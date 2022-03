Historia, destino y guerra

El objeto de mi atención es Vladímir Putin.

A partir del análisis de su discurso busco una reflexión que nos oriente sobre qué podemos esperar del personaje. Me centro en su intervención difundida el 24 de febrero; advierto que no he manejado fuentes originales (kremlin.ru y semejantes estaban inaccesibles) y que las versiones que se presentan como "íntegras" están editadas, abreviadas, aunque parecen fiables en lo que conservan. Por razones profesionales recojo discursos jurídico-políticos; los someto a un análisis que se centra en lo verbal y gráfico, pero incluye alguna extensión sobre la expresión corporal. Nunca he visto una puesta en escena como la de Putin. Sin entrar en muchos detalles: está sentado en un inusual escorzo; la línea de sus hombros no cambia; tampoco mueve las muñecas, apoyadas en el extremo de la mesa; apenas la cabeza. Un reducido repertorio de movimientos de manos, un rostro apenas expresivo y una entonación plana, con pocas y pequeñas inflexiones. La teoría nos dice que el lenguaje corporal tiene menos filtros que el verbal y que es una vía de escape de emociones; una expresión más espontánea de nuestros valores. A la luz de lo que veo, Putin no tendría un plano moral subyacente, al menos nada que aflore. Esto nos situaría en el peor de los escenarios.

Imaginemos una escala de la maldad, una jerarquización de ‘malos’. Paradójicamente, los que debemos situar en el extremo son aquellos que han dejado de ser malos, los que están ya fuera de escala. Mientras podemos denominar ‘malvado’ a alguien es que todavía tiene una representación moral del bien y el mal, y probablemente dedique esfuerzo a mimetizarse como bondadoso. Los malos extremos ignoran cualquier límite moral: realizan actos abominables sin molestarse en recubrir su maldad con retórica moral. Esta posición extrema queda fuera de nuestra cultura de raíz helénica: en ella, incluso actos de la más descarnada violencia vienen revestidos de discursos que quieren hacerlos pasar por justos (justificativos). Lo cuenta Tucídides, que tanta luz arroja sobre guerras, alianzas y retórica bélica.

Putin, en mi opinión, no está fuera de escala. Pese a su apariencia corporal de indiferencia moral, la parte verbal de su discurso está muy preocupada por revestir de justicia su nuda violencia. Esto significa que le preocupa la opinión, diría que mucho más de lo que pensamos.

A Putin y sus cooperadores habrá que recordarles

que ninguna historia ni destino cubre

la desnudez de sus violencias



La materia prima para su cobertura moral la obtiene de la historia, que se convierte así en un arma de guerra y en una de las instalaciones estratégicas que está queriendo destruir. Su uso de la historia tiene varias líneas de desarrollo; me centro hoy en una de ellas: la narración de los hechos pasados como indicio del destino: lo que ha sido debe seguir siendo. Utiliza su narración del pasado para constituir un sujeto colectivo –‘tierra de nuestros padres’, ‘tierra de nuestras madres’– al cual considera titular de derechos, con una vida propia, autónoma, diferente a la de los mismos rusos y sus dirigentes.

La fecha central de su discurso histórico de acompañamiento es el 22 de junio de 1941, cuando la Unión Soviética es agredida y se inicia la que en el ideario ruso llaman la Gran Guerra Patriótica; fue necesario actuar frente a los nazis en defensa de esa tierra de los padres, de la tierra de las madres. En aquel momento les pilló por sorpresa; ahora no van a repetir ese error. De esta manera, ‘defensa’, ‘nazificación’ y ‘genocidio’ son los ejes de su línea de explicación (que no de defensa) de ‘lo que está pasando’.

Su retórica es impersonal; nadie asume en primera persona la toma de decisiones. Parece que no hay decisiones que tomar porque es el destino, la fatalidad inevitable, la que rige los impersonales hechos. Para desactivar esta línea de discurso debemos centrarnos en negar esa inevitabilidad, en presentar decisiones identificando a sus responsables. En el estado actual de los discursos confrontados, Putin y sus cooperadores se irían de rositas: en un nuevo Núremberg (que lo habrá), nadie podrá pedirles responsabilidad porque nada habrán decidido. A diferencia de Eneas, no han podido escapar de su destino; no han podido elegir. Habrá que recordarles que ninguna historia ni destino cubre la desnudez de sus violencias.