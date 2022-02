Hay cosas que no entiendo.

Muchas. Pondré algún ejemplo. Personas que permanecen cuarenta minutos en fila, sin rechistar, para coger en una pastelería finoli el roscón de Reyes, despotrican cuando su médico de atención primaria los hace esperar veinte minutos, por los motivos que sea, ante la puerta de la consulta. No lo entiendo. Me sucede lo mismo con el conductor de un autobús urbano al que acabo de ver, incapaz de esperar tres segundos para que un chico gordo llegue a la parada tras una carrera inútil.

No comprendo tampoco, y me voy a otro terreno, esos programas de televisión que más que programas son establos, en los que una figura mediática, su presentador, convierte en protagonista a una polla, a un trauma que se ha curado mal o a la pose predecible del playboy penoso. No entiendo, qué cruz, a los que en el tren hablan por teléfono en voz alta y describen el negocio limpio o turbio, el nombre de una amante o cualquier otra confesión íntima con la que dibujan un autorretrato. No entiendo cómo puteamos y excluimos a los ancianos con las nuevas tecnologías, eso es discriminar. No comprendo, y paso ya a los campos de béisbol, el territorio de caza que utiliza Pedro Sánchez cuando necesita apoyos parlamentarios, y pienso que debería leer ‘El viejo y el mar’ para hacer una buena previsión del futuro; aunque entiendo todavía menos, eso sí, que el franquismo se ponga farruquito en las filas de Vox.

Rechazar lo incomprensible no es malo. Significa, de momento, que la indiferencia no pertenece a mi círculo de amistades. Y quiero que siga siendo así.