Lost in translation

Que no pierda nunca la capacidad de asombrarme ante tanta belleza.

Es algo que pienso cada mañana al atravesar el ‘hall’ de entrada. He cambiado el Campus de San Francisco por el Paraninfo a nivel laboral, y con ello, el barrio y el paisanaje. Todavía estoy en esos días en que me convierto en detective probando cafés, en que comparo amabilidades, en que mido las distancias entre coordenadas que me permitan disfrutar del previo antes de comenzar a teclear.

También el propio edificio me mide, me observa, y con él las personas. El otro día nos enseñaron el álbum de Ramón y Cajal que se custodia en la Biblioteca General. Cajal pintaba arterias, neuronas, pero también cuando podía, dotaba de una cara amable a esos rostros contenedores de cirugía potencial. Qué falta nos hace la amabilidad, sobre todo cuando somos nuevos en alguna parte. La amabilidad es una cosa a la que te quieres pegar con fuerza, que brilla desde los primeros momentos. La gente amable es la verdadera belleza de este edificio.

Poco a poco haré todo mío. El espacio, los muros, el trazado de la ciudad. Sabré por dónde acorto, cómo se llaman todos los camareros de la zona, los horarios en los que hay menos gente o en los que hay más, alternando el silencio y el ruido. Dicen que se sabe que has aprendido un idioma cuando sueñas en esa lengua y no te sientes un traductor. Espero que con los lugares ocurra algo parecido, que sepas que has llegado porque ya no hay nada que traducir, solo soñar.