.

"Parece un ‘Celebrities’, pero no: es ella, ¡real!". Me llega este texto al móvil acompañado de un link de Youtube. Le doy y aparece Rosalía explicando la letra de su nueva canción. Agradezco su intento. Soltar "tu gata quiere maki" y, a renglón seguido, "mi gata en Kawasaki" requiere una mínima aclaración. No negaré que esta suerte de trabalenguas recitado en tailandés tiene cierta plasticidad, pero tampoco obviaré que la fascinación de Rosalía por los motores, Nueva York y las Kardashian me deja frío. Vale que no se le puede pedir a la artista otro ‘El mal querer’ porque no todo en esta vida han de ser dramas lorquianos, pero –ostras– de allí a provocar microinfartos a académicos, productores, ampas...

Compruebo, para pasmo personal, que la canción de marras dura apenas dos minutos y ¡tiene siete autores! Ilustrados, todos. Y pienso también en que Rosalía ha escrito recientemente sendos temas dedicados a la fama y al dinero y, en ambos, advierte de sus peligros. No me cabe duda que a ‘la Rosalía’ la inteligencia se le cae de las manos. El interés, para los que no somos ‘tiktokers’, también lo pierde a raudales.