Cartas al director de HERALDO: Nuevos exámenes para ser profesor

Nuevos exámenes para ser profesor

Las próximas pruebas para conseguir profesores funcionarios se harán mediante un sistema que pretende imitar al MIR de medicina.

Una de las características del MIR es el examen de multitud de preguntas de respuesta múltiple que deben contestarse en cuatro horas. La segunda parte es la elección de un hospital en el que realizan la residencia según el baremo obtenido. Entenderé el cambio en la elección de docentes porque la corrección de ejercicios que exigen la redacción de muchos párrafos es muy difícil, y cuando la recompensa del aprobado tiene tanta trascendencia como la obtención de un puesto vitalicio de trabajo o la entrada a un grado, como en la Evau, no se puede dejar la corrección en manos de varios examinadores porque aunque dispongan de unos criterios de corrección comunes, estos son tan generales que su aplicación por el corrector es un rompecabezas, y la nota, que además se debe calcular a la centésima, una arbitrariedad. Pero todo tendrá consecuencias, por ejemplo la eliminación de la redacción, que ya está siendo arrinconada en la enseñanza porque el uso de pantalla y teclado impide que los alumnos se adiestren en recursos como anotar, subrayar, fijar ideas en la mente, imprescindibles para asimilar y transmitir el pensamiento. La escritura encauza nuestro conocimiento mejor que la oratoria que es más inmediata y menos reflexiva, porque nos estimula a exponer y argumentar con causas, consecuencias, ejemplos... Los nuevos modelos de ejercicio de la Administración serán el norte a seguir por los docentes, pero se correrá el riesgo de prescindir de la redacción por la comodidad de corregir ítems y por la protección ante reclamaciones. Dañaremos la expresión del pensamiento y a la larga a todo arte y medio de expresión propiciado por la palabra.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

La experiencia de la pandemia

Si reflexionamos, es probable que nos veamos distintos a como éramos antes de que comenzase la pandemia. Estamos viviendo toda un experiencia y los sentimientos son tal vez la parte que más nos ha afectado en todo este episodio. Muchos habrán perdido a uno o varios seres queridos, otros habrán sido afectados de forma física o mental por el virus. Pero todos hemos aprendido a valorar más la compañía de personas. Valores como la amistad, el amor, la empatía, la solidaridad salen reforzados en esta experiencia colectiva. El ser humano es creativo, es bondadoso, es paciente, es generoso, pero sobre todo tiene sentimientos que lo hacen mejor. No hemos tenido otra solución que pasar por un test social en el que la parte positiva es haber avanzado en nuestra humanidad. Tal vez veremos al otro con mejores ojos, porque necesitamos el afecto de la persona. Precisamos de contacto físico del que hemos sido privados, para sentir el abrazo, el beso, la sonrisa, y tener un subidón de adrenalina humana; necesitamos vernos sin mascarilla. Ojalá hubiese acontecido lo mismo con nuestros representantes democráticos, que en lugar de mejorar en sus relaciones durante la pandemia, las han empeorado. Los sentimientos de los ciudadanos salen con el vaso medio lleno, y el de los políticos con un vaso medio vacío, sin esperanza a corto plazo de cambiar. Son dos experiencias que se contraponen.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Un acuerdo necesario

Aragón, históricamente, ha sido tierra de pactos, acuerdos y concordia. Los pactos habidos en Aragón desde la llegada de la democracia se han caracterizado muchas veces por el buen clima político. Cuando ha sido así, tanto Zaragoza como Aragón se han visto beneficiadas, tanto en su economía como en un mayor posicionamiento dentro del territorio nacional. Debido a la implicación de nuestros partidos políticos, instituciones y agentes sociales, el lema ‘Agua y desarrollo sostenible’ se hizo realidad a través de la Expo. Impacto económico que transformó la ciudad y sus riberas y dejó cerca de 2.600 millones. Nuevos retos para Zaragoza y Aragón se presentan en el horizonte de 2030, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Invierno. Actuaciones que dinamizarán nuestro territorio y su capital, una nueva oportunidad de seguir progresando. El ejemplo que dieron aquellos políticos en 2008 debería de servir para lograr ese objetivo. El proyecto empezó bien con la aparente relación sellada entre ambos políticos, «sería inconcebible que por no tener un nuevo campo la ciudad se quedará fuera de las sedes», decía Azcón. En la misma línea aseguraba Lambán que "todos tendremos que arrimar el hombro para que Zaragoza tenga un estadio en condiciones". Ese pacto de no agresión y de trabajar en la misma línea se puede ver roto desde el momento en que el alcalde se convirtió en presidente de su partido y consecuentemente en el mayor rival para Lambán. Sería imperdonable que en su personal ‘quítate tú y me pongo yo’ Aragón y Zaragoza no consiguieran sus objetivos.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Por ellos, por todos, siempre fuertes

A veces buscamos lejos lo que tenemos al alcance de la mano, ansiamos la felicidad duradera sabiendo que es una quimera. La felicidad son chispazos que la vida nos brinda en pequeños momentos, hay que cogerlos al aire, exprimirlos y disfrutarlos. La vida nos sacude de vez en cuando y uno de esos momentos inimaginables es cuando te dan la noticia de que tu hijo está enfermo de cáncer. Son nuestros pedazos de sol, la niña de nuestros ojos los que nos hacen llorar, los que nos hacen sufrir, pero que nunca dejas de amar. No entiendes nada, te sientes noqueado, porque esto no es lo que tú entendías como vida. El cáncer lo sufren padres, abuelos, familia, pero también los hermanos, que no se quejan, que exprimen su tiempo para acompañar y hacer reír a su hermano enfermo y son en muchas ocasiones el único pilar de la familia que queda en pie. Son los grandes olvidados, relegados a un segundo plano, nunca reblan, su determinación y fe son inquebrantables. El día 15 se conmemoró el Día Internacional del Niño con Cáncer y en los últimos 30 años ha habido muchos avances en nuestra Comunidad, pero todavía quedan muchos retos y la palabra clave es ‘investigación’. Aspanoa invierte, mejora y visibiliza este problema, pero necesita el apoyo de instituciones públicas y partidas en los presupuestos para financiar proyectos de investigación, porque nuestro futuro será el reflejo de nuestro presente. Como dice la canción, "hoy hay un rayo de luz que entra por mi ventana y me ha devuelto las ganas, nos quita el dolor...". ¿Seremos capaces de erradicar esta cobarde enfermedad en el futuro con la determinación que tiene cualquier hermano de un niño con cáncer? Por ellos, por todos, siempre fuertes.

Carlos del Real Roca. ZARAGOZA

