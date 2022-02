Cartas al director de HERALDO: Nuevas normas de aparcamiento en Peñaflor

Nuevas normas de aparcamiento en Peñaflor

Durante muchos años los que vivimos en Peñaflor hemos aparcado, como todo el mundo, lo más próximo a nuestra casa. Y aunque las calles son estrechas, la buena voluntad hacía que no hubiese problemas de circulación. Pues bien, eso ha desaparecido por los cambios de dirección (algunos mal puestos) y las líneas amarillas que nos prohíben aparcar en donde antes lo hacíamos. Intentan que llevemos los vehículos a dos zonas extrarradio con un pavimento polvoriento que los días de lluvia se convertirá en barro y el resto en polvo que lo inundará todo. Ni que decir tiene que en esas zonas no hay luz y al estar alejadas puede ser un incentivo para los amigos de lo ajeno y hasta un riesgo físico. No sabemos de quién es la idea pero es seguro que no ha consultado con la junta de vecinos ni con nadie. Soy ya mayor y siempre habría creído que la costumbre es ley, y eso era lo que teníamos en Peñaflor, una ley no escrita que no ponía nada en peligro: por mi calla pasaban los camiones de reparto de butano a pesar de los vehículos aparcados. Ahora no puedo aparcar allí. Direcciones prohibidas con placas que no se pueden ver o en lugares donde es necesario para algunos vehículos conculcar esa norma son daños adicionales. Esto nos lleva a pensar que hay un motivo oculto (recaudar) para tamaño desaguisado. Para mantener un orden motivado por esas señales, sería necesario incrementar el número de agentes de la Policía Municipal. Peñaflor era hasta ahora un lugar privilegiado para los niños, que podían circular con sus bicicletas por casi cualquier lugar. Si han de obedecer las señales, se verán obligados a salir a la carretera con el riesgo que eso conlleva. Pido una reunión con los responsables de este desaguisado para hacerles ver nuestro punto de vista.

Rafael Campo Gómez

PEÑAFLOR DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)

La peluquería y los sentimientos

Encontré en las redes una publicación que decía que "la peluquería también son sentimientos". En ella, el marido de una clienta, fallecida por alzhéimer, agradecía el trabajo que la peluquera había hecho con su mujer y cómo el cambio de imagen que le hizo había afectado a su estado de ánimo: la mujer, feliz, se miraba en el espejo y sonreía. Y pensé en lo que aportamos los peluqueros y las peluqueras a la vida de nuestros clientes y por qué deberíamos ser considerados un servicio esencial. Al inicio de la pandemia, cuando estábamos confinados, fuimos servicios esenciales e incluso se nos permitió acudir a las casas. Ahora, cuando pedimos que se nos aplique el IVA reducido, el Gobierno nos dice que no. Una incoherencia. La imagen de nosotros mismos influye en la salud mental. A veces, un simple cambio de color, un corte de pelo o pasar por la peluquería a peinarnos hace que nuestro estado de ánimo cambie. Por no hablar de los momentos especiales como una entrevista de trabajo, una cita o un evento, cuando lo primero que hacemos es mirarnos al espejo. Por mi peluquería han pasado todo tipo de clientes con todo tipo de estados de ánimo. Aquellos que vienen a que los escuchen, los que buscan silencio, los que vienen a llorar y los que vienen a celebrar, y en nuestras manos está saber qué necesitan. ¡Y qué felicidad cuando salen con una sonrisa en la boca! Y en nuestra profesión estamos constantemente estudiando y reciclándonos en nuevas técnicas. Es un trabajo que depende de la profesionalidad y buena mano de la peluquera. Llevamos meses pidiendo al Gobierno que nos considere servicio esencial y nos aplique el IVA reducido. Y sufrimos el incremento de precios de los productos que consumimos y el de la electricidad. Además, el sector de la peluquería y la estética es uno de los que tienen peores remuneraciones; ¡y qué más me gustaría a mí que poder incrementar los salarios de mis compañeras y aumentar la plantilla! Pero los costes fijos, los impuestos, el IVA lastran mi cuenta de resultados. Por eso es tan importante tener un IVA reducido para que nuestro trabajo sea rentable.

Pilar Marcuello Oto. ZARAGOZA

Nuestra Corita

Es de agradecer la magnífica entrevista publicada el día 12 por Antón Castro con ‘nuestra’ Corita Viamonte, una figura relevante siempre vinculada a Zaragoza y al Teatro Principal desde su nacimiento artístico. Me resulta grato conocer que se cumplen 70 años desde entonces y 50 como cantante pionera en la URSS. Todos sus seguidores esperamos celebrar con ella su gran trayectoria artística y también personal, ya que además de éxitos profesionales, a lo largo de su vida ha sido merecedora de reconocimientos como ser medalla de plata de la ciudad, socia de honor del Teatro Lírico, medalla de Los Sitios, madrina de ALDA, dama de honor de los Santos Corporales de Daroca, ‘giganta’ en Sierra de Luna, nieta de honor de los mayores de Aragón, incluso ha sido homenajeada por todas las peñas zaragozanas. Quizás nos ha faltado nombrarla pregonera en las fiestas del Pilar: sería una candidata ideal. En fin, será un orgullo para cualquier zaragozano ver a Corita de nuevo en el Principal celebrando estos aniversarios. ¡Allí estaremos!

María Luisa Fernández Yela. ZARAGOZA

Magníficas doctoras

Me enteré de la jubilación de las magníficas doctoras de Oncopediatría Carlota Calvo y Ana Carbone. Mi hijo entró el 10 de agosto de 1992, con 9 meses y un neuroblastoma. El cirujano le dio 15 días de vida, pero ellas nos dieron esperanza y ahora tiene 30 años. Mi agradecimiento a ellas, a las enfermeras y al personal de limpieza. Disfrutad de vuestra jubilación, siempre recordando a los que no lo superaron. Gracias.

Chus Comín y Jon Echarri. ZARAGOZA

¿Dónde está el progreso?

Los mercados nacieron con las ciudades. Los vendedores mostraban, explicaban, dejaban probar los productos para que el cliente volviera. Los bancos aparecieron a la sombra del comercio. El trato era directo. El ser humano es un animal social, que se relaciona, convive, no coexiste, en la ciudad. Recientemente, los grandes almacenes no tienen género y ‘despachan’ al cliente a la compra ‘on line’. Los bancos no atienden al cliente, solo a su dinero. Poco a poco imponen el dinero de plástico o virtual. Telefonear a organismos públicos y privados es una aventura sorteando robots. El comercio ‘on line’ supone un despilfarro, no es sostenible. Plásticos, cartones y combustible para recorrer medio mundo, así como las emisiones de cientos de furgonetas de reparto y la correspondiente congestión del tráfico. El ‘e-commerce’ no puede sustituir al comercio tradicional. Implica desnaturalizar la ciudad, deshumanizarla. Prefiero pagar un poco más en una tienda que engrosar las enormes fortunas de multimillonarios.

Pablo Rivero San José. ZARAGOZA

