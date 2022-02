Cartas al director de HERALDO: La salida a una crisis como la del PP

La salida a una crisis como la del PP

Es difícil emitir una opinión acertada sobre lo acontecido en el PP.

Sin embargo, en ocasiones, se hacen valoraciones que, sin conocer en profundidad los detalles de lo sucedido, solo sirven para especular. En ocasiones cuando dos partes están enfrentadas y las dos creen tener razón, en un principio, ninguna da su brazo a torcer. En el origen de la disputa cabe la posibilidad de que en ambas partes no exista una intención de perjudicarse mutuamente o de dañar al equipo al que pertenecen. A veces, las circunstancias y el entorno hacen difícil analizar racionalmente los hechos al recibir consejos de terceros que, si bien pueden ser bienintencionadas, radicalizan posiciones. El que a lo largo de su vida nunca se haya equivocado ha tenido enorme suerte, pero quien se equivoca, reconoce su error y rectifica, también debe ser tenido en consideración. Distintos puntos de vista que llevan a enfrentamientos siempre se han producido en todos los ámbitos y no son una excepción los partidos políticos. Pero, salvo raras excepciones, la disparidad de criterio no perseguía la destrucción de la organización. Hay momentos en la vida en los que el sentido común no es capaz de gestionar una situación difícil, un conflicto, de transmitir calma y sosiego. Es la consecuencia de que somos seres humanos y nos equivocamos. Son momentos en los que la mejor ayuda es recibir buenos consejos, que no fomenten la radicalización. Las crisis, por importantes que sean, se pueden resolver. No es la primera vez, ni será la última, que de una situación grave se ha salido más fuerte. Para ello, es preciso reconocer errores y equivocaciones, analizar y valorar adecuadamente lo sucedido y las circunstancias y, por supuesto, volver al hermanamiento entre discrepantes. Es posible.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Alturas del Pirineo

No es lo mismo mirar a las alturas que mirar desde las alturas. Todo el mundo puede mirar como quiera y como pueda. Los políticos hablan de altura de miras. Dime de qué presumes... Como en el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo, que unos pretenden tener mirada única y otros prefieren la mirada conjunta. Esto es, compartir entre pueblos o países, vecinos desde hace siglos. Si tenemos intereses comerciales compartidos, historia y cultura primas hermanas, ¿no podríamos llevarnos bien y sería más beneficioso para todos que estar peleando? Pero los vecinos a veces pelean. Lo he vivido de cerca en el mundo rural con disputas por un palmo de tierra, por un árbol en la mediana, por la hierba para las ovejas, por el agua de regar el huerto, etc., y por puro egoísmo. Por ambición exagerada y rabiosa sin otra razón que la de ser más y tener más. Pues igual… Desde que vivo y trabajo en Cataluña hace más de medio siglo, aquí he oído y leído que el pico de Aneto es catalán. Intento de apropiación indebida, para presumir y acaparar la mayor altura pirenaica. Discutí una vez, pero solo una, con un compañero de trabajo, nacionalista catalán, sobre el tema de Aragón y Cataluña, y me decía: ‘Alló es nostru’. Aragón es nuestro. Y esto sucede porque el Gobierno de España en Madrid mira para otro lado, como en el litigio entre vecinos con el culebrón de los bienes de la Iglesia. ¿Ahora un nuevo capítulo con las olimpiadas blancas? Pirineo aragonés, ‘Pirineu’ catalán. Yo creo en la cordillera de los Pirineos desde donde empieza hasta donde termina, Cataluña-Navarra, y Aragón en medio, aunque con los vecinos navarros no hay caso. ¿Por qué estos nuevos gobernantes catalanes se obsesionan y empeñan tanto en cambiar la historia? Quieren ser dueños del Mediterráneo y de los Pirineos. ¿Supremacía? ¿Sin un premio Nobel? Está claro, intereses y poder, sabiendo que unos tienen ventaja con sus millones de habitantes y votos. De joven estuve junto al Monte Perdido (Pirineo Central) en los veranos, cuidando un rebaño de ovejas; y también creí a lo tonto que el Pirineo era mío. ¿Cómo no se lo van a creer otros?

Luis Buisán Villacampa. BARCELONA

La informática no es para mí

"No sé qué ha pasado, si no he tocado nada". "¿A qué tecla debo dar?". "No me funciona la impresora", etc. Son preguntas y cuestiones típicas de gente mayor en su lucha con el ordenador. ¿Esta auténtica revolución beneficia a todos? No, muchos de los 9,28 millones de mayores de 65 años, el 20% de la población española, tienen la mentalidad de la imprenta: de la letra y no de la imagen. A medida que crece la edad, el manejo del ordenador y el móvil se hace más costoso. Es verdad que repitiendo la operación conoces el camino para llegar a lo que buscas, pero se hace difícil aprenderlo por primera vez, aunque se cuente con ayuda de algún hijo o nieto. A veces, cuando ya te lo sabes, te cambian la aplicación y vuelta a empezar. ¿Quién no ha tenido dificultades al hacer una gestión por internet?, ¿a quién no le supera usar un cajero, hacer la declaración de la renta o cualquier gestión con grandes empresas o la Administración?, ¿quién no se ha olvidado de alguna contraseña? O peor, ¿a quién no le han limpiado la cuenta corriente por ser poco precavido? ¿No hay discriminación debido a la edad? Y es que los jóvenes han mamado los bits como la leche materna, asimilando las instrucciones y los programas y vacunándose de los virus y demás especies maliciosas. Así algunos mayores dicen, tomando prestado la famosa frase de Paco Martínez Soria: "La informática no es para mí". Pero debes vivir en esta ciudad invisible si no quieres verte relegado a ser un paria digital.

Javier Pueyo Usón. Zaragoza

En busca de emociones

Eva Armisén es una zaragozana de reconocido prestigio internacional. Pintora, grabadora e ilustradora, ha colaborado con algunas de las marcas de más renombre a nivel mundial y sus obras se han exhibido en ferias de arte, museos y galerías de todo el mundo. Ha colaborado, además, con sus obras, en instalaciones públicas, proyectos editoriales y campañas benéficas, y algunos de sus cuadros han aparecido en series de televisión. Acaba de inaugurarse una muestra de su arte en la Lonja de Zaragoza, con la exposición de más de doscientas obras distribuidas en varios espacios temáticos. Aparecen autorretratos, pinturas y dibujos de familiares, amigos y conocidos, relacionados casi siempre con actividades y situaciones cotidianas. Así mismo, los niños de todas las edades se representan con mucha frecuencia en sus cuadros, ocupando lugares preferentes. La muestra se completa con esculturas y cerámicas. Sus composiciones nos transmiten ingenuidad, emoción, alegría y optimismo, a través de unos rostros apenas bosquejados. Precisamente en Corea a Eva Armisén la denominan ‘la pintora de la felicidad’ y ha sido merecedora de diversos premios y distinciones. Merece una visita.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

