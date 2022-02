Cartas al director de HERALDO: Paseando por la ciudad y viéndonos las caras

Paseando por la ciudad y viéndonos las caras

Es maravilloso salir a pasear por la ciudad y comprobar las caras sonrientes de los ciudadanos que vamos y venimos.

Por fin nos vemos las caras, a algunos de nuestros vecinos casi no los reconocemos. Incluso compañeros de trabajo nos sorprenden. Ha sido tanto tiempo con el rostro tapado que nuestras fisonomías han cambiado, ahora sonreímos de otra manera. No es extraño escuchar comentarios como "ah, si llevas barba".

En alguno de mis viajes, por ejemplo a Lisboa, paseabas por el centro de la ciudad, y en casi todas sus calles se podía escuchar música, concretamente fado. Creo que aquí en Zaragoza preparar algo parecido estaría genial. Entiendo que escuchar jotas todo el tiempo quizá a algunas personas les pueda cansar, pero incluso la jota tiene mucha variedad de tonalidades. Hay grandes músicos en nuestra tierra y promocionar a nuestros artistas es una idea excelente. He comprobado en mi andadura que volvemos a disfrutar de los turistas, que nuestros edificios, monumentos y plazas son fotografiados de nuevo, y los comentarios que he apreciado son muy agradables.

Aragón, tierra muy acogedora de gente noble y valiente. Si caminamos por el paseo de la Independencia o por la calle Alfonso, músicos de calle amenizan nuestra marcha. Junto a cada uno de ellos he encontrado grupitos de personas muy atentas a sus notas. La normalidad con precaución está volviendo a nuestras calles. Todos estamos deseando salir, vuelven las cenas, los bailes, las reuniones y la alegría. Nunca seremos como antes, pero si conseguimos que estos dos años sean un recuerdo, y nos hayan enseñado a sobrevivir, habremos ganado la batalla a esta dura pandemia.

Josefina Palos Bernal. ZARAGOZA

Las pensiones y el IPC

El Gobierno anuncia a bombo y platillo que "las pensiones van a mantener siempre el poder adquisitivo y por ello en 2022 su subida será del 2,5% para las contributivas, ajuste por el crecimiento medio de los precios en 2021 y un 3% para las mínimas y no contributivas". Pero la realidad de los hechos muestra que 2021 se cerró con una inflación del 6,5%, marcada por el fuerte encarecimiento de electricidad, combustibles, gas natural, alimentación y hostelería, reflejo fiel en la fuerte escalada del IPC general iniciada el pasado febrero, con una media del 3,32%, por encima de las anunciadas subidas compensatorias del 2,5% o 3%, según tipo de pensión. En esta fuerte escalada del IPC, se echó de menos en el Ejecutivo cierta descarga impositiva que ayudase al ciudadano a digerir tan amargo jarabe. A esto hay que añadir que las compensaciones referidas a pensionistas no son tan claras, pues la línea ascendente de inflación e IPC presentada durante 2021 no muestra, para 2022, panorama optimista alguno que pudiera compensar el magro incremento aplicado a dichas pensiones para este año. Por ello, y una vez aplicado el IRPF a la cuota de pensión, a uno le cuesta entender a qué se refiere este Gobierno cuando habla de que "las pensiones van a mantener siempre el poder adquisitivo".

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Las ventas ‘on line’

Ante la complicada situación que ha atravesado nuestro comercio a causa de la pandemia, una vía utilizada por los emprendedores para paliar la crisis ha sido la paulatina migración hacia las ventas ‘on line’. Así, pese a que la transformación digital no era algo precisamente nuevo, lo cierto es que ha tomado un gran protagonismo en la sociedad, siendo los sitios web y buscadores así como las redes sociales y vídeos los nuevos territorios a colonizar. Y cada uno, desde su ordenador o teléfono móvil, ha podido ofrecer sus productos o servicios a quienes los han requerido. Ahora bien, frente a las ventajas de no tener que desplazarse, de tener abierta la ‘tienda’ todo el día y de no conocer fronteras geográficas, sino todo tenerlo tan solo a un clic, hay también desventajas, como los agujeros de seguridad en el pago por internet y en la privacidad de los datos, la intangibilidad del producto, la dificultad para efectuar una posible reclamación y la espera impaciente de lo que hemos solicitado. Y es que lo mejor no es querer conseguirlo todo demasiado rápido –tan habitual en la actualidad– sino actuar siempre con sentido común.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

Cumplir las normas

Nuestras autoridades tienen una difícil tarea: la decisión de llevar mascarillas en unos lugares sí y en otros no. Aquí se cumple aquello de que un pueblo no es gobernable si no tiene un buen gobierno, pero que mal puede gobernar un gobierno si tiene un pueblo ingobernable, que es lo que está pasando con las normas sobre las mascarillas y otros comportamientos incívicos. Se sigue fumando en terrazas, no se guardan las distancias, etc. Cumplamos las normas, que este virus no está muerto, sino que sigue matando. Las autoridades tienen que insistir en todo aquello que los ciudadanos tienen que hacer para no contagiarse ni contagiar a otros. Y nuestra eficaz Policía tienen que hacer cumplir las normas a quienes las incumplan.

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Miseria de la miseria

Acompañé a una persona a denunciar unos robos de dinero en su tarjeta de crédito; se necesitaba un extracto de la entidad bancaria para realizar la gestión y las pesquisas para buscar al culpable, y allí nos dirigimos. A la escasa cifra de unos 260 euros de un ingreso mínimo vital que cobra esta persona en situación de vulnerabilidad, el supuesto ladrón le había ido sustrayendo pequeñas cantidades, aprovechándose de la dificultad de organización, hasta dejarle en 2,32 euros el saldo. Ya en la entidad, le proporcionaron amablemente, preguntándole si tenía cita, un extracto en papel para realizar la gestión… cobrándole por ello 2 euros y dejándole la cuenta en 32 céntimos para pasar la mitad del mes. Entiendo que los bancos son entidades creadas para ganar dinero, toda gestión cuesta; pero dejar a una persona a mitad de mes con 32 céntimos por una gestión que cuesta un minuto, y sabiendo que se trata de una persona con especial vulnerabilidad que por ello cobra un mínimo vital... La avaricia de las entidades bancarias, no entro en la legalidad, la deshumanización y la falta de ética que vamos presenciando –atención mínima a las personas, siendo más grave a las personas no informatizadas o mayores que no se saben manejar, el cobro de comisiones continuo y cada vez mayores, etc.– hacen que su respetabilidad esté cada vez más por los suelos.

Carlos Díez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es