Cartas al director de HERALDO: Haciendo la compra por internet

Mi mujer y yo somos muy "mayores pero no tontos", y tuvimos la idea de encargar la compra semanal por internet para que nos la trajeran a casa.

Lo tomamos con calma, nos sentamos ante el ordenador y, discurriendo entre ambos, seguimos los pasos indicados en la pantalla con ejemplar precisión. Todo salía perfectamente, era entretenido y hasta gratificante eso de ir descubriendo donde estaba cada género, echarlo a la cesta... en fin, seguir todas las indicaciones y superarlas. Cerramos la operación y ya solo nos faltaba pagar y fue entonces cuando se complicó el asunto. Con la tarjeta en las manos estábamos dispuestos a dar todos los números que el ordenador nos fuera pidiendo, pero nos pidió uno que desconocíamos: el número de ¿la firma?, ¿qué era eso? Llamamos al banco y amablemente nos informaron: "¿Tiene usted el sobre aquel en el que les dimos el número secreto para sacar dinero en el cajero? Pues no es ese número sino otro más largo que hay debajo". Milagrosamente encontré el famoso sobre y el número largo allí estaba. Lo incluimos en su lugar y cuando ya creíamos que todo estaba resuelto… ¡aún faltaba otro número desconocido! Llamamos al súper: "Necesitamos un número raro para pagarles un pedido que acabamos de hacerles". "Le informo –dijo muy cortés–, ese número se lo dará su banco mediante un mensaje al móvil". Buscamos el móvil y efectivamente allí estaba el número. Lo metimos en el documento, pero, ¡oh fatalidad!, había caducado. Paciencia, se podía pedir otra vez, y otra, y otra… pero cuando conseguíamos meterlo las muchas veces que lo intentamos, ya había caducado. Era como para el paralítico bíblico lograr entrar en la piscina de Betesda en el momento en que se movían las aguas; en vista de lo cual decidimos esperar a uno de nuestros nietos para que realizara el milagro.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

La Iglesia y el celibato

El papa Francisco, en un nuevo giro hacia el inmovilismo de la Iglesia católica, aboga por mantener el celibato para curas y monjas. El por muchos añorado Juan Pablo II dijo que quedaría suprimido, pero no en su pontificado. El teólogo Ratzinger (Benedicto XVI) apenas tocó el tema. Habrá que esperar –o quizá desesperar– para que entre, por fin, aire fresco entre los muros vaticanos. Es opinión muy extendida que la pederastia y los abusos sexuales en la Iglesia tienen como una de sus causas, no próxima sino remota, el mantenimiento del medieval celibato, vigente desde el siglo XI de nuestra era. Ni Jesús de Nazaret ni los primeros cristianos reprimieron el amor humano, sino que lo ensalzaron. Si usted, papa Francisco, dice ser el vicario de Cristo en la Tierra, no ponga trabas a nadie para que amen y se entreguen a los demás de la forma que mejor sientan. El amor humano y el amor a Dios no se contradicen, se armonizan y completan. Bastantes barreras y exclusiones hay en el mundo, abra puertas en vez de cerrarlas. La Iglesia católica, tal como proclamó el Concilio Vaticano II, debe dialogar con la sociedad, y olvidar para siempre el ordeno y mando. Dios creó el amor, y ahí cabemos todos, ricos y pobres, buenos y malos, sanos y enfermos. Sin ninguna discriminación.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Acceso al cuerpo de maestros

El pasado 9 de febrero, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba las normas por las que se regirá el proceso para elegir nuevos maestros en Aragón. Se convocaron 658 plazas, que presumiblemente son las necesarias, pero un 12% de ellas están reservadas para atender diferentes circunstancias. Estas son para personal que presenta ciertas peculiaridades, discapacidad, ser víctima del terrorismo, sufrir violencia o tener una particularidad sexual o de género. De no cubrirse este cupo de reservas sus plazas pasan a la siguiente convocatoria, con lo que cabe la posibilidad de que para el curso correspondiente no se cubran la totalidad de las plazas, las calculadas como necesarias. Hay otro aspecto que me llama la atención. Todos los concurrentes que aspiren a las plazas de reserva deberán justificar debidamente la circunstancia alegada mediante documento oficial, excepto un grupo, para el cual basta una declaración jurada del aspirante que atestigüe tal circunstancia, quedando además protegido por ley de cualquier intento de averiguación sobre la veracidad de la declaración. Aparentemente estamos ante una discriminación, aunque sea llamada positiva, pues puede dar lugar a picaresca por parte de alguien, que, con una simple declaración jurada y un aprobado raspado, puede ocupar una plaza frente a quien se ha esforzado y obtenido más nota. Más aún, a los discapacitados se les exige un informe de capacidad funcional, es decir una doble comprobación. Quizá el exceso de protección a una minoría exigua acabe produciendo un daño mayor a la generalidad. Por otra parte, será interesante leer en detalle el informe anunciado por un sindicato sobre la situación de los docentes en Aragón.

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza

En la plaza de Europa

El carril de la derecha de la calle Pablo Gargallo termina en la plaza de Europa con un giro obligatorio a la derecha. El vehículo que circula por dicho carril debe girar obligatoriamente hacia la calle de los Diputados. Desconozco si las señales horizontales necesitan una mejora pero es el caso que hay bastantes vehículos que siguen hacia el paseo de María Agustín. He tenido que frenar varias veces para evitar colisionar con ellos. Sería bueno mejorar la señalización o sancionar al que pone en peligro a los que circulamos por nuestro carril. Por otro lado, hay que poner mucho cuidado en los pasos de peatones situados al final del paseo de María Agustín, ya que los ciclistas y los patinadores, que disponen de su carril, circulan por los pasos de cebra sorteando a los peatones.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

La subvención a la fundación Labordeta

Retirar la aportación a quienes mantienen el legado de José Antonio Labordeta, aragonés que luchó por la libertad de esta tierra, me parece una falta de respeto, una provocación, sabiendo que el Sr. Azcón, con su estructura paralela en Urbanismo y los asesores que hay en el Ayuntamiento colocados a dedo, suma muchísimo más que los 40.000 euros que recibía dicha fundación. Claro que fue una exigencia del partido de la ultraderecha, Vox. Me pregunto si también se retirarán subvenciones a la Iglesia, a la AVT o a fundaciones de políticos asesinados. Creo que no son conscientes de lo que significa para Aragón la figura de Labordeta. Los ciudadanos lo tendremos en cuenta en próximas citas electorales.

José Miguel Viu Ferrer. ZARAGOZA

