Casado se enroca

Pablo Casado se atrinchera en Génova e intenta ganar tiempo. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, convertido en líder de la mayoría de los barones, le exige una «última decisión» ante la «situación de colapso». Conforme pasa el tiempo está más claro que el presidente del PP ha perdido el liderazgo, aunque el origen de su guerra con Isabel Díaz Ayuso no fuera él sino la cuestión de las comisiones que presuntamente habría cobrado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El PP, como partido central en el sistema democrático inaugurado con la Constitución de 1978, está obligado a poner en marcha cuanto antes el mecanismo para la renovación del liderazgo. Entre tanto ruido y caos interno, la vía institucional debe ser el camino para arbitrar sin dilaciones una solución ordenada y que le dé estabilidad.

Casado tiene en contra a los principales poderes del partido. No en vano, Núñez Feijóo, presidente de Galicia, ya le ha enseñado la puerta de salida tras pactar con sus homólogos Juanma Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Pero el presidente del Partido Popular no está dispuesto a ceder el poder. En una nueva vuelta de tuerca al enfrentamiento sin cuartel que inició Ayuso la semana pasada, Casado ha convocado para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional. Se trata de una nueva maniobra a la desesperada con la que reta a los críticos convocando el máximo órgano entre congresos. Llegados a este extremo de ruptura del partido, prolongar la agonía no parece la mejor decisión. Todo el tiempo que la formación de centro-derecha pierda en maniobras dilatorias sin aclarar de forma clara su futuro va en su contra. En la hora tan crítica que está viviendo el PP, urge que utilice los cauces institucionales para organizar una solución de forma inmediata.