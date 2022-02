Permanecer

Hay días de invierno que entrañan una pequeña primavera.

O que la evocan y anuncian, como el oasis de un cálido día de mayo o junio plantado en medio de febrero. También sucede al revés, claro está: jornadas de primavera o verano que nos recuerdan o nos traen el invierno. Y así, en todos los casos, también es la vida, que juega al despiste con nosotros y por un momento nos invita a disfrutar o a soñar sobre lo que fue o lo que será, con el riesgo de olvidar lo que somos en realidad (¡que seguimos en febrero!). Pero si algo somos hoy es también lo que hemos sido y lo que soñamos ser.

En las últimas semanas hemos vivido algunas de esas jornadas primaverales en medio del invierno. En mi caso una de ellas coincidió además con un pequeño y rápido viaje familiar. Hacía un día magnífico: los almendros en flor por el camino, el cielo limpio y azul como un lienzo y el Moncayo sereno e inmenso, como una enorme nave invertida varada en medio de un mar en calma... A pesar de la migraña –o tal vez por eso– todo invitaba a la celebración y a la nostalgia: la del pasado o la del futuro, qué más da, porque es la misma, ya que casi nunca estamos donde pensábamos que íbamos a estar y a menudo deseamos volver al lugar de donde queríamos huir.

La nostalgia ha sido siempre una emoción moral clave en la interpretación de la realidad. Pero un exceso de nostalgia puede ser peligroso

Aunque la nostalgia siempre ha sido una emoción moral clave en la interpretación de la realidad ("miré los muros de la patria mía..."), en las últimas semanas se ha convertido en una de las cuestiones centrales del debate político. Por ejemplo, hay quienes –como Carlos Marín-Blázquez– reclaman la necesidad de unas dosis moderadas de la misma, para "mantener a salvo una baliza que nos oriente en mitad de un mundo que ha resuelto hacer frente a su propio vacío mediante el paradójico empeño de cegar las fuentes de su origen". Y hay quienes –como Armando Zerolo Durán– recelan de la misma, en un contexto en el que vemos "a los viejos hacer de niñatos, y a los niños disfrazarse de veraneantes en Brideshead, sin ver venir que fue a ese romanticismo al que Evelyn Waugh atribuyó las causas de la guerra". Seguramente ambos tienen razón, y esa moderada nostalgia no sea solo necesaria sino incluso inevitable, pero no como una llamada a regresar o a llegar a ninguna parte sino como una expresión del deseo de permanecer, que diría François-Xavier Bellamy. Lo que implica "aceptar que no podemos estar en todas partes si queremos estar auténticamente en el lugar en el que de verdad nos encontramos. Tenemos que aceptar no ser todo para poder ser nosotros mismos y para acoger plenamente una vida que la ilusión de la inmediatez solo podría volver líquida. Es así: no todo es fluido".

En nuestro tiempo hemos hecho de la crisis una realidad permanente que nos mantiene agitados pero paralizados

En nuestro tiempo, sin embargo, todo invita a lo contrario. No en vano, hemos hecho de la crisis –un término que en su origen servía para designar el cambio brusco y pasajero de la enfermedad, sea para mejorar o para agravarse definitivamente– un concepto estático y una situación permanente. Y así, como dice el refrán popular, "ni cenamos ni se muere padre". Vivimos paradójicamente instalados en la provisionalidad, pero sin asumirla; nos hallamos en un dinamismo estático o un perpetuo movimiento inmóvil, pero sin producir energía alguna; somos como los personajes de ‘El ángel exterminador’ de Buñuel: sin poder salir de la habitación (no se sabe por qué) pero viviendo agitados como si fuéramos a hacerlo. No son pocos los que entre nosotros diagnostican –no sin razón– que nuestro tiempo es el final de una era (de la historia, de la civilización, de la cristiandad, de occidente...) o quienes pregonan el nacimiento inminente de una nueva (a veces son los mismos). Pero es difícil estar siempre en un quicio sin acabar desquiciados, obligados permanentemente a movernos para mantener el equilibrio, pero sin una dirección –"tenemos más miedo a quedar anticuados que a estar equivocados"– e incapaces de disfrutar de un presente que hemos desgajado del pasado (con el que se nos obliga a romper) y del futuro (con el que se nos amenaza). Seguramente, es verdad, todo se mueve. ¿O casi todo? En cualquier caso, y tal vez por eso mismo, como añade Béllamy, "nada es tan estúpido como el mandato de moverse, salvo tal vez el de no moverse".