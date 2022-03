Son ya unas cuantas las empresas multinacionales que han anunciado que retirarán sus inversiones de Rusia o que restringen su actividad en aquel país.

Significativamente, dos de las más importantes, BP y Shell, pertenecen al sector petrolero. Es posible que Moscú, con ayuda de China, vaya capeando los efectos directos de las sanciones económicas aplicadas por Occidente. Pero la economía rusa, a medio y largo plazo, puede resultar seriamente dañada y ver mermadas sus posibilidades de desarrollo. Porque se enfrenta a algo peor que las sanciones: el temor y la desconfianza que generan su gobierno. Sencillamente, hacer negocios en un país que, en cualquier momento, puede embarcarse en una destructiva guerra de conquista no parece una buena idea. Y, para las empresas más directamente relacionadas con el consumidor, tampoco será grato ver asociada su marca a un invasor despiadado. Rusia cuenta ya con un inmenso territorio, conquistar más no le aportará nada. Los recursos naturales, como gas petróleo y materias primas, son su gran riqueza, pero su economía es pequeña en comparación con el tamaño y la población del país. Su PIB nominal está muy por detrás del de Italia o del de la pequeña Corea del Sur. Veremos cómo evoluciona la guerra. Si se alarga, será terrible para los ucranianos pero, también, un fracaso para Putin. En todo caso, en una cuestión tienen razón los líderes de Podemos: hay que mantener abierta la vía diplomática. Eso no implica que no haya que enviar al mismo tiempo armas a Ucrania, pero en algún momento Europa tendrá que volver a sentarse con Rusia en una mesa de negociaciones. El propio Zelenski lo está haciendo. Ojalá saliera de ahí un rápido alto el fuego.