Cartas: "La educación y la limpieza de la ciudad"

Cuando paseamos y vemos que durante días y meses las calles están muy sucias y que no cambian aun pasando por ellas las diferentes personas y empresas que deben mantenerlas en condiciones, nos acostumbramos a la mugre y es como si dejáramos de verla.

En esto pasa como con las noticias, que llega un momento en el que dejan de interesar porque han aparecido otras, así que se deja de informar de lo que antes parecía relevante y ahora ya no tanto, y en pocos días, como por arte de magia, el problema ya no existe. Tenemos memoria de mosquito o nos importa muy poco lo que nos dicen más allá de nuestra pequeña parcela.

Las calles del centro de nuestra ciudad de Zaragoza están muy sucias y eso no se arregla solo con la manguera de agua. La hostelería debería cuidar esos detalles un poco más y nosotros, los usuarios, también. En la calle Cádiz, por ejemplo, el color del suelo ha cambiado pasando de sucio a sucio-cutre. Y no digamos nada de esas sombrillas que se dejan todo el año en la calle con el contrapeso a pedazos y que, según parece, nadie se da cuenta de tanto verlas porque parece que forman parte de la decoración.

Como detalle de lo poco que nos importan las cosas y de la falta de cultura en cuanto a la limpieza de nuestras calles, solo hay que ver cómo están las paradas del tranvía y autobús, los portales al lado de los bares e incluso las vías del tranvía de restos de cigarrillos de todos los tamaños. La educación de los habitantes de una ciudad también se demuestra con la limpieza de la misma. En pocos días las terrazas de los bares se abrirán y antes de llenar las aceras de mesas y sillas se debería limpiar a fondo el suelo de las mismas para no acumular más mugre sobre mugre.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Tres móviles

Me acompañó mi hija a la copistería. Aparcar allí, imposible. Me dijo que cuando saliera la llamara. Al coger mi móvil, veo que estaba sin batería. Los coches pasaban rápidos en las dos direcciones. La sensación que sentí instantáneamente fue de soledad. ¿Cómo conecto con mi hija o con alguien? Tuve un momento de inquietud, pero aparecieron tres chicas (18 años todo lo más) y casi sin pensarlo me dirigí a ellas, les expliqué mi situación y las tres a la vez sacaron los móviles (gran invento). De verdad que al instante solo vi tres móviles delante de mis ojos. ¡Qué interés por ayudar! Las tres, como una sola. Creo que ese gran valor está instalado en la juventud de hoy. Merecen que así lo comprendamos. ¡Qué majas!, me dijo mi hija al parar en el semáforo.

Mary Carmen Alejaldre Cabeza

Zaragoza

Traición a la verdad

Veo con sorpresa y me causa perplejidad, sobre todo en periodistas, lo que se escribe sobre los diputados de UPN. Sí, parece lógico que un partido defienda sus intereses y proyecte en sus representantes en el Congreso la línea que marca la organización. También entendería la libertad del voto en conciencia de los diputados. Pero ocultar el sentido de lo que se va a votar y no defenderlo en la tribuna, se llama cobardía. Y votar en contra de lo que dicen que van a votar se llama traición, sobre todo a la verdad. Y no me sirve que digan que si hubieran revelado su voto hubieran tenido muchas presiones. Había que tener valentía para ir de cara, y si no la tienen, que se den de baja como políticos.

José Luis Romanos Marfil

ZARAGOZA

Intereses subjetivos

«Somos subjetivos porque somos sujetos, y para ser objetivos deberíamos ser objetos» (José Bergamín). La subjetividad está relacionada con los sentimientos y los puntos de vista del sujeto (la persona), mientras que la objetividad se centra en el objeto (los hechos), con independencia de las emociones del individuo. La subjetividad política (la ideología) aporta como valor añadido una especie de enajenamiento que distorsiona la realidad para adecuarla al sentir del adepto. Y si esa trama doctrinaria, previamente falseada, se guarnece además con intereses económicos o de poder, se verá potenciada con la oportuna participación de nuevos e influyentes protagonistas, que con su acción u omisión intentarán acreditar dicha impostura. ¿Dónde están, si no, los sindicatos mayoritarios tan generosamente apadrinados, otrora tan activos y ahora tan indolentes? ¿Acaso no encuentran motivos suficientes para invadir las calles con las soflamas incendiarias de sus ocurrentes liberados? ¿Y los selectos actores y actrices de los premios Goya, tan graciosamente reivindicativos con otros gobiernos y tan obscenamente sumisos con el actual, que patrocina con nuestro dinero a una industria incapaz de vender su mercancía? Y como guinda para esta vara de medir tan arbitraria, recogemos el análisis de unos hechos (encuestas), que el CIS, pagado con nuestros impuestos, ha desvirtuado supuestamente para orientar el voto a favor de sus ambiciones partidistas.

José Antonio Gayarre Gómez

ZARAGOZA

Zaragoza

y las fiestas Goyescas

Me llena de estupor la falta de imaginación del Ayuntamiento de Zaragoza al plantear las fiestas de primavera, que de un plumazo han pasado ha llamarse ‘fiestas Goyescas’, igual que las que se celebran desde hace varios años y con gran esfuerzo y éxito en Fuendetodos, donde nació nuestro pintor universal Goya. Y no solo han copiado el nombre, sino todo el contenido, pasacalles, ropa, etc. Goya es de todos pero no hace falta que Zaragoza copie descaradamente para homenajearlo. Las fiestas de primavera se pueden dedicar a lo que quieran, pero por favor, que sean más originales.

Belén Gracia

ZARAGOZA

La retirada

de las mascarillas

Debido al retroceso de la pandemia desde hace unas semanas se ha retirado la obligatoriedad de usar las mascarillas en el exterior así como en los patios de las escuelas. Algunos expertos, no obstante, avisan de que a muchos de nosotros nos va a costar desprendernos de ellas tras tanta vinculación, es decir, que vamos a pasar del trauma de utilizar las mascarillas a la dificultad de quitárnoslas. Porque, implementadas como medida preventiva frente al coronavirus, pese a los inconvenientes de de su uso, han resultado oportunas y efectivas. Y eso que allá por el principio de la pandemia, no era extraño que cuando salíamos de casa y caminábamos unos pocos metros, tuviéramos que volver en su busca para evitar más de una mirada condenatoria.

Casilda Sánchez Calderón

ZARAGOZA