Nadie está solo, nunca.

En esto consiste la soledad. En saber que siempre estamos acompañados de una u otra forma y que, aun así, podemos sentirnos profundamente solos. En un vacío interior horrible, insoportable. Este es el sino humano, tan solo contrarrestado por la viveza de los versos del ‘Cántico espiritual’ de Juan de la Cruz: "La música callada / la soledad sonora". Nacemos acompañados dentro del útero materno y morimos acompañados con el cortejo de nuestros deudos, pero el devenir de nuestra vida –o mejor: existencia– se enfrenta a aguzados momentos de soledad. Arrojados a la existencia, dice Heidegger, estamos obligados a soportar el peso de su carga. Pero no. Ni siquiera Robinson Crusoe estaba solo, lo acompañaba Viernes. Nadie está solo, nunca. En esto consiste la soledad.

Somos sujetos sociales y sin embargo estamos abocados a la "celda intolerable" de la que hablaba Pavese. A un dolor letal, sin consuelo. La soledad está en la base de la enfermedad mental. Es índice de gravedad. La soledad arrostrada de la criatura de Victor Frankenstein –en su desolación, en su desamparo, en su desarraigo– es la de un ser condenado a la ausencia del otro, a la exclusión total. El drama humano es la soledad. Y solo se trata en compañía. Pero la soledad extrema no es, siquiera, la falta de presencia del otro. Es ausencia de uno mismo. El pavor de no encontrarnos dentro de nosotros mismos. Como un noviembre de difuntos perpetuo. Pero no. Nadie está solo, nunca. En esto consiste la soledad.