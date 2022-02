Cartas al director de HERALDO: Nuevos exámenes para ser profesor

Nuevos exámenes para ser profesor

Las próximas pruebas para conseguir profesores funcionarios se harán mediante un sistema que pretende imitar al MIR de medicina.

Una de las características del MIR es el examen de multitud de preguntas de respuesta múltiple que deben contestarse en cuatro horas. La segunda parte es la elección de un hospital en el que realizan la residencia según el baremo obtenido. Entenderé el cambio en la elección de docentes porque la corrección de ejercicios que exigen la redacción de muchos párrafos es muy difícil, y cuando la recompensa del aprobado tiene tanta trascendencia como la obtención de un puesto vitalicio de trabajo o la entrada a un grado, como en la Evau, no se puede dejar la corrección en manos de varios examinadores porque aunque dispongan de unos criterios de corrección comunes, estos son tan generales que su aplicación por el corrector es un rompecabezas, y la nota, que además se debe calcular a la centésima, una arbitrariedad. Pero todo tendrá consecuencias, por ejemplo la eliminación de la redacción, que ya está siendo arrinconada en la enseñanza porque el uso de pantalla y teclado impide que los alumnos se adiestren en recursos como anotar, subrayar, fijar ideas en la mente, imprescindibles para asimilar y transmitir el pensamiento. La escritura encauza nuestro conocimiento mejor que la oratoria que es más inmediata y menos reflexiva, porque nos estimula a exponer y argumentar con causas, consecuencias, ejemplos... Los nuevos modelos de ejercicio de la Administración serán el norte a seguir por los docentes, pero se correrá el riesgo de prescindir de la redacción por la comodidad de corregir ítems y por la protección ante reclamaciones. Dañaremos la expresión del pensamiento y a la larga a todo arte y medio de expresión propiciado por la palabra.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Aparcamientos disuasorios

El Ayuntamiento de Zaragoza pretende construir dos aparcamientos disuasorios, en el parking sur de la Expo, en la Almozara, y en la zona de Veterinaria, en San José. La idea es que los conductores que entran a la ciudad aparquen allí sus vehículos y tomen después un transporte público. La idea parece sensata pero un poco coja si no hay facilidades para acceder a este transporte de manera rápida, ya que por esos puntos no hay demasiadas líneas de bus. En concreto en la Almozara solo pasan el circular y el 34. Por eso propongo una línea lanzadera desde el aparcamiento hasta la plaza Europa, donde puede cambiar de sentido y enlazar con las líneas 23, 34, 36 y 42. Son unos 1.400 m, que con una instalación semafórica con preferencia para el bus se harían en menos de 4 minutos. En el caso de Veterinaria sucede algo similar, solo circulan el 25 y el 38, y si hubiera una lanzadera hasta la rotonda de Cesáreo Alierta con San José, se daría acceso a las líneas 24, 25, 39, 40 y 51. Si se lo ponemos fácil a los conductores las probabilidades de que funcione son mayores.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

La jubilación de los funcionarios

Mi esposo y yo hemos sido funcionarios, cada uno de una categoría distinta. Ahora somos pensionistas. Y estamos hartos de leer y escuchar que no hay derecho a que nos jubilemos con 60 años, 35 de antigüedad y con toda la pensión. Antes de hablar y escribir, deberían informarse en qué consta ‘toda la pensión’. Esta se calcula sobre una base reguladora. Cada categoría tiene su importe. Una vez cumplidos los requisitos antes expuestos, da igual a qué edad te jubiles, ya que no cobrarás más. No es como en la Seguridad Social, que cuanto más tiempo trabajado, más cobras, siempre que no supere el máximo permitido. Así que sería de agradecer, primero, que se informen antes de hablar de algo que no se sabe. Esta carta está escrita en nombre de todos los pensionistas funcionarios.

M.ª Encarnación Poza Navarro. ZARAGOZA

Esos locos años veinte

Si al final de este siglo un asteroide no ha penetrado en nuestra atmósfera, si no ha estallado la tercera guerra mundial ni otra pandemia más letal ha destruido la especie humana, nuestra estirpe llamará a esta década ‘los locos años veinte’. Locos, pero no por alegres, libertinos, divertidos y promiscuos, como los del siglo pasado, sino por lo que literalmente significa ‘loco’. A este mundo informatizado y tecnológico que hasta el 2020 andaba desnortado, perdido, pero relativamente acomodado, le han dado la puntilla estos últimos años extraños y víricos. Depresiones, insomnios, ansiedades, drogadicciones, suicidios y gente con problemas psíquicos en general campan a sus anchas por ciudades, pueblos, puertos y plazas, la gran mayoría ahítos de medicación varia. Esta afirmación la confirman numerosos profesionales de la medicina psiquiátrica que denuncian la poca preocupación de los gobiernos españoles por este complejo tema. Sin ser un negacionista de la lacra sanitaria que sufrimos, solo hace falta ser un discreto observador social para comprender, ojiplático y perplejo, que la verdadera pandemia de esta década se encuentra instalada en nuestras mentes, nuestro espíritu e incluso en nuestras almas.

Miguel Romanos Mur. ZARAGOZA

Un no que fue un sí

El espíritu de la nueva reforma laboral otorga una absoluta primacía al contrato indefinido y restringe las posibilidades de contratación temporal. El error a la hora de votar de un diputado del PP, Alberto Casero, hizo que se aprobara muy ajustada, por 175 votos a favor y 174 en contra, un resultado no esperado porque dos diputados de UPN no acataran la disciplina del partido y votaran en contra. El propio Casero, pese a estar enfermo con gastroenteritis, se acercó al Congreso para ejercitar su derecho al voto. Batet lo eludió. "El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada" (Goethe). En el Congreso de los Diputados se organiza una bronca y se oyen palabras como compra de votos, prevaricación, fraude electoral o pucherazo. "Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso de nuestra ligereza o ignorancia" (Santiago Ramón y Cajal). El Gobierno celebra como un triunfo la convalidación del decreto como un gol en propio puerta del PP. Esta era la ley más importante de la legislación y la han aprobado. Entre el PP y el PSOE se ha abierto otra batalla sin cuartel. Unos hablan de pucherazo por parte de la presidenta del Congreso, por no haber dejado que Casero votara personalmente para corregir su voto telemático y otros de mal perder. Según el PP el Gobierno sacó adelante la reforma por solo un voto, gracias a un error técnico en el voto telemático (error del sistema). "Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él" (Mahatma Gandhi).

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. Zaragoza

