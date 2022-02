La profunda brecha del PP

El encontronazo entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso ha deteriorado seriamente el liderazgo del presidente del PP, que no está claro ni que pueda recuperar la iniciativa ni que cuente en estos momentos con los apoyos suficientes para continuar al frente de la organización.

Y lo que es más grave, deja desarbolado a uno de los principales partidos del sistema constitucional en nuestro país. Es urgente que la formación de centro-derecha encuentre el camino para recomponer su unidad interna.

La insólita imagen que ofrecían ayer miles de militantes o simpatizantes del PP manifestándose ante su sede central en Madrid en contra de sus dirigentes indica la profundidad de la brecha que se ha abierto. Casado ha salido malparado en la guerra contra Ayuso y su cesión al cerrar el expediente no solo no ha servido para sellar la paz, sino que revela su propia debilidad. Más allá de las acusaciones que ambos han intercambiado y que seguramente acabarán en los tribunales, los españoles han asistido atónitos a un episodio de descarnada lucha por el poder que se les ha ido de las manos a los dos protagonistas. Restaurar la unidad y el liderazgo de una formación política fundamental para la buena marcha de la democracia en España es indispensable, pero no va a ser fácil. Y no parece que Casado esté en condiciones de emprender esa tarea. Se está planteando la posibilidad de convocar un congreso extraordinario, que podría conducir a la elección de un nuevo presidente y que en todo caso no podría celebrarse antes de finales del próximo mes. Pero esa vía solo sería eficaz si previamente se recomponen los consensos básicos entre los dirigentes y los diferentes niveles de un partido que en estos momentos está roto. Casado, que se reúne hoy con su equipo directivo, tiene que evitar que la situación se deteriore todavía más y debe abrir la puerta a una solución.