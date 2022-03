La gran derrota de Putin

Las guerras se libran y se pierden en muchos escenarios, pero solo pueden ganarse en el terreno de la política.

Hasta hace poco existía un debate acerca de la seguridad europea y el papel que Rusia debería desempeñar en ella. Las reivindicaciones rusas se basaban en supuestas promesas de que la OTAN no se expandiría a los países de la antigua órbita soviética, en la amenaza que suponía la presencia cada vez más cercana de tropas de la Alianza, en el escudo antimisiles y el equilibrio estratégico, etc. Estos argumentos no eran demasiado sólidos; los países son soberanos para decidir sus políticas de seguridad, la OTAN desplegó en su flanco este solo tras la ocupación ilegal de Crimea en 2014, y sobre el resto habría mucho que decir. Pero ahí estaba el debate. Incluso había cierta comprensión hacia la postura rusa. Al fin y al cabo, Rusia había sido atacada en varias ocasiones durante los últimos siglos.

Rusia ha pasado de querer ser parte de la seguridad europea a convertirse en una auténtica amenaza para Europa

En estas circunstancias, aparece un mensaje televisado en el que el presidente Putin anuncia una operación militar para desmilitarizar y ‘desnazificar’ Ucrania. Dos cuerpos de ejército atraviesan la frontera este del país y despliegan en las áreas controladas por los rebeldes prorrusos. Un desembarco tiene lugar al sur del país y otro frente se abre en Crimea. Desde el norte, columnas blindadas cruzan la frontera con Bielorrusia y se plantan en las puertas de la capital, Kiev. Y por si fuera poco, el gobierno ruso amenaza con represalias "nunca vistas en la historia" –nucleares, en definitiva– a quien intenté ponerse en medio. Cuando se publique este artículo cualquier cosa puede haber pasado, pero algo ha cambiado para siempre.

El debate anterior ya no tiene sentido. Putin ha llevado a cabo una acción inaceptable y condenable desde cualquier punto de vista legal, ético, moral y humano. Ha mentido a toda la comunidad internacional cuando ha afirmado en repetidas ocasiones que no iba a invadir Ucrania. Ha despreciado y ridiculizado las buenas intenciones de los líderes europeos que han buscado soluciones a sus quejas en materia de seguridad. Cada discurso, cada mensaje emitido por los portavoces del gobierno ruso suena a sarcasmo cuando no a ridículo. E incluso ha puesto en aprietos a sus socios chinos, quienes iban de abanderados de la no intromisión en los asuntos internos de terceros países.

Con la invasión de Ucrania Putin se ha convertido en el gran enemigo de Occidente y solo conseguirá consolidar la alianza trasatlántica

Pero por encima de todo, Putin ha cometido un grave error. El ataque contra Ucrania es un ataque contra todos y Rusia se ha convertido en el gran enemigo de Occidente. No hay nada como un enemigo manifiesto para eliminar discrepancias y alinear al resto contra él. Este nuevo papel de Rusia unificará posturas en el bloque de la Europa occidental, fortalecerá las instituciones europeas y estrechará el vínculo transatlántico con Estados Unidos y Canadá. Es más, posiblemente lleve a la ampliación de la OTAN con países como Suecia y Finlandia. Nadie en las últimas décadas había conseguido algo semejante.

De nada valen las victorias militares si no contribuyen a una finalidad política. Putin podrá ganar la batalla en Ucrania, pero ha perdido la guerra –su guerra– en lo que se refiere a formar parte de la arquitectura de seguridad europea. Si hasta ahora la mayoría de los países europeos eran partidarios de combinar disuasión y diálogo hacia Rusia, Putin ha dado la razón a quienes sostienen las posiciones más duras. Rusia no ganará en seguridad y tendrá que compensar su vulnerabilidad con más gastos militares, algo que no va a ayudar precisamente a levantar su maltrecha economía. Si de verdad Putin buscaba cambiar el orden de seguridad europeo, lo que ha conseguido es consolidarlo aún más.