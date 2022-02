Cartas al director de HERALDO: Rusia se siente acorralada por la OTAN

Rusia se siente acorralada por la OTAN

Rusia podría tener razón en quejarse de la posible integración de Ucrania en la OTAN.

Y una invasión de Ucrania sería un fracaso y una tragedia europea. Después de la Guerra Fría, la distensión se materializó en 1997 con el Acta Fundacional Rusia-OTAN. En aquel momento pertenecían a la OTAN dieciséis países, hoy son treinta. Rusia tiene muchas razones de fuerza para estar preocupada por su seguridad. Curiosamente la OTAN se ha extendido hacia países que hacen línea fronteriza con Rusia. Estados Unidos, con la excusa de la OTAN, tiende a seguir ampliando en nuestros días los países miembros, con la idea de proteger no se sabe el qué. El pueblo ucraniano está siendo presionado, antes era como hermano del ruso y ahora, enemigo. Ucrania tiene derecho a decidir, aunque Ucrania es un país joven y aún sin desarrollar esa idea de nación en su población. Lo cierto es que está dividida entre los que quieren ser rusos y los que no, como ya se vio en Crimea. Divide y vencerás es una máxima en muchas disciplinas, cuando todos los países europeos tendríamos que estar unidos y no divididos, y aún menos con guerras entre nosotros. Rusia tiene una buena parte de su territorio en Asia, pero también en Europa. Solo económicamente hablando, a EE. UU. no le interesa que Europa esté unida. Esa es la realidad. La formación de una gran Europa unida en la que Rusia tenga algo que ver sería algo desastroso para Estados Unidos, y lo saben, y lo van a intentar impedir a toda costa. Rusia pide garantías de seguridad para su país, y toda Europa debería pedir una Europa unida y también con Rusia... ¿Por qué no? Confiemos en la diplomacia y en el sentido común.

Juan M. Marín Orgaz. ZARAGOZA

El bienestar de un niño

¿Cuánto vale el bienestar de un niño? Como padres de un niño con dificultades serias de aprendizaje, es terrible que cambiar de centro escolar a nuestro hijo, que precisa plaza ENAE (no ordinaria), a otro con dicho tipo de plazas disponibles y que tiene más recursos para atender sus necesidades sea como chocarse contra un muro. Tras varias reuniones con inspectores del Servicio Provincial de Educación y presentación de los informes de los profesionales que trabajan con nuestro hijo, incluido el informe del propio centro en el que cursa ahora sus estudios (en los que cada uno independientemente coinciden con las necesidades educativas de nuestro hijo), se nos ha indicado que por tecnicismos normativos es prácticamente imposible el cambio de centro, aun habiendo plazas disponibles en los centros solicitados en proceso de fuera de plazo (aunque estamos pendientes de la resolución final), y que lo intentemos en plazo ordinario. Para entonces, será otro curso perdido, ¿en cuánto valora el departamento de Educación la autoestima de un alumno? ¿Cómo puede ser que los tecnicismos estén por encima de criterios pedagógicos? ¿Por qué velan los inspectores y la Comisión de Escolarización de dicho Servicio Provincial, por el mero cumplimiento de las normas o por dar la mejor educación a los niños? Debería ser facilitar que todos los menores recibieran la mejor educación posible. ¿Cuánto vale el bienestar de un niño para las autoridades educativas aragonesas?

Miriam R. Fajardo. ZARAGOZA

Subvenciones para placas solares

El Gobierno de Aragón, que tanto pregona su ayuda a las renovables, ha sembrado la duda con la gestión de los fondos europeos para desgracia de muchas pymes que solicitamos una subvención para la instalación de placas solares en los tejados. En mi opinión, se tendría que anular la convocatoria de noviembre de 2021 porque existen serias dudas sobre las adjudicaciones de las subvenciones. Después de entregar en plazo y según los requisitos de la convocatoria y concediéndonos la subvención, inexplicablemente las retiraron a un elevado número de empresas y se las dieron a otras que incumplían algún requisito. Hubo varias razones para justificar esta extraña retirada de subvención, desde que habían contabilizado mal el presupuesto inicial para repartir entre los participantes y era menor la cuantía de lo esperado, hasta que se habían percatado de que en uno de los puntos que los informáticos habían programado en el programa que se hace nuevo de acuerdo a los criterios de la subvención se tenían que dar valores hasta 15 puntos y solo como máximo daban 5 puntos. Ya solo por transparencia gubernamental en la gestión de fondos públicos europeos tendrían que hacer pública qué versión es la correcta para la retirada de subvencionados que hubo. Y repetir la entrada en ese programa de todos los datos de nuevo con un notario que elimine la duda. O si esto les supone un grave problema, en las actuales o futuras subvenciones de placas solares estos proyectos que han sido por orden de notificación excluidos de la subvención de 2021 tendrían que ser los primeros en recibir la del 2022 o nueva convocatoria.

Miguel Pérez López. ÉPILA (ZARAGOZA)

Victoria pírrica en Castilla y León

Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando vencedor, de modo que incluso puede considerarse una derrota. El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, cuyo ejército logró una victoria sobre los romanos a costa de innumerables bajas en la batalla de Ásculo. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: «Otra victoria como esta y volveré solo a casa». Así deben de estar ‘Pirro’ Casado-Fernández Mañueco, que habiendo forzado un adelanto electoral por motivos partidistas no han obtenido el resultado ansiado, sino tan solo cambiar de socio. Porque si Ciudadanos lo fue, nadie entendería que en la misma proporción no lo fuera Vox, que además parece un socio más leal que el anterior. No sé si estaremos ante un cambio de ciclo, como no se cansa de repetir el campeón de lanzamiento de huesos de aceituna, pero desde luego los fotogramas –como él mismo indica– de los resultados son harto elocuentes. El PSOE no para de cosechar derrota tras derrota, y lo que está claro es que su derrota es la victoria de las derechas, que ya no se reducen a un partido único, sino que se abren a la existencia de Vox. Lo de Podemos y Ciudadanos era la crónica de una muerte anunciada, aunque mientras hay vida hay esperanza. Y surgen de modo inopinado partidos localistas de variopinto linaje, que de momento más que aportar fragmentan los parlamentos en busca de ignotos y espurios motivos, más que de defensa del bien común. Eso sí, lo que no tiene ni medio pase es lo del cocinero Tezanos y la actuación del CIS. Si me permiten el pareado, por torpe o por malvado debería ser cesado.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

