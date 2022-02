Si de algo seguimos sorprendiéndonos, al menos a mí me sucede, es de las rutas insospechadas, los caminos secundarios y territorios salvajes, los desvíos inesperados por los que en ocasiones circula nuestra mente.

Mientras el mundo pretende funcionar como funcionan las señales de tráfico (sabiendo qué y dónde parar y la velocidad máxima permitida), ahí aparece nuestra mente, anárquica e ingobernable y que tiene vida propia, para llevarnos a donde bien le venga en gana. Uno puede conquistarlo todo una mañana y sentirse eterno perdedor esa misma noche, habiendo viajado a las antípodas del alba. Nadie sale airoso de ese paseo por la mente propia que puede acercarte a la plenitud en destellos de creatividad o llevarte a un territorio fangoso, la profundidad más temida, en algún brote de insomnio y preocupación. Creo que precisamente por eso me atraen las mentes que saben expresar genuinamente cómo se sienten o lo que opinan, los chispazos de verdad que anulan el efecto del radar en la velocidad permitida y se salen de la norma sin necesidad de darse a las ofensas gratuitas, más bien mostrándose humanos y dejando así al desnudo todas nuestras contradicciones, la piel que se apaga y se excita, las miradas melancólicas y rebosantes, la ironía bien gestionada o el humor con sus toneladas de peso capaz de convertir una desgracia en una liviana carga. Todavía no he renunciado a encontrarme algunas dosis de verdad en este mundo caricaturesco. Por eso, cada vez que lo hago, algo se enciende, salta el radar y con él la sonrisa, y todo se parece a haber tomado –aun sin quererlo– el desvío adecuado.