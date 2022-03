Cartas: Solo la OTAN puede contener a Putin

Solo la OTAN puede contener a Putin

Hitler utilizó la democracia como trampolín para conquistar el poder.

Convirtió Alemania en una dictadura y militarizó el país para compensar las humillaciones sufridas por Alemania al final de la I Guerra Mundial. Con la excusa de que Austria era un país de lengua alemana se lo anexionó. Después invadiría los Sudetes. Todo ello contra el Derecho Internacional. Las potencias europeas fueron muy condescendientes porque no querían la guerra y porque creían que Hitler se quedaría ya satisfecho. Ingleses y franceses decidieron dialogar con él y llegar a acuerdos. Pero Hitler se burló de ellos invadiendo Checoslovaquia también. Poco después entraría en Polonia y eso sería el comienzo de la II Guerra Mundial. Putin es el Hitler de nuestro tiempo. Como él, aprovechó la incipiente democracia rusa para hacerse con el poder y convertir Rusia en una dictadura. Se ha servido del resentimiento ruso para reconquistar los lugares donde hay mayoría rusa. Utilizó la fuerza bruta para apoderarse de un tercio de la pequeña Georgia; ha animado a los rusos de Moldavia y Ucrania a que se segregaran; conquistó Crimea; se ha entrometido en la política de Kazajistán, y ahora ha invadido Ucrania. Al igual que Hitler, con excusas baladíes y contra todo Derecho Internacional. Putin, al igual que Hitler, es un matón y un victimista; manipula, miente y avasalla para conseguir sus objetivos. Está obsesionado con salirse con la suya; sólo entiende la palabra ‘paz’ como un sometimiento de los demás a su voluntad, y no se parará ante nada. A diferencia de la Europa de Hitler, hoy existe la OTAN, que es la única gran barrera que puede contener a Putin. Sin ella, gran parte de Europa estaría a merced del tirano, como Ucrania ahora. No a la guerra. Sí a la OTAN.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

La misma barbarie

A pesar del alto nivel científico y tecnológico alcanzado en el siglo XXI, no estamos tan civilizados como creemos. Es cierto que, por ejemplo, el desarrollo de las comunicaciones ha convertido nuestro mundo en una aldea global, y que podemos estar informados en directo de lo que pasa en cualquier punto del planeta. Pero cuando el contenido de la información que recibimos es la brutalidad ejercida por unos contra otros para resolver las discrepancias, como es el caso de aplicar la fuerza bruta para imponer los propios intereses, no estamos tan civilizados como quisiéramos creer. Ese proceder más bien nos asemeja a los hombres primitivos. Caín mató a su hermano, según algunas versiones, golpeándole con la quijada de un burro. En el año 2022 la humanidad maneja tecnología punta, y perpetra homicidios mediante misiles teledirigidos. Ahora los medios son más refinados, pero la barbarie es idéntica: el hombre mata al hombre. Así, en lugar de en hermano, el hombre se convierte en lobo para el hombre. Hoy, cientos de miles, tal vez millones de personas se ven obligadas a huir de sus casas con lo puesto, porque su país ha sido invadido por otro. ¿Dónde está entonces el progreso? ¿Dónde está el respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está la civilización cuando en las relaciones internacionales prevalece la ley del más fuerte, la misma ley del macho alfa que rige entre las fieras?

José Murillo Berges. ZARAGOZA

No a la guerra

¿Dónde están los del ‘no a la guerra’?, no los veo, y no tiene pinta de que vayan a salir. A la población ucraniana la dejan que pase penurias y que se tengan que ir de su país, y nadie les ayuda. Es penoso que nuestros líderes sean tan incompetentes. Pensaba que solo era en España, pero veo que Rusia no nos lleva mucha ventaja. Pero me gustaría ver en la calle tanta gente como para la guerra de Irak, me gustaría que en los Goya le hubieran dicho algo a Putin, me gustaría que también esta gente que dice cosas hubiera salido cuando las matanzas en Bosnia y en Kosovo. Porque toda esta gente sale cuando le interesa. ¿Acaso los ucranianos no tienen derecho a elegir su futuro? Espero que ya que no sale la gente nuestros gobiernos ayuden a todos los ucranianos que puedan. Respecto a Putin, no merece la pena ni hablar, es tan incompetente como la mayoría de los políticos. En fin, yo digo un rotundo no a la guerra, no y basta ya.

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

Bandera desaparecida

En la urbanización compuesta de seis edificios, frente al mío, separado por un parque infantil, se haya el último que se levantó. En este edificio, y concretamente en la terraza de la tercera planta, lucía desde hace años una bandera rusa. En ocasiones, veía cómo su propietario salía a tender la ropa y, sobre todo, como uno más, a aplaudir a los sanitarios que tan duramente luchaban por salvar vidas. Bien: cuando el pasado día 24 me asomé al balcón por la mañana, comprobé que la bandera, que había resistido toda clase de inclemencias, había desaparecido. Ya no estaba a la vista de nadie, como consecuencia de la decisión de un loco paranoico de invadir Ucrania, un país europeo, cuyo presidente fue elegido democráticamente. Hace años visité Rusia y confieso ser un enamorado de su cultura, pero un loco criminal, con ínfulas desmedidas, ha truncado la paz en Europa, y la tranquilidad del vecino ruso del edificio de enfrente.

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

Desde Rusia, con amor



Al hilo del nuevo episodio de brutalidad burda, esta vez en el este de Europa, y a propósito de los currículos morales que, junto con los de instrucción deambulan por los centros escolares, es oportuno y hasta urgente preguntarse: ¿fue Putin a la escuela? Caso de que sí, lo más probable es que, por su edad, lo hiciera en una escuela soviética. Serían entonces ‘valores soviéticos’ los que en ella se inculcasen. Siendo el capitalismo –asociado a Occidente– la encarnación del mal (lo sigue siendo incluso aquí para los aprendices), nada más genuino que buscar la eliminación de ‘Occidente’ (ahí está el aviso a Suecia y Finlandia, por si alguien se tranquilizaba con la dimensión local del conflicto). ¿Le extraña a alguien la alianza con China, tan visible últimamente? A lo mejor acabamos de descubrir el método del suicidio colectivo y estamos iniciando su ‘perfección’ aristotélica. ¡Mira por dónde! Sería interesante que la autodenominada izquierda europea (en el caso de la española sería incluso un milagro) se definiera primero con nitidez, alineándose u oponiéndose a sus referentes clásicos, y propusiese a continuación, estirándose ya mucho para sus usos, medidas concretas –y no prédicas– que entrasen de lleno en la complejidad del combate abierto y pudieran perfilar su cese efectivo. Sus habituales consideraciones franciscanas, además de suplantaciones, son puro ejercicio de incompetencia.

Javier Turrión Berges. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es