Cartas al director de HERALDO: La vía verde de Jarque de Moncayo

La vía verde de Jarque de Moncayo

Cuenta una antigua leyenda que el gris se había apoderado del mundo.

A muchos colores los había confinado en campos de concentración. Solo un puñado consiguió escapar al monte y desde allí preparaban la resistencia. En ocasiones bajaban al valle y, en forma de guerra de guerrillas, luchaban contra el enemigo consiguiendo liberar a alguno de sus miembros. Lamentablemente, en ocasiones algún color caía en la refriega. Pero por suerte todos los colores tenían infinidad de matices y pronto lo sustituía otro muy parecido. Dicen que el grupo más bravo se encontraba atrincherado en el pico de Los Tres Mojones, lugar situado en las inmediaciones de Jarque de Moncayo (Zaragoza). Y su campo de acción era su vía verde, que, acompañando al río Aranda, pasa por Jarque de Moncayo, Gotor, Illueca y Brea de Aragón. Aquel grupo de valientes consiguió hacer de aquel sendero uno de los rincones más bellos de todo Aragón. Por este motivo acudían infinidad de enamorados, amantes de la naturaleza y senderistas que se llenaban de una viva humanidad al presenciar aquel espectáculo tan maravilloso: los pájaros tenían un multicolor plumaje, los árboles lucían hojas de un verde irisado, el río era de un esmeralda tornasolado, las flores de un color resplandeciente, el aire era dulce y considerado. Ante tal exuberancia de colores y sonidos, el gris se sentía abrumado y no podía soportarlo. Tal poder irradiaba aquel rincón, que poco a poco el color fue acudiendo a las mejillas de todas las cosas en el mundo, y el gris no tuvo más remedio que claudicar. Y cuenta la leyenda que, desde entonces, el color se va a dormir al anochecer; pero acude todos los amaneceres para bendecir con su tono a todas las cosas.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

Si quieres la paz...

Si quieres la paz... prepárate para la guerra, teoría del romano Flavio Vegecio, el cual, sostenía que un ejército inactivo era un ejército débil. No. No puedo estar más en desacuerdo: yo los eliminaría todos. El problema de los europeos es estar en medio de dos superpotencias militares, cuya industria armamentística necesita destruir para seguir produciendo. OTAN ‘de entrada no’ prometió Felipe González, y nos mintió. Y aquí estamos: Biden y el estrafalario primer ministro británico echan leña al fuego y, por el otro extremo, el zar Putin se niega a que Ucrania entre en la OTAN y le instalen misiles en la puerta de su casa; lo que no deja de tener cierta lógica por cuanto a Rusia no le permitieron los yanquis hacerlo (dijo Kennedy, o los quitáis de ahí o liamos la tercera guerra mundial; y los quitaron). ¿Por qué el mundo ha de estar siempre temeroso de lo que decidan cuatro locos a quienes no les importa destruir vidas ajenas? ¡Como si en este maltratado planeta no tuviéramos suficientes problemas ya!

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

Teatro en el santuario

El 12 de febrero asistimos al estreno de ‘Las ánimas del santuario’, un espectáculo de teatro itinerante de varios grupos de asociaciones con sede en Leciñena, y una vez más demostraron que los pueblos siguen vivos. En el marco incomparable del santuario de Nuestra Señora de Magallón, nos vimos inmersos en una hermosa representación de un relato que hemos escuchado miles de veces. El excelente trabajo de todos logra que esta historia llegue fresca al espectador cual lienzo recién pintado, donde los artistas nos van transportando de estancia en estancia, deslizándonos con la suavidad de los acordes de la rondalla, las voces limpias del coro y la hermosa oración a la Virgen. Sin olvidar el paloteo de los danzantes y el sonido de las seguidillas, que a modo de despedida e interpretadas por la banda de música también llega a los adentros. Un bello cuadro para un magnífico marco: cultura.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (Zaragoza)

El nombre de un hospital

Cuando el 15 de diciembre de 1971 se inauguró el Hospital Materno-Infantil de Zaragoza, fue calificado como el mejor o uno de los mejores de Europa. Entiendo, y el tiempo así lo ha clarificado, que no era el edificio físico el que permitía aquella clasificación, si no la valía de un grupo de especialistas con un afán pleno de entrega y una categoría profesional difíciles de igualar. Cincuenta años después sigo pensando que son también los profesionales los que prestigian a ese Hospital Materno-Infantil, y no ese desafortunado intento de cambiar esa denominación por la de ‘Edificio de la Mujer y de la Infancia’. Coincido plenamente con Dª. Carmen Puyó, en su columna de HERALDO titulada ‘Historia de un Hospital’, cuando dice que "hay gente que no sabe en qué ocupar sus horas de trabajo". Se refiere a la persona que ha malgastado dinero público en cambiarle el nombre, como en su momento el Sr. Pedro Santisteve se gastó 23.000 €, según la prensa, en el cambio de denominación del Polideportivo Príncipe Felipe. Tampoco sabía en qué ocupar sus horas de trabajo. Dudo que la Sra. Dª. Sira Repollés, consejera de Sanidad, se haya enterado por HERALDO de la noticia. Si es así, poco controla su departamento y debería dimitir. Creo que en un cambio como ese hay que contar con los profesionales del Hospital y con los usuarios. Si como dice ella ha sido la gerencia del Hospital, también debería dimitir o ser dimitido. Me queda la satisfacción de ser uno de aquellos profesionales de la ginecología y la obstetricia que lo inauguramos en 1971.

José Miguel Sesma Villarig, médico ginecólogo jubilado. ZARAGOZA

¿Nos olvidamos de los mayores?

El sábado en un supermercado hicieron pasar por las cajas de autocobro a una señora mayor. Lo primero que exclamó fue: "Me voy a tener que poner las gafas porque no veo". Expulsamos de la vida cotidiana a las personas mayores, obligándoles a realizar gestiones mediante aparatos informáticos porque algún CEO lo ha decidido. El cliente pasa a ser empleado. Nos servimos y cobramos, regalamos nuestro tiempo a empresas que despiden, abaratan costes e incrementan beneficios. Se habla de la pérdida de contacto humano en redes sociales. ¿Y con esto qué? Con esta realidad, dejamos de preguntar ¿qué tal estás?, ¿en qué te puedo ayudar?, y vamos a una sociedad más individualista y fría. Hace años una empresa empezó ahorrando costes haciendo que nos montáramos el sofá. Hoy gestionamos nuestra dinero en un cajero, nos cobramos en el súper, ¿qué será lo próximo? No se trata de rechazar los avances tecnológicos y la ayuda que suponen, lo que me pregunto es si por lo económico vamos demasiado deprisa para las personas mayores y si la vida actual quiere contar con ellas.

Juan Tamarit Legaz. ZARAGOZA

