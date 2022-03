Cartas al director de HERALDO: Ucrania y la impotencia de Europa

Ucrania y la impotencia de Europa

¡Nos hemos quedado solos! Esa es la conclusión a la que llega el presidente de Ucrania tras pedir ayuda a la Unión Europea.

Por eso Putin invade un país democrático donde 44 millones de personas defienden los valores de igualdad, libertad, justicia y solidaridad. No se trata de vulnerar el derecho internacional, que también, sino los derechos más básicos de la persona. Valores y derechos se ven usurpados, sin acción intimidante alguna de la vieja Europa, por un tirano que conoce bien las vulnerabilidades de la sociedad europea. Egoísmo. ¿Qué se puede hacer sin que la solución afecte a nuestros ciudadanos? Eso parece que se han preguntado estas naciones que antaño fueron imperio y hoy son incapaces de provocar el respeto de un país con un PIB ligeramente superior al de España. Ojo, porque una importante parte de estas sociedades preferirían verse invadidos, ocupados, sometidos, que enfrentarse a un déspota. La ‘no ayuda’ presencial y la respuesta acordada solo nos llevarán a un deterioro de la economía que afectará casi por igual a las democracias y al dictador. Las sociedades de la Europa del siglo XXI no son capaces de mantener el respeto que una sola de ellas llegó a tener en épocas pasadas. Europa ha demostrado no tener capacidad alguna de disuasión, y solo puede actuar acompañando a Estados Unidos. Eso, mientras no se impongan definitivamente los Estados totalitarios de Rusia y China, con gastos en defensa tres o cuatro veces superiores a los de Europa. Antes de seguir el consejo de Einstein –"se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar"–, tendremos que asegurarnos de que los interlocutores han accedido a esas nuevas formas de pensar; porque las viejas formas de pensar ya sabemos cómo solucionan los conflictos.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

Entre Sísifo y Narciso

En la mitología griega encontramos a Sísifo y a Narciso, que nos sirven para explicitar cómo ejercen sus responsabilidades políticas los principales partidos en España. Sísifo fue condenado por los dioses a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer una y otra vez (trabajo inútil). ‘Sísifo Casado’ ha demostrado su ineptitud para ser el presidente del PP, llevando a la derecha a un profundo pozo. Su trabajo es estéril e incluso dañino. Narciso, que era un joven bello y presuntuoso, y del que todas las mujeres quedaban prendadas, él en cambio las despreciaba y humillaba. Entre ellas destaca la ninfa Eco, que desolada por la negativa de Narciso se ocultó en una cueva, consumiéndose por su amor y quedando solo su voz (Eco). Era tal la altivez de Narciso que acabó enamorándose de su propia imagen, así que viéndose reflejado en un estanque se arrojó a las aguas y se ahogó. ‘Narciso Sánchez’ está enamorado de sí mismo, ayudado por sus aplaudidores, que le dicen constantemente al oído lo guapo que es y lo bien que lo hace. Junto con su Falcon, va repartiendo doctrina por toda España, acompañado de comunistas (es el único Gobierno de Europa que tiene ministros comunistas), separatistas y filoetarras, llevándonos inexorablemente al abismo. Este es el panorama desde el puente. Es lo que tenemos y nos hemos dado. Estamos condenados a la eterna adolescencia.

Pedro Morán Salvador. ZARAGOZA

Trenes impuntuales

El domingo 20 de febrero hice el trayecto Pamplona-Zaragoza en el tren que salía de Pamplona a las 18.47 y llegaba a la estación de Goya a las 20.57. Bueno, esa es la teoría, porque llegó 20 minutos tarde. No me malinterpreten, no quiero ser desagradecida, estoy muy contenta con que en esta ocasión solo hayan sido 20 minutos. Soy estudiante universitaria en Zaragoza y usuaria asidua del servicio de trenes de media distancia (regionales) de Renfe. Puedo contar con los dedos de una mano las veces en las que el tren ha llegado puntual, y me sobrarían dedos. A pesar de este problema, suele prevalecer la pereza de redactar una queja, hasta el punto de encontrar ‘normal’ los retrasos. Es muy triste que nos insensibilicemos ante esta sistemática falta de educación para con los consumidores del servicio de tren. Como usuaria habitual exijo que se cumplan los horarios establecidos. En más de una ocasión, de haber tenido que realizar un transbordo, lo habría perdido por esta falta de puntualidad. Me gustaría aprovechar para denunciar situaciones que se dan con más frecuencia de lo aceptable, y es que aparentemente no existe el aforo en los regionales. ¿Cuántas veces habré visto viajeros que, por no haber ningún asiento libre, han tenido que realizar su trayecto de pie? Y no hablo de duraciones cortas, sino de hasta hora y media. Por fortuna los pasajeros son muy apañados, ¿quién necesita un asiento teniendo una cómoda maleta sobre la que sentarse? Ni siquiera en pleno apogeo de la pandemia, con las autoridades sanitarias limitando el número de personas en reuniones y recomendado mantener la distancia interpersonal, se regulaba esta situación. Me alegra saber que los usuarios del tren somos inmunes tanto a la covid como a las normas del Ministerio de Sanidad. Y esta inmunidad se refleja en las narices (o incluso barbillas) que asoman por las mascarillas, y que no reciben ningún toque de atención. En conclusión, me gustaría agradecer al servicio de Renfe las amistades momentáneas surgidas a partir de miradas de exasperación al ojear al reloj. Pero aún agradecería más un servicio de calidad a la altura de los derechos de los consumidores, con seriedad y precisión en los horarios, y unas condiciones mínimas para garantizar la seguridad.

Leyre Epifanio Barral. PAMPLONA

El carnet de conducir

Ha habido gran revuelo por un mayor de 65 años que se metió en dirección contraria en autopista y originó un grave accidente. Parecía que nos querían quitar el carnet a todos los mayores. Luego se metieron en dirección contraria un par de señoras treintañeras, una huyendo de la Policía, y varios señores, uno de ellos con un camión. ¿Les quitamos el carnet a todos los camioneros? ¿No sería más sensato que las pruebas médicas, tanto al sacar como al renovar el carnet, fuesen mas estrictas para todas las edades? Y acompañadas de pruebas sicotécnicas, pues no todo el mundo está capacitado para conducir aunque pase las pruebas médicas actuales. Igualmente, en todas las renovaciones y para todas las edades, además de las pruebas físicas y sicotécnicas tendría que repetirse la teórica, porque hay mucha gente que la olvida, o eso parece, a la vista de como se conduce. Con estas sencillas modificaciones nos quedaríamos conduciendo unos pocos, incluyéndome a mí, que tengo 75 años. Y una última cosa: el que pierda los puntos ha perdido el carnet, pero para siempre. Un peligro público no puede conducir.

José Gabriel Vicente González. ZARAGOZA

