¿Por qué ha atacado Putin?

Cuando existe confianza, es fácil llegar a acuerdos.

Cuando la confianza falta, o desaparece, cualquier medida, cualquier acción, cualquier capacidad es interpretada por la otra parte como una amenaza. Y Putin no confía en nosotros. En absoluto. No confía en Estados Unidos, de los que cree que buscan la destrucción de Rusia. Y no confía en los demás países occidentales, a los que ve como simples satélites de los norteamericanos, privados de toda autonomía política.

Vladímir Putin y la mayoría de los miembros de su círculo más próximo pertenecen a una generación que creció en la relativa prosperidad de los años sesenta y setenta y que creyó en la convergencia entre sistemas, en la coexistencia pacífica entre Occidente y una URSS fuerte, próspera y respetada. Esperanzas que se vinieron abajo a principios de los años noventa, cuando miles de rusos rodeaban unos grandes almacenes de Moscú intentando vender lo poco de valor que les quedaba (a veces, una taza de porcelana). Y cuando el propio Putin tenía que hacer ocasionalmente de taxista para completar sus magros ingresos.

La generación de Putin ha quedado marcada por la experiencia de los años noventa, cuando Rusia se hundió en el caos y la humillación internacional

Los años noventa son recordados por la generación de Putin como una época de pobreza y de caos, de humillación individual y colectiva. Una época en la que Rusia intentó convertirse en parte de Occidente sin llegar nunca a ser aceptada por completo. Los rusos eran los caídos, los derrotados, y no había nada para ellos en el nuevo mundo que emergía. Eran el oso borracho e inofensivo del que todos se mofaban.

Por aquellos años, un conocido político y politólogo norteamericano, Zbigniew Brzezinski, hablaba de la división de Rusia en varios estados independientes y Putin y sus colaboradores siempre han estado convencidos de que esa era la solución final que Estados Unidos perseguía, una solución que llevaría a la práctica en cuanto fuera posible. Solo siendo poderosa evitaría Rusia el destino que se le preparaba, el de Yugoslavia. Y las buenas palabras no bastaban para tranquilizarlos, porque lo que se dice hoy se puede cambiar mañana. Es lo que creen los rusos que hizo Occidente con la promesa a Mijaíl Gorbachov de que la OTAN no se ampliaría hacia el este tras la reunificación de Alemania.

A lo largo de los últimos años, la posición internacional de Rusia ha ido deteriorándose lenta, pero inexorablemente. En diversos países postsoviéticos, ‘revoluciones de colores’ han llevado al poder a políticos abiertamente antirrusos. Y, donde no ha sido suficiente con una (el caso de Ucrania), ha habido dos. Un aliado próximo, como Armenia, fue derrotado en 2020 por Azerbaiyán sin que Rusia pudiera hacer nada para impedirlo. Y en Bielorrusia y Kazajistán, dos de sus socios prioritarios, Moscú ha debido intervenir en apoyo de regímenes que se tambaleaban ante las protestas populares. Parecía cuestión de tiempo que este proceso acabara extendiéndose a la propia Rusia.

Putin y su círculo más íntimo sienten una profunda desconfianza hacia Occidente

Así que Putin ha atacado a Ucrania porque cree que, de todas las alternativas que tiene, es la menos mala. Porque está convencido de que, si no actúa ahora, Occidente seguirá adelante con su ‘táctica del salami’, cortando rodaja a rodaja hasta que no quede nada. Que Ucrania, en manos de unos dirigentes rusófobos, acabará formando parte de la OTAN y permitirá que en su territorio se establezca una infraestructura militar desde la que resultará mucho más fácil atacar a Rusia. Porque teme que el punto final sea una nueva humillación, acompañada por la desintegración del Estado. Como ocurrió en los años noventa con la URSS.

En 1993, el entonces ministro español de Defensa, Julián García Vargas, viajó a Moscú y visitó la Academia del Estado Mayor General. Allí, como era entonces costumbre, se le mostró sobre el plano un ejercicio en el que estaban trabajando los alumnos (coroneles en su mayoría). Se trataba de un ataque terrestre contra Rusia procedente de territorio ucraniano. Los temores de Putin, como podemos ver, no son solo suyos y no son cosa de estos últimos años.